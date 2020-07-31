Однажды «Химки» уже пошумели в РПЛ. Разнесли «Спартак» и открыли России Романа Широкова

«Химки» вернулись в РПЛ впервые с 2009 года. Но решение подняться в элиту далось нелегко. Боссы подмосковной команды, кажется, сами до последнего момента не понимали, пойдёт ли клуб на повышение. Иначе как объяснить постоянные комментарии о выступлении в ФНЛ? Но решение принято, а деньги, видимо, нашлись.

Есть повод вспомнить, как «Химки» в прошлый раз выходили в РПЛ, какие выдающиеся футболисты выступали за клуб и почему команда оказалась в ПФЛ.

Эпоха Червиченко

Начнём с 2004 года. Именно тогда бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко встал у руля «Химок» и принялся строить грандиозные планы. Функционер занял пост вице-президента, став инвестором подмосковной команды. Главным тренером назначили коуча молодёжной сборной Украины Павла Яковенко, команду пополнили Александр Данишевский, Георгий Ломая, Павел Погребняк, Виталий Гришин и Андрей Тихонов.

Уже на следующий год приставка “вице” в должности Червиченко была лишь формальностью. На самом деле Андрей Владимирович выполнял роль президента команды, тогда как глава Химкинского района Московской области Владимир Стрельченко фактически лишь курировал клуб.

Уход Романцева, бромантан, скандалы — сезон, когда «Спартак» был ещё хуже, чем сейчас Андрей Червиченко в интервью не щадит никого и признаётся в собственных ошибках.

В новом сезоне клуб выступал сразу на два фронта. Пожалуй, самым неожиданным результатом можно считать попадание в финал Кубка России. Трофей завоевать не удалось: красно-чёрные с минимальным счётом уступили ЦСКА. Кстати, совсем недавно в интервью YouTube-каналу «Мы к вам приедем» Червиченко позлорадствовал над самоубийством судившего тот матч арбитра Каюмова.

«В том матче мы играли лучше и забили, — вспоминал бывший вице-президент клуба. — Но негодяй Каюмов не засчитал 100-процентный гол. Жизнь за это его наказала. Мы точно не заслуживали, чтобы этот Каюмов обворовал нас столь наглым образом: не засчитал гол, когда нашего же игрока пихали в спину. Но он всё равно забил, а Каюмов свистит в другую сторону».

Андрей Червиченко Фото: РИА Новости

В чемпионате «Химки» до последнего претендовали на повышение. Во втором круге ни разу не уступили в домашних матчах, но в гостевых недобрали важнейшие очки. Несколько ничейных результатов в конце первенства оставили команду лишь на четвёртом месте в таблице.

Бурную реакцию у общественности вызвало неожиданная отставка с поста вице-президента «Химок» Червиченко. С чего бы вдруг? Послушаем его самого.



«Скажу, что решение было неожиданно не только для всех, но и для меня, — рассказывал Червиченко в интервью коллегам из «Известий». — Причина в том, что не всегда несколько людей могут ужиться в рамках одного проекта. У нас не было цели выйти в высший дивизион в этом году, сказать там: «Смотрите, какие мы красивые!" — а потом так же лихо его покинуть. Первой задачей было сделать приличную боеспособную команду. Она у нас была очень молодой, поэтому добиться всего в первый же сезон было тяжело».

В «Химках» же это решение назвали рабочим моментом, но ни в коем случае не трагедией: «В последнее время вокруг нашего клуба возникла ситуация, связанная со множеством слухов и домыслов. Отзаявка вице-президента клуба Андрея Червиченко за два тура до финиша первенства не что иное, как рабочий момент, находящийся в компетенции попечительского совета и президента клуба. Возможен уход большой группы футболистов из команды, а также её главного тренера. Что вполне объяснимо, так как приглашены они были именно бывшим вице-президентом. Но не стоит из этого делать трагедию».

Вместе с Червиченко команду покинуло порядка 20 футболистов, ушёл и главный тренер Яковенко. Андрей Владимирович пообещал помочь футболистам после ухода и ловко трудоустроил их в клубы первого и высшего дивизионов.

Пожалуй, главной удачей «Химок» можно назвать сохранение в команде Андрея Тихонова. В дальнейшем именитый полузащитник принесёт ещё много пользы клубу.

