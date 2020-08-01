«Краснодар» чуть не упустил место в ЛЧ. Почему он провалился летом?

6 октября 2019 года в Российской Премьер-Лиге произошло неординарное событие. Сразу четыре команды (“Зенит”, “Краснодар”, “Локомотив” и “Ростов”) выиграли свои матчи, обогнали в турнирной таблице лидировавший ранее ЦСКА и вчетвером эту таблицу и возглавили.



“Краснодар”, крайне противоречиво дебютировав в Лиге чемпионов и на первых порах проваливаясь в групповом этапе Лиги Европы, в РПЛ как будто не замечал трудностей. Команда слегка спотыкалась об лидеров, но потом как ни в чём не бывало почти катком прокатывалась по середнякам и аутсайдерам. Место “быков” в топе не подвергалось сомнению, и у некоторых даже закрадывались мысли о борьбе за чемпионство. А почему нет? Команда в РПЛ на ходу, не испытывает больших трудностей с соперниками ниже классом, до зимы в лидирующей группе дотянуть можно. Зимой подлечатся травмированные игроки, и уже весной “Краснодар” может накатить на финиш. По крайней мере так можно было подумать в октябре. Но потом всё сломалось.

Как закончился бы чемпионат России, если бы не VAR. «Спартак» — в зоне еврокубков! ЦСКА и тут без Лиги чемпионов, а «Ахмат» — в ФНЛ.

Точнее, всё пошло согласно известной русской поговорки: “Голову вытащили — хвост увяз”. Начав побеждать в Лиге Европы, “Краснодар” перестал побеждать в РПЛ. До конца первой части чемпионата южане одержали лишь одну победу в семи матчах, отстали от “Зенита” на 10 очков, и о борьбе за чемпионство им оставалось рассуждать только гипотетически. Дальше был противоречивый старт весной (две трудовые победы над “Уфой” и “Спартаком” сменились крайне неудачной игрой с “Сочи”) и полный провал летом.

После пандемийной паузы всё складывалось вроде в пользу “Краснодара”, который мог побороться за второе место, ведущее в группу Лиги чемпионов — и проблемы соперников с вирусом (матч с “Динамо” перенесли, “Оренбург” получил технарь), и различные трудности у конкурентов. Так, “Ростов” вывалился из борьбы за ЛЧ после вируса в команде, ЦСКА чуть не поменял тренера сразу после рестарта, “Локомотив” поменял тренера в паузу, только привыкал к новым требованиям и был крайне нестабилен. “Краснодару” нужно было только не упустить своего, тем более что календарь ему благоволил — из серьезных соперников были лишь обескровленный “Ростов” и “Зенит”. В итоге команда одержала лишь две победы в семи матчах и чуть вообще не осталась без ЛЧ — не упусти ЦСКА победу над “Рубином”, концовка сезона для краснодарцев оказалась бы совсем провальной. В итоге в Лигу чемпионов клуб попал, но вряд ли он может занести сезон, а особенно его заключительную часть, себе в актив. Так почему же всё пошло не так?

Смена поколений

Два года назад Сергей Галицкий не просто поставил молодого и талантливого Мурада Мусаева во главе команды. Клуб также начал очень серьёзно обновлять состав. Ветераны уходили, а на их место приходили зачастую более молодые игроки. Трудно точно сказать, что было причиной разворота в сторону омоложения команды, да и вряд ли одна причина была. Кто-то из старых игроков уходил, потому что уже не давал команде нужного качества — как, например, Жоаозиньо. Кто-то из лидеров уходил по своей воле по окончании контракта, как Гранквист, или просто просился на трансфер, как Смолов. С кем-то расставаться приходилось, как с Мамаевым. Как бы то ни было, за год с лета 2018-го по лето 2019-го “Краснодар” покинуло шесть опытных игроков, одно время определявших ее игру — Смолов, Гранквист, Жоаозиньо, Мамаев, Каборе и Перейра. Суммарно у них почти 1000 игр за “быков” — они были лидерами и лицом этой команды.



При этом на смену им пришли игроки другого плана — и по возрасту, и по лидерским качествам, и по игровым характеристикам. Например, опытнейшего Гранквиста, капитана команды, заменил 25-летний на тот момент Спайич, а в 2019-м на замену 31-летнему Каборе был куплен 24-летний Вильена. Приобретались молодые игроки, освобождалось место для игроков академии (в том числе уход Смолова и Жоаозиньо отчасти расчищал дорогу в состав Игнатьеву и Шапи). Команда переживала смену поколений, и переживала её стремительно.



