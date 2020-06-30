Обмен Пьянича на Артура — предательство традиций «Барселоны». Зато праздник в бухгалтерии

Обмен Пьянича на Артура был долгим и мучительным. Миралем не хотел уходить никуда, кроме «Барселоны», и отверг несколько предложений от других больших клубов. Артур просто не хотел покидать Каталонию. Он отказался от трансфера, и его даже пришлось отправить тренироваться в дубль. И только после этого Артур – он явно обиделся, что его фактически выкидывают из команды, – согласился перейти в «Ювентус». И сразу начал мстить: обратился к руководству «Барселоны» с просьбой не использовать его в матчах Лиги чемпионов, чтобы сосредоточиться на подготовке к игре за новый клуб.

Трансфер кажется странным. Артур перешёл из «Гремио» два года назад за 31 млн евро. Он не стал ключевым игроком и новым Хави, но это точно не худший полузащитник «Барселоны» за последние два года, к тому же всё ещё очень перспективный: ему 23 года, и он продолжает прогрессировать. У «Барселоны» есть и другие кандидаты на выход. Например, Видаль, который несколько раз публично выражал недовольство своим положением в команде.

Артуро Видаль, Лионель Месси и Артур Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

У «Ювентуса» есть свои причины расстаться с Пьяничем. Он проводит слабый сезон – но только по своим стандартам. Даже в таком сезоне Миралем является лидером «Ювентуса» по количеству пасов за игру, а по количеству пасов под удар уступает только Роналду и Дибале. Скорее, проблема в стилистике. Пьянич деградировал при Сарри. Взамен него «Юве» получит футболиста, которому точно понадобится время на адаптацию (итальянский футбол слишком отличается от испанского, а Артуру была нужна адаптация даже в Испании). И игрока, которому точно понадобится прибавлять в атлетизме, чтобы закрепиться в старте и не быть первым кандидатом на замену в каждой игре. Спорно. Но причина трансфера не в футболе.

Зачем вообще нужен этот обмен?

Трансферная политика «Барселоны» при Бартомеу привела к тому, что в конце каждого сезона нужно кого-то продавать, чтобы свести бюджет. «Барселона» зарабатывает невероятно много (больше всех в мире), но даже миллиардного дохода недостаточно. Проблема в раздутой зарплатной ведомости и постоянных амбициозных трансферах (в основном неудачных).

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Возрастные Видаль и Ракитич не принесут много. На Фирпо, Семеду и Юмтити не удалось быстро найти покупателей. Терять Гризманна в клубе не хотят. Видимо, Артур – запасной вариант, который стал основным.



Клуб нуждается не только в живых деньгах, но и в виртуальных доходах, которыми можно подправить финансовый баланс и вписаться в финансовый фэйр-плей. Поэтому прошлым летом «Барселона» не только продала Малкома «Зениту» за 40 млн, но и обменялась вратарями с «Валенсией». Точнее, не обменялась – в этом и смысл – а провела две независимые сделки, каждую из которых клубы оценили в 30 млн евро. Прямой обмен не дал бы доходов, а две параллельные сделки позволили зафиксировать прирост капитала в 30 млн.



Хитрость в том, что когда клуб продаёт игрока, то вся сумма записывается в бюджет сразу. А когда клуб покупает игрока, то сумма трансфера не фиксируется в расходах сразу, а растягивается на срок действия контракта. Даже если «Барселона» заплатила «Боруссии» за Дембеле 120 млн евро одним траншем, в бюджете каталонцев это всё равно выглядит по-другому. Как 24 млн евро расходов ежегодно в течение пяти лет.

Самуэль Юмтити и Усман Дембеле Фото: David Ramos/Getty Images

В Италии об этом давно знают и применяют схему с параллельными трансферами вместо обмена ещё чаще, чем в Испании. Тот же «Ювентус» не просто обменялся с «Миланом» игроками, когда вернул Бонуччи, а провёл два трансфера. Кальдара за 35 млн отправился в «Милан», а Бонуччи за те же 35 млн – в «Ювентус». Прошлым летом «Юве» провёл такую же сделку с «Ромой». Крайние защитники Пеллегрини и Спинаццола принесли своим клубам солидную капитализацию, хотя по факту «Рома» потратила семь млн евро, и это были единственные реальные деньги в сделке.



Пандемия ударила по заработкам клубов, но ещё, что даже важнее, лишила возможности прогнозировать заработки на следующий сезон. Будет ли вторая волна? Когда пустят болельщиков? Пока ответов нет, а от них зависит принятие бюджета на следующий год. У «Барселоны» и «Ювентуса» мощные трансферные планы, и клубы не хотят от них отказываться. «Юве» следит за Погба, а «Барса» сделала несколько предложений по Лаутаро. В то время как даже благополучный «Ливерпуль» отказывается от Вернера, провернуть такие мощные сделки без прироста капитала невозможно: дорогие трансферы, даже растянутые на несколько лет, слишком ударят по бюджету.

