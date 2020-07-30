Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Влашич – лучший игрок сезона РПЛ-2019/2020 по версии читателей «Чемпионата»

Влашич – лучший игрок сезона РПЛ-2019/2020
Полина Куимова
Влашич – лучший игрок РПЛ сезона-2019/2020 по версии читателей «Чемпионата»
Он набрал в два раза больше голосов, чем Дзюба.
Футбол / РПЛ 0

По итогам голосования тренеров, капитанов команд РПЛ и журналистов «Чемпионата» лучшим игроком сезона-2019/2020 в РПЛ стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба – результаты опроса мы опубликовали 27 июля.

Лучший игрок сезона — Дзюба! За него проголосовал даже Карпин
Полные итоги голосования главных тренеров, капитанов клубов РПЛ и журналистов «Чемпионата».

После этого мы попросили читателей сделать свой выбор, приняв участие в голосовании во «ВКонтакте». Оно было доступно три дня: с 11:00 понедельника до 11:00 четверга. За это время в опросе приняло участие более 36 тыс. человек, из них 15 894 отдали голоса за полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Артём Дзюба, победивший в голосовании тренеров, капитанов и журналистов, с большим отрывом занял второе место. На третьем месте – Алексей Миранчук.

Собрали главные цифры сезона-2019/2020 в РПЛ: удары, пасы, обводки, сейвы
«Зенит», «Зенит», «Зенит»…

В комментариях к посту читатели и подписчики группы «Чемпионата» обосновывали свой выбор. Вот некоторые из мнений.

Иван Курилов:

– Влашич, без слов он лучший.

Артур Мискарян:

– Влашич. Он один «коней» тащил. Убери его, и «кони» максимум 8 были бы. Второе место отдал бы Азмуну. А третье Крыховяку.

Вадим Бычков:

– Влашич и Крыховяк.

Тимур Кучукбаев:

– Дзюба, ибо лучший ассистент и бомбардир.

Александр Петров:

– Ребят, объективно, Влашич больше всех в сезоне становился лучшим игроком матча, о чём может идти речь, моё мнение такое: 1. Влашич. 2. Миранчук. 3. Крыховяк.

Георгий Озолин:

– Александр Соболев («Спартак» Москва).

Алексей Ходыревъ:

– Лучшие игроки — это наши судьи.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: pfc-cska.com

Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Никола Влашич •••
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020