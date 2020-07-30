Влашич – лучший игрок РПЛ сезона-2019/2020 по версии читателей «Чемпионата»

По итогам голосования тренеров, капитанов команд РПЛ и журналистов «Чемпионата» лучшим игроком сезона-2019/2020 в РПЛ стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба – результаты опроса мы опубликовали 27 июля.
После этого мы попросили читателей сделать свой выбор, приняв участие в голосовании во «ВКонтакте». Оно было доступно три дня: с 11:00 понедельника до 11:00 четверга. За это время в опросе приняло участие более 36 тыс. человек, из них 15 894 отдали голоса за полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Артём Дзюба, победивший в голосовании тренеров, капитанов и журналистов, с большим отрывом занял второе место. На третьем месте – Алексей Миранчук.
В комментариях к посту читатели и подписчики группы «Чемпионата» обосновывали свой выбор. Вот некоторые из мнений.
Иван Курилов:
– Влашич, без слов он лучший.
Артур Мискарян:
– Влашич. Он один «коней» тащил. Убери его, и «кони» максимум 8 были бы. Второе место отдал бы Азмуну. А третье Крыховяку.
Вадим Бычков:
– Влашич и Крыховяк.
Тимур Кучукбаев:
– Дзюба, ибо лучший ассистент и бомбардир.
Александр Петров:
– Ребят, объективно, Влашич больше всех в сезоне становился лучшим игроком матча, о чём может идти речь, моё мнение такое: 1. Влашич. 2. Миранчук. 3. Крыховяк.
Георгий Озолин:
– Александр Соболев («Спартак» Москва).
Алексей Ходыревъ:
– Лучшие игроки — это наши судьи.
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