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При таком контексте обмен Пьянича на Артура начинает иметь смысл – с точки зрения не футбола, а бухгалтерии. Речь идёт об игроках с сопоставимым функционалом на поле, и, видимо, в «Барселоне» решили, что этого достаточно – клуб ничего не потеряет на поле, зато приобретёт в доходах. И сможет усилить другие позиции. Для «Ювентуса» ситуация выглядит даже лучше: они получили молодого футболиста, то есть более ликвидный актив. Пьянича не получится дорого продать через три года, а Артура – вполне.

Значит, «Барселону» не за что критиковать?

При всей значимости финансового баланса футбольный клуб нельзя сводить исключительно к деньгам. Но, кажется, Бартомеу именно это и делает. Это ошибка. Сделка с «Ювентусом» помогла решить финансовые проблемы в краткосрочной перспективе. Но создала новые в долгосрочной. Покупка Пьянича с контрактом на четыре года – это ещё 15 млн евро расходов в бюджете. А ещё зарплата: босниец, по данным La Vanguardia, будет получать 7,5 млн евро в год после выплаты налогов. Налоги покрывает клуб, то есть «Барса» будет платить 15.



Бартомеу ради краткосрочного эффекта ещё больше усугубил проблему с зарплатной ведомостью. И ещё сильнее нагрузил бюджет на ближайшие годы. Если клуб этим летом провернёт какой-нибудь громкий трансфер, то через год ситуация будет хуже. Придётся продавать ещё более значимого игрока.



Даже в плане финансов обмен очень спорный. Клубы с сильным менеджментом не совершают сделок, которые вредят долгосрочному планированию. Даже «Ман Сити» не покупает возрастных игроков. «Реал» тратит огромные деньги на молодых талантов. Но есть ещё и футбольный аспект.



Пьянич – разыгрывающий опорник. В «Ювентусе» он играет перед обороной, над парой центральных защитников. Так вот, в «Барселоне» уже есть один парень на этой позиции. Бускетсу в долгосрочной перспективе нужна замена – ему скоро исполнится 32 года. Но и Пьяничу уже 30. И вряд ли «Барселона» взяла его в качестве дублёра на позицию опорника. Скорее, он будет подменять Бускетса при необходимости, а в основном выходить на позиции Артура. Бразилец чаще играл левого центрального полузащитника (и несколько раз – правого). Пьянич – более обостряющий игрок, с отличной культурой паса, но немного другого стиля. Он по-другому открывается, чаще получает мяч в недодачу. Вряд ли он сможет выполнять функции метронома – наоборот, даже в «Ювентусе» у него начались трудности с приходом Сарри, потому что Миралем теряется под прессингом. Пожалуй, с тройкой Бускетс – Пьянич – де Йонг нагрузка на Бускетса даже возрастёт. Спорное усиление на здесь и сейчас и неудача на перспективу.

Миралем Пьянич Фото: Dino Panato/Getty Images

В сумме получается вот что. Если смотреть только на деньги и только на сегодня, то обмен Пьянича на Артура принёс 70 млн евро из воздуха. К сожалению, кажется, что Бартомеу именно так и смотрит. Через год в «Барселоне» президентские выборы – руководство подкинуло следующему президенту новых проблем, хотя их и так хватает. В долгосрочной перспективе трансфер Пьянича – это якорь. 30 млн расходов в год на зарплату и амортизацию трансфера без шансов выгодно перепродать игрока.



Если вспомнить о традициях «Барселоны», то всё ещё хуже. Счастливый Миралем, когда о трансфере было объявлено, сказал, что «Барселона» — больше, чем клуб. Это трогательный момент. Вообще, не хотелось бы критиковать футболиста, который никогда не скрывал симпатий к каталонцам и получил шанс реализовать давнюю мечту. Вот только фраза «больше, чем клуб», родилась не на пустом месте. Она – про культуру взаимоотношений в клубе. Ссылать футболиста в дубль, чтобы он согласился уйти – это не в традициях «Барселоны». Тем более талантливого футболиста, который прогрессирует и любит клуб. Менять молодого игрока на возрастного – не в традициях «Барселоны». Но из текущей основы «Барсы» в следующем сезоне будет 30 лет или больше девяти игрокам. Это Суарес, Месси, Пике, Бускетс, Альба, Ракитич, Видаль, Гризманн – и теперь к ним прибавился Пьянич.

«Барселона» мечется. Так можно добиться успеха только случайно Огромный текст о том, с чем столкнётся новый тренер. И о том, что не стоит преувеличивать вину старого.

При Бартомеу клуб несколько лет штамповал победы благодаря феноменальному поколению игроков. Но, потратив огромные деньги, президент так и не сумел подготовить смену поколений. Зато превратил клуб, который называли семьёй, в клуб наёмников и источник скандалов.

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