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Хоть боссы клуба и обещали выдать необходимые финансовые гарантии на следующий сезон, в успех подмосковной команды верилось с трудом. Тем не менее перемены были неизбежны. Новым главным тренером команды стал рулевой «Петротреста» Владимир Казачёнок. Команду пополнили Роман Березовский, Владимир Бесчастных, Эдуард Мор, Юрий Дроздов, Андрей Кондрашов, Дмитрий Ляпкин.



Чемпионат начался довольно удачно для химчан: в первых 10 турах команда не знала поражений: пять побед при пяти ничьих. Уже к 15-му туру подопечные Казачёнка занимали вторую строчку в таблице. До конца чемпионата «Химки» пытались обогнать лидирующую «Кубань». Тщетно. И надо же такому случиться, что календарь свёл эти команды в решающем туре. Игра за первое место состоялась 5 ноября 2006 года на арене «Новые Химки». Главным арбитром, кстати, был Сергей Карасёв. Удачливее в чемпионском матче оказались хозяева. На глазах у трёх тысяч болельщиков подмосковная команда переиграла гостей из солнечного Краснодара со счётом 2:0 и, набрав 99 очков, оформила выход в Премьер-Лигу.

Фото: fckhimki.ru

Лучшим бомбардиром стал Андрей Тихонов, записавший на свой счёт 22 забитых мяча. Забавный факт: в чемпионском сезоне «Химки» исполняли аж 19 одиннадцатиметровых ударов. Каждый раз к точке подходил Тихонов и реализовал 14 попыток из 19.

Фото: fckhimki.ru

Сюрпризы от новичка. Крепкий середняк

Как это часто бывает при выходе в РПЛ, новичок избавляется от большинства игроков и подписывает футболистов уровнем выше. «Химки» покинули около 12 игроков, взамен пришли перспективные игроки, в том числе иностранцы. Пожалуй, самым громким приобретением стал полузащитник Настя Чех, купленный у «Аустрии» почти за € 2 млн. Помимо Чеха команду пополнили Драган Блатняк, Вуле Тривунович, Андрей Степанов, а также два Романа — Широков и Воробьев.

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Первый матч в Премьер-Лиге «Химки» провели в Самаре против «Крыльев Советов» (проиграли с минимальным счётом). Но уже во втором туре химчане обыграли старых знакомых из «Кубани» (1:0). Автором исторического гола стал легендарный Андрей Тихонов.

Роман Березовский (на переднем плане) Фото: fckhimki.ru

Затем была ничья против ЦСКА Валерия Газзаева. А ведь эта игра была под угрозой срыва. Всё дело в том, что коуч “армейцев” перед матчем пожаловался на непригодное для проведения встречи поле стадиона «Родина». В Подмосковье приезжала даже специальная комиссия, которая выявила ряд нарушений. Впрочем, они были оперативно устранены.



Следующий яркий матч в исполнении «Химок» состоялся в конце мая. Приезд “народной команды” вызывает дикий ажиотаж во всех городах нашей страны, и Химки исключением не стали. На тот момент «Спартак» шёл в лидерах, а «Химки» располагались на восьмой строчке. Встреча получилась по-настоящему сумасшедшей. Новичок обыграл грозный «Спартак» со счётом 3:0! Забитыми мячами отметились Роман Широков, Антон Архипов и Миодраг Йованович. На этом сюрпризы не законились. В 13-м туре, благодаря голу Широкова на последних минутах, «Химки» добились ничьей в игре с «Зенитом».



Вскоре последовала отставка главного тренера Владимира Казачёнка. Владимир Александрович ещё по ходу чемпионата слёг с «гипертоническим кризом». Но всё же главной проблемой были неудовлетворительные результаты.

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Новым коучем стал Славолюб Муслин, ранее работавший в «Локо». До окончания чемпионата оставалось 7 игр. Задача была проста — сохранить прописку в Премьер-Лиге. Муслин справился. Кстати, прямиком из «Химок» приглашение в национальную сборную получили Роман Широков и Роман Воробьёв. Широков же покинул подмосковный клуб по окончании сезона.

Спасение от вылета в последних турах

Начало сезона-2008 получилось не таким удачным, как годом ранее. У команды было два поражения на старте, и Муслина спасла от отставки лишь ничья со «Спартаком» в 3-м туре (3:3). Но поставить команду на рельсы сербский специалист так и не сумел. В апреле боссы «Химок» его уволили. Новым тренером был назначен экс-игрок сборной России Сергей Юран. В новом сезоне не обошлось без трансферов: новичками команды стали Ренат Сабитов и Фёдор Кудряшов. Юрану удалось в кратчайшие сроки наладить игру клуба. Во второй половине чемпионата «Химки» выглядели заметно интереснее.