При этом нельзя сказать, что возрастные игроки не приходили в команду — но чаще они приходили на роли вспомогательные. Например, в 2018 году команду пополнили Стоцкий и Фьолусон, но оба рассматривались исключительно как игроки ротации, которые за счёт опыта должны были стать хорошей поддержкой и подменой молодым лидерам. И они такими и были — надёжными игроками ротации. А вот с заменой лидеров старых на лидеров молодых у “Краснодара” возникла большая проблема.

Трансферные неудачи

“Краснодар” активно вкладывался в обновление команды, Галицкий тратил приличные суммы на новых игроков. Практически каждое подписание казалось вполне логичным — игроки вроде были качественные, часто перспективные, стоили своих денег и должны были усилить команду. “Краснодар” очень серьёзно обновил состав, влив в него за полтора года аж 12 новых футболистов (это не считая Камболова и Ману Фернандеша, покупавшихся временно, на замену травмированным). Была собрана почти новая команда — по именам. Но именно команды, как единого целого, из неё пока не получилось.



Некоторые из этих игроков изначально подписывались на роли второстепенные — как те же Фьолусон или Стоцкий. Кто-то покупался в расчёте на постепенный прогресс — как Скопинцев, Сорокин, Намли, Кайо. Другие же футболисты должны были стать новыми лидерами команды или по крайней мере ведущими игроками — Куэва, Спайич, Вильена, Олссон, Кабелла. Но уже сейчас можно сказать, что большая часть этого обновления оказалась неудачной.



Куэва, который должен был стать заменой уходящему Перейре, по непонятным причинам в команде не прижился и уже спустя полгода уехал обратно в Южную Америку. Олссон пока так и не адаптировался к российскому футболу, и за полтора года так и не показал, что может быть больше, чем игроком ротации в центре поля. Спайич вроде бы постепенно адаптировался и даже был капитаном команды в некоторых матчах — но в этом году из-за загадочной травмы вообще не играл, и вот уже поползли слухи что “Краснодар” может с ним расстаться. Конечно, пока всё это лишь слухи — но в любом случае серб совсем не выглядит равноценной заменой Гранквисту. Вильена, стоивший серьезных денег, оказался прекрасной рабочей лошадкой — но совсем не лидером команды. Кабелла пока так и не успел себя толком проявить из-за травмы. Конечно, вины клуба тут нет, но и его переход пока никак нельзя назвать успехом.

Что касается молодых игроков, то от них тоже ждали гораздо большего. Скопинцев не оправдал ожиданий, за год толком себя не проявил и ушел в “Динамо”. Намли тоже не убедил в своей нужности, не сумел адаптироваться и уже через полгода после трансфера уехал в аренду. Купленный за очень неплохие деньги Кайо полгода играл за вторую команду и лишь вынужденно был привлечён в основу — и то не на свою позицию, в опорной зоне, а как центрдеф. Пока получается неплохо, но выглядит такой трансфер максимально странным. Ну и Сорокин, давно уже подающий надежды, не прогрессировал в “Рубине” и продолжает не прогрессировать (а может, и регрессировать) в “Краснодаре”. Его нынешнее состояние наглядно показали динамовские дублёры, изрядно повозившие Егора в недавнем матче.



Лишь несколько трансферов за последние два года оказались действительно удачными. Это Берг, нещадно критикуемый поначалу, но потом из третьего форварда ставший первым и одним из лидеров. Это Ману Фернандеш, которого брали на замену уже вылетевшему Кабелла и который проявил себя с лучшей стороны, также став одним из ведущих игроков в последний год. С оговорками — Вильена и Спайич. Остальные же трансферы по ряду причин не оправдали надежд. Возможно, ещё оправдают. Но на данный момент такой смазанный сезон в том числе стал следствие нескольких крайне неоднозначных трансферных кампаний, когда ведущих игроков и лидеров клуб адекватно заменить не сумел.

Травмы

Конечно, тут должна быть важная оговорка — если бы не травмы. Да, если бы не травмы, мы могли увидеть совсем другой “Краснодар”. Прошлое лето получилось очень неудачным для “быков” в этом плане — надолго в сборных сломались Классон и Газинский, затем с “крестами” вылетел и Кабелла. Как минимум до зимы команда потеряла трех не просто игроков стартового состава — трех ведущих футболистов. Тех игроков, на которых должна была лечь ноша лидерства после ухода лидеров старых. Возможно, не будь этих травм, и не было бы проблемы с молодостью состава и относительной молодостью новых лидеров. Тяжесть ведущих ролей не упала бы на плечи не готовых к этому игроков вроде Вильены и Олссона, и сезон для “Краснодара” прошел бы куда легче и уверенней.



