Кто нужен «Барселоне», чтобы вернуть титул

В «Барселоне» внутреннее напряжение так велико, что после домашнего поражения от «Осасуны» сорвался Месси. Он сказал журналистам вещи, которые обычно оставляют внутри команды: «Этот матч – весь наш сезон в миниатюре. Ненормально, когда соперник побеждает нас только за счёт желания и интенсивности. Если ничего не изменится, мы проиграем «Наполи». Мы слишком слабы и уязвимы».

Месси сердится. Что говорят и пишут в Испании о чемпионстве «Реала» Каталонцы – возмущены и грустят одновременно, мадридцы – восхищаются Зиданом.

Месси прав: действительно, ненормально, когда команды вроде «Осасуны» могут обыграть «Барселону на «Камп Ноу» (играя в меньшинстве!). Причём даже без какого-то аномального везения, а просто из-за беспомощности хозяев.



«Барселона» находится под постоянной критикой больше года: с тех пор, как проиграла на «Энфилде». Болельщики были недовольны тем, что Эрнесто Вальверде сохранил должность по итогам сезона, и их недовольство только росло по мере того, как качество игры команды ухудшалось в новом сезоне. Но тренер поменялось, а результаты стали только хуже. Проблема не в тренере.

Как правильно не любить Вальверде: отделяем хейт от конструктивной критики Он не физрук и не виновник ситуации. Он заложник. Его надо освободить.

Кризис развития – нужен спортивный директор

Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу великолепно умеет зарабатывать деньги. «Барселона» с ним впервые в собственной истории стала самым зарабатывающим клубом мире, возглавив рейтинг Deloitte итогам сезона-2018/19 с доходом 840 млн евро. До пандемии Covid-19 планировался бюджет на сезон-2019/2020 в размере одного миллиарда евро. Да, Бартомеу не разбирается в футболе – но многие президенты не разбираются. О токсичности Бартомеу и подковёрной борьбе поговорим в другой раз, хотя сказано уже очень много. Важно, что и при всех его недостатках клуб может быть успешным в спортивном плане. Для этого нужен сильный спортивный директор.



Спортивный директор «Барселоны» — Эрик Абидаль. Какая первая ассоциация с его работой на этом посту? Конфликт с Месси. В феврале Абидаль в интервью Diario Sport объяснил решение уволить Вальверде недовольством игроков: «Некоторые работали недостаточно и были недовольны тренером» — но не назвал имена. В ответ выступил Месси: «Если он говорит, что кто-то был против тренера, пусть назовёт имена. Он бросил тень на всю команду, сказав такое».



Это было очень громко. Абидаль признал неправоту: «Я осознал, что некоторые вещи нужно решать внутри клуба, а не в прессе». Ситуация закончилась без последствий. Но это не значит, что к его работе нет вопросов. Наоборот, их полно – в том, что касается основной деятельности.

Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное О конфликте с директорами «Барсы», семье и шансах на Лигу чемпионов. И о Роналду.

Спортивный директор – это человек, который отвечает за развитие клуба. Но у «Барселоны» явно нет плана. Абидаль сказал, что начал искать замену Вальверде ещё летом 2018 года. То есть за полтора года поисков он не нашёл никого лучше Кике Сетьена? В том же интервью Diario Sport Эрик поссорился ещё и с Хави. Он намекнул, что Хави лжёт, говоря, что ему делали предложение возглавить команду: «Если он говорит, что было предложение, пусть покажет бумаги». Это просто неэтично, если учесть связь Хави с клубом и то, что он по-прежнему остаётся одним из кандидатов на пост тренера.



Сетьена Абидаль на презентации назвал «идеальным человеком для клуба». Пока эта оценка выглядит немного завышенной. Но не для всех: 11 июля Бартомеу и Абидаль встретились с тренером, чтобы обсудить планы на следующий сезон.



Нельзя сказать, что Абидаль ошибся с увольнением Вальверде: команда действительно деградировала. Но момент был выбран неудачно. Тренера убрали после очень сильного матча с «Атлетико», в котором команде просто не повезло. К трансферам Абидаля тоже много вопросов. «Барселона» проваливает смену поколений. Великим – Бускетсу, Альбе, Пике, Суаресу, Месси – уже за 30, а молодые игроки по-прежнему не могут выйти на первые роли в команде. И эта тенденция усиливается: клуб отпускает 23-летнего Артура и берёт вместо него 31-летнего Пьянича.

Обмен Пьянича на Артура — предательство традиций «Барселоны». Зато праздник в бухгалтерии Виноват Бартомеу. Опять.

Смена поколений – это зона ответственности спортивного директора. Можно посочувствовать Абидалю, которому досталась сложнейшая задача – обновлять команду, которая состоит из легенд клуба. Но он объективно не справился. Поэтому первый человек в списке необходимых новичков – спортивный директор.

Кризис поколений – нужны новые герои

После 37 туров всего 15 игроков «Барселоны» провели в чемпионате больше 1000 минут. Семерым из них больше 30 лет. В следующем сезоне к ним прибавится Гризманн (сейчас 29) и Пьянич (вместо Артура). То есть в и без того короткой основе будет уже девять игроков за 30. Это огромная проблема, особенно потому, что почти все возрастные футболисты незаменимы.



«Барселоне» нужны новые игроки, и не такие, как Брейтвейт и Фирпо – чтобы заткнуть пробоину в случае чьей-то травмы – а такие, чтобы бороться за место в старте. Нужны игроки, которые усилят основу.

Лионель Месси и Луис Суарес прекрасно понимают друг друга на поле Фото: Pablo Morano/MB Media/Getty Images

Пике некем заменить, потому что и Лангле, и Умтити левши, а на позицию правого центрального защитника лучше ставить правшу. У Суареса фантастическое взаимопонимание с Месси: они вдвоём – самая эффективная связка чемпионата, отдали друг другу 11 голевых передач (семь Суарес на Месси и четыре Месси на Суареса). То же относится и к Альбе. Ракитич незаменим в игре без мяча, когда нужно страховать Месси. Бускетса, видимо, сможет заменить Пьянич, но они оба – игроки старта, которых ещё нужно будет как-то разместить на поле.

«Барселона» интересуется Неймаром и Лаутаро Мартинесом: каждый из них принесёт пользу, но этого мало. Есть и очевидные проблемы в центре защиты. Милан Шкриньяр, Дайот Юпамекано, Калиду Кулибали, Чаглар Сеюнджу – попсовые варианты, но наверняка скаутская сеть нашла и кого-то менее очевидного, но подходящего по стилю. Важно другое: «Барселоне» по стилю игры подошёл бы де Лигт, но он выбрал «Ювентус». Статус и финансовые возможности каталонцев в теории позволяют исправить эту ошибку: купить де Лигта у «Ювентуса». Да, это дорого, но не дороже бессмысленной покупки Коутиньо (а мы предупреждали). То же самое касается и других линий.

Коутиньо – заложник своей цены. Он не нужен, но его нельзя усадить в запас Вальверде так и не придумал, что с ним делать.

Самые работоспособные полузащитники «Барсы» — 33-летний Видаль и 32-летний Ракитич. Мне симпатичны оба, но это не похоже на начало нового проекта. Так что одного центрального защитника мало – нужен ещё и полузащитник.

Добавьте интерес клуба к форвардам – получается по одному игроку основы в каждую линию. Это программа-минимум, и не выдуманная, а продиктованная возрастом основы. Для клуба уровня «Барсы» три покупки в основу – это очень большие траты. Но они необходимы.

Игровой кризис – нужен тренер

Тренера я называю в последнюю очередь. Тренер зависит от игроков, спортивного директора, президента – это уязвимая должность, и для успешной работы тренера нужны благоприятные условия. Банальная мысль: победы чаще приходят благодаря, чем вопреки, но в «Барселоне» в текущих условиях любому тренеру придётся преодолевать слишком много противоречий.

Лионель Месси и Кике Сетьен Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

В нормальной ситуации тренера должен выбирать компетентный спортивный директор под конкретный проект развития. Например, купить пару игроков фантастического «Аякса» — и пригласить Эрика тен Хага. Сейчас де Йонг не показывает тот уровень футбола, который он показывал в «Аяксе», а тен Хаг говорит журналистам, как в «Барселоне» его неправильно используют. В принципе, мелочь, но и Гризманн тоже играет так эффективно, как играл до трансфера. Он и де Йонг – адекватные трансферы хотя бы по стилю, но и им трудно показать максимум, потому что в игре «Барселоны» полно компромиссов. Сетьен просто заменил одни другими – но как и Вальверде он не может начать новый мощный проект. Он не свой, он никогда не работал с суперзвёздами, он просто временный вариант.

Последний раз, когда в «Барселоне» тренер начинал новый проект, был 12 лет назад. У Хосепа Гвардиолы не было опыта, но был статус легенды, была чёткая идея и была поддержка президента. А его футбол нравился игрокам. И это снова возвращает нас к началу: «Барселоне» нужны не только люди. Нужна идея.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

Дополнение

Многие ожидали увидеть на первом месте нового президента. Но выборы состоятся через год, поэтому в ближайшем сезоне руководить в любом случае будет Бартомеу. А вот поменять всё остальное – вполне в его власти.