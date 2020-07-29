Месси связывают с «Интером». Что за этим стоит

Лео Месси, возможно, не останется в истории, как игрок одного клуба. В последнее время усиливаются слухи о возможном переходе 33-летней звезды «Барселоны» в «Интер». Разбираемся, что стоит за этой информацией.

Накануне вчерашнего матча «Интера» с «Наполи» в 37-м туре Серии А китайская телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу миланского клуба Стивену Чжану, устроила небольшую провокацию. Игру прорекламировали с помощью изображения Миланского собора, на который проецировался силуэт Месси. Через некоторое время картинку из официальных медиа Suning убрали, но мир уловил намёк. «Нерадзурри» хотят видеть «футбольного бога» в своём храме.

Правда, главный тренер «Интера» Антонио Конте отрицает саму возможность появления аргентинца в своей команде. Не потому что не хочет, а потому что не верит в подобные трансферные чудеса. Отвечая на вопрос о том, что он бы предпочёл – покупку Месси или четырёх других игроков стоимость по 50 млн евро, Конте признался:

«Думаю, оба сценария неправдоподобны. Я стою за своих игроков, потому что они выкладываются по полной, могу это гарантировать. Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер». Кстати, Миланский собор – один из крупнейших в Европе. Общая длина храма составляет 158 метров, высота шпиля – 106,5 метров.

Зато бывший президент «Интера» Массимо Моратти в отличие от Конте допускает переезд шестикратного обладателя «Золотого мяча» в Италию. Моратти считает неслучайным тот факт, что отец Месси Хорхе приобрёл дом в Милане. Как утверждает Sport Mediaset, покупка жилья связана не с переговорами о трансфере, а с налоговым законодательством Испании (отец игрока переводит весь свой бизнес в Милан), но вот совпадение – новый дом Месси находится рядом с офисом «нерадзурри»!

«Иногда мечты сбываются, особенно в футболе. И тот факт, что его отец купил дом в Милане, рядом со штаб-квартирой «Интера»… Надеюсь, это может что-то значить в данном контексте. Может быть, Лео отправится подписывать контракт с «Интером» пешком», – предположил Моратти.

Месси сердится. Что говорят и пишут в Испании о чемпионстве «Реала» Каталонцы – возмущены и грустят одновременно, мадридцы – восхищаются Зиданом.

Согласно «инсайдерам», руководство миланского клуба планирует подписать Месси летом 2021-го, когда закончится действующий контракт аргентинца с «Барселоной». В «Интере» готовы платить форварду столько же, сколько он получает в Каталонии – около 50 млн евро в год. Для «нерадзурри» этот трансфер стал бы сильнейшим имиджевым ходом, помог бы привлечь новых спонсоров и заключить выгодные договоры.

Почему же Месси может откликнуться на предложение «Интера»? Источники утверждают, что Лео, хоть и предан «Барселоне», устал от происходящего в каталонском клубе. Он недоволен президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу.

Жозеп Бартомеу рискует потерять самый ценный актив клуба Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

По информации, опубликованной Cadena SER, Месси сказал своим самым близким друзьям в «Барселоне», что не хочет превращаться в обузу для клуба. Форвард сыт по горло постоянными утечками из клуба и тем, что ему приписывают роль в важных решениях, к которым он не имеет отношения. «Барселоне» уже на протяжении долгого времени не удаётся построить проект, позволяющий команде регулярно побеждать, и это крайне разочаровывает лидера сине-гранатовых. Трансферная деятельность не радует Месси. В том числе несостоявшееся возвращение Неймара. Любопытно, что до 1 июня в контракте Месси был пункт, по которому он мог уйти из каталонского клуба на правах свободного агента, однако «Интер», если пытался, не воспользовался этой опцией.

Кто нужен «Барселоне», чтобы вернуть титул Список длинный.

Помимо всего прочего, по данным журналиста Okdiario Эдуардо Инды, президент «Барселоны» намерен сократить зарплату Лео. Инда написал, что продление контракта до 2023 года уже было обговорено, но затем Бартомеу связался с окружением аргентинца и сообщил об уменьшении суммы. Месси здорово разозлился – не из-за денег, а по причине проявленного неуважения. В результате ситуация с новым договором аргентинца подвисла.

Впрочем, сам Бартомеу уверяет – Лео останется в «Барселоне»: «Месси много раз говорил, что хочет завершить карьеру здесь. Не сомневаюсь, он продлит контракт». Тем не менее Жозеп рискует войти в историю, как президент, упустивший лучшего игрока мира. Как его коллега из «Реала» Флорентино Перес в истории с Криштиану Роналду.

Очевидно, не добавляют Месси желания оставаться в Испании и проблемы с законом. Напомним, ещё в 2017-м Верховный суд страны признал аргентинца виновным по всем пунктам обвинения в неуплате налогов, которые предъявила ему прокуратура Испании. Лео приговорили к условному тюремному сроку в 21 месяц и оштрафовали на 2 млн евро. В прошлом году испанский суд рассматривал и закрыл ещё одно дело. Бывший сотрудник благотворительного фонда футболиста Федерико Реттори обвинил Месси и его родных в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывании денег. Однако его доказательства сочли недостаточно убедительными. Судья Мария Тардон заявила, что часть преступлений, в которых обвиняют форварда «Барселоны», могла быть совершена в Аргентине, и это дело находится вне компетенции суда Испании.

Обмен Пьянича на Артура — предательство традиций «Барселоны». Зато праздник в бухгалтерии Виноват Бартомеу. Опять.

В нынешнем сезоне Лео забил 30 голов и сделал 26 голевых передач в 42 матчах: он по-прежнему беспощадный снайпер и великий художник. Переход аргентинца в «Интер» возродил бы самое яркое футбольное соперничество – Месси против Роналду. Тогда уже «Дерби Италии» станет главным событием года, каким были прежде матчи «Барселоны» с «Реалом».