Но всё это сослагательное наклонение, которого ни жизнь вообще, ни футбол в частности не терпят. И нужно сделать важное уточнение. Сначала “Краснодар” вполне неплохо с проблемами справлялся, и первые три месяца прошедшего сезона получились хоть и противоречивыми, но никак не провальными. Проблемы начались потом, в октябре. Возможно, начала сказываться усталость от постоянной игры на два фронта — но по-хорошему и к этому команда должна быть готова. Состав “Краснодара” достаточно активно ротировался (18 полевых игроков было задействовано в первой части сезона), часть матчей в чемпионате проходила, прямо скажем, в невысоком темпе — да, команду могла накрыть усталость, но не факт, что наличие Кабелла, Газинского и Классона это изменило бы. В конце концов на замену первым двоим были куплены Камболов и Ману Фернандеш, и они много играли. То есть либо клуб изначально не рассчитал свои силы и не добрал достаточной глубины состава, либо тренерский штаб не сумел так распределить силы игроков, чтобы их хватило на весь осенний отрезок. В любом случае не только травмы лидеров стали главной причиной неудачной осени. Хотя они, конечно, тоже сыграли свою роль.



Кроме того, по-настоящему провальным оказалось для “Краснодара” нынешнее лето, когда двое из лидеров, Газинский и Кабелла, уже восстановились от травм. Но травмы неожиданно накрыли других игроков. Ни разу в этом году не сыграл Спайич, а также Стоцкий и Камболов, которые могли бы дать глубины составу. Ни разу летом не сыграл Ари, информация о травме которого была весьма противоречивой. Уже в самой концовке сезона проблемы со здоровьем настигли Вильену. Если прибавить к этому уход трёх футболистов зимой, то получается невеселая картина матча с “Динамо”, где в запасе у “быков” оказались сплошь собственные воспитанники.



Клуб оказался не готов в первую очередь не к единичным травмам лидеров, а к повальному травматизму. Да, к такому практически невозможно подготовиться. Но чтобы этого избежать, нужна профилактика травм и грамотное их лечение. По косвенным признакам с этим у “Краснодара” не всё гладко. Только по косвенным — вся информация о травмах в клубе тщательно скрывается и просачивается наружу только по неосторожности или (изредка) если сам клуб готов её частично обнародовать устами главного тренера. Поэтому что случилось с Камболовым — неизвестно. Стоцкий и Ари получили неизвестные травмы и неизвестно, когда вернутся на поле. С Вильеной случилась загадочная “задержка крови в мышцах”. Ну и самая главная загадка — Урош Спайич. Серб еще зимой перенес операцию и должен был вернуться через 8-9 недель — то есть самое позднее где-то в начале апреля. К тренировкам с командой он вернулся только в начале июля. Как два месяца растянулись на полгода — совершенно непонятно.



Весь этот ворох загадочных отсутствий игроков наводит на мысли о не самой эффективной работе клуба со здоровьем своих футболистов. Впрочем, это всего лишь догадки. Но в современном футболе клубы должны думать о профилактике травм, потому что отсутствие игроков на поле серьёзно сказывается на результатах команды. И ведущие клубы успешно этой профилактикой занимаются. Как с этим обстоит дело в “Краснодаре” — неизвестно. Но если у команды постоянно травмируются игроки, то это уже не может быть простым стечением обстоятельств. Что-то где-то в клубе идёт не так.

Потеря стиля

Все эти проблемы — замена лидеров, определявших лицо команды, не самые удачные трансферы, ворох травм — привели к тому, что “Краснодар” стал совсем не похож на себя. В прошлом сезоне Мусаеву удалось донастроить команду, оставшуюся ему от предыдущих тренеров — шикарное трио Газинский-Каборе-Перейра в центре поля дополнялось отличными флангами, и команда атаковала очень интересно и разнообразно. В этом же сезоне всё пошло наперекосяк. В отсутствие лидеров часто некому было вытащить команду в неудачных матчах. Ряд купленных игроков просто не подходил к футболу “Краснодара”. Например, мощный и работоспособный Вильена хорошо смотрелся бы в силовом футболе “Зенита” или “Спартака”, но он совершенно не готов играть в пас в стиле Каборе или Перейры. Кайо также гораздо сильнее как разрушитель, чем как созидатель — таких футболистов у “быков” в центре поля давно не было. Берг — ярко выраженный центрфорвард, игрок штрафной, тоже не совсем подходящий привычному стилю “Краснