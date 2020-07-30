Влашич – лучший игрок РПЛ сезона-2019/2020 по версии читателей «Чемпионата»

Он набрал в два раза больше голосов, чем Дзюба.

По итогам голосования тренеров, капитанов команд РПЛ и журналистов «Чемпионата» лучшим игроком сезона-2019/2020 в РПЛ стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба – результаты опроса мы опубликовали 27 июля.

Лучший игрок сезона — Дзюба! За него проголосовал даже Карпин Полные итоги голосования главных тренеров, капитанов клубов РПЛ и журналистов «Чемпионата».

После этого мы попросили читателей сделать свой выбор, приняв участие в голосовании во «ВКонтакте». Оно было доступно три дня: с 11:00 понедельника до 11:00 четверга. За это время в опросе приняло участие более 36 тыс. человек, из них 15 894 отдали голоса за полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Артём Дзюба, победивший в голосовании тренеров, капитанов и журналистов, с большим отрывом занял второе место. На третьем месте – Алексей Миранчук.

Собрали главные цифры сезона-2019/2020 в РПЛ: удары, пасы, обводки, сейвы «Зенит», «Зенит», «Зенит»…

В комментариях к посту читатели и подписчики группы «Чемпионата» обосновывали свой выбор. Вот некоторые из мнений.



Иван Курилов:



– Влашич, без слов он лучший.



Артур Мискарян:



– Влашич. Он один «коней» тащил. Убери его, и «кони» максимум 8 были бы. Второе место отдал бы Азмуну. А третье Крыховяку.



Вадим Бычков:



– Влашич и Крыховяк.



Тимур Кучукбаев:



– Дзюба, ибо лучший ассистент и бомбардир.



Александр Петров:



– Ребят, объективно, Влашич больше всех в сезоне становился лучшим игроком матча, о чём может идти речь, моё мнение такое: 1. Влашич. 2. Миранчук. 3. Крыховяк.



Георгий Озолин:



– Александр Соболев («Спартак» Москва).



Алексей Ходыревъ:



– Лучшие игроки — это наши судьи.