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В сентябре 2008 года подопечные Юрана впервые сыграли на новом домашнем стадионе — «Арена Химки». В ноябре команда наконец вышла из зоны вылета. В итоге «Химки» заняли 14-е место и сохранили прописку в Премьер-Лиге.

Фото: fckhimki.ru

Вылет из Премьер-Лиги

Перед началом сезона-2009 «Химки» и «Сатурн» чуть было не объединились в один клуб. Департаменту имущественных отношений даже было дано соответствующее поручение. Но процесс был заморожен из-за скептического отношения к инициативе Российского футбольного союза.

Предполагалось, что главным тренером станет Константин Сарсания, а команда будет базироваться в Раменском. Сам Сарсания и положил конец слухам об объединении двух подмосковных команд:



«Могу точно сказать, что никакого объединения не будет, — заявил Сарсания в интервью изданию «Твой день». — Это просто невозможно! Хотя бы потому что «Сатурн» и «Химки» — два совершенно разных по характеру юридических лица. Сейчас будет ставиться задача сохранить две команды по отдельности. Вопрос, повторяю, упирается в деньги. Если в ближайшее время «Химки» найдут средства, они продолжат выступать в Премьер-Лиге».

«Химки» средства нашли, но не без помощи Константина Сергеевича. Поговаривают, что именно он смог привлечь спонсоров в клуб. Сам Сарсания в итоге и возглавил «Химки». Команде удалось сохранить несколько лидеров, к которым присоединились Олег Самсонов, Владислав Никифоров, Илья Максимов, Евгений Гапон, Виктор Будянский, Арсений Логашов и Дмитрий Бородин.

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Результаты оставляли желать лучшего. По итогам первого круга команда обосновалась в подвале таблицы, набрав всего 10 очков. Сарсания покинул «Химки», освободив свой пост для Игоря Чугайнова. Во втором круге «Химки» проиграли все 15 матчей с общей разницей 8:42. По итогам сезона-2009 подмосковный клуб загремел в первый дивизион.

Фото: fckhimki.ru

Бесконечные смены тренеров. От Премьер-Лиги до ПФЛ за несколько сезонов

В 2010 году в «Химки» вернулся Андрей Тихонов, а команду возглавил Александр Тарханов. Возвращение лидера и ставка на опытного тренера не оправдались. По итогам первого круга команда болталась в середине таблицы, и Александр Фёдорович подал в отставку. «Химки» возглавил Евгений Бушманов. Команда финишировала 13-й.

В 2011 году первый дивизион получил почётное название ФНЛ. К сожалению для болельщиков, команду покинул Тихонов. Зато вернулись Роман Березовский и Александр Данишевский. Новым коучем стал Александр Григорян. Армянский специалист проработал всего ничего, по ходу сезона его сменил Олег Долматов. Сложно представить, но и Долматов не доработал до конца чемпионата. Спасать команду пришёл новый-старый тренер Тарханов. Задача была выполнена — «Химки» сохранили прописку в ФНЛ на следующий сезон.

В сезоне-2012/2013 Тарханов снова покинул тренерский мостик. Новым рулевым стал Омари Тетрадзе. Как вы думаете, доработал ли он до конца сезона? Нет! После череды неудачных результатов Тетрадзе сменил Валерий Петраков. Валерий Юрьевич быстро навёл порядок в коллективе и вселил в болельщиков оптимизм. Действительно, «Химки» начали набирать очки, да и игра уже не казалась унылой.

Судьба подмосковного клуба решалась в последних турах. Подопечным Петракова предстояли игры против «Торпедо» и «Волгаря». Встреча с москвичами завершилась нулевой ничьей. «Химки» могли спастись от вылета, если: 1) они обыгрывают «Волгарь»; 2) «Нефтехимик» одерживает победу над «Металлургом-Кузбасс».



«Нефтехимик» с задачей справился, чего не скажешь о «Химках». Подмосковная команда проиграла астраханцам 2:4 и вылетела в ПФЛ. За шесть лет из середняка Премьер-Лиги «Химки» превратились в команду ПФЛ.

Казалось, команда уже никогда не всплывёт. Но нет! По счастливому стечению обстоятельств летом 2020-го «Химки» вернулись в РПЛ. На что рассчитывает подмосковный клуб, сказать сложно. Тем интереснее будет наблюдать за этой командой в новом сезоне.