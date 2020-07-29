Будущее Кокорина: «Зенит», «Спартак» или «Локо»?

Будущее Александра Кокорина – одна из главных интриг трансферного окна. 31 июля истекает арендное соглашение Кокорина с «Сочи», после чего нападающий становится свободным агентом. На рынке разворачивается настоящая битва за Александра. Рассказываем про её участников.

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«Спартак»

Московский клуб очень хочет пригласить к себе Кокорина. Шамиль Газизов, придя в «Спартак», заявил, что намерен бросить вызов «Зениту». Подписание Александра будет очень серьёзным шагом на пути к этому. По нашей информации, «Спартак» уже предложил нападающему контракт на три года. Клуб также готов выполнить финансовые требования Кокорина: около 10 млн евро за три года с учётом подъёмных. Связка Кокорина и Соболева выглядит очень перспективно. Не стоит забывать, что нападающие являются друзьями, а Соболев даже недавно купил у Кокорина машину.

«Локомотив»

В «Локо» тоже очень хотят видеть Кокорина. Особенно в этом заинтересован главный тренер – Марко Николич. Серб считает Александра главной трансферной целью. Сегодня, 29 июля, пройдёт трансферный комитет «Локомотива», на котором будут обсуждаться все переходы как из клуба, так и в клуб. На нём и будет поднята тема Кокорина. Скорее всего, на этом же комитете будет сформулировано предложение, которое, по нашей информации, будет отправлено Александру. Видимо, оно будет не очень сильно отличаться от предложения «Спартака», но «Локомотив» может предложить больше подъёмных, чтобы убедить нападающего переехать в Черкизово.

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«Сочи»

Нынешний клуб Кокорина тоже хочет оставить его у себя. Александр очень нравится хозяину «Сочи» Борису Ротенбергу, у них хорошие отношения. При этом сочинцы, по нашей информации, тоже готовы предложить Кокорину контракт на три года с зарплатой около 3 млн евро в год. Впрочем, пока они этого не сделали. Но, с учётом заинтересованности Бориса Ротенберга, это может произойти в любую секунду.

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Европа

Сам Кокорин хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Но, по нашей информации, сильного интереса от команд из топ-5 сейчас нет. Самым реальным вариантом является «Марсель», который тренирует знакомый Кокорину Андре Виллаш-Боаш. Именно португалец хочет пригласить Александра, но у французского клуба есть финансовые трудности. Там не очень понимают денежные возможности на следующий сезон, поэтому переход Кокорина туда маловероятен.

А что «Зенит»?

Кокорин был готов обсуждать предложения от российских команд только после того, как наступит ясность с его будущим в питерском клубе. Всем командам Александр говорил, что ждёт предложения «Зенита». Но, по нашей информации, до сегодняшнего дня предложения от «Зенита» не было. Кроме того, сегодня утром близкий к клубу журналист сайта Bobsoccer Алексей Андрианов сообщил, что питерцы окончательно решили, что Кокорина в «Зените» не будет. Если это так, то в ближайшие несколько дней битва за нападающего войдёт в финальную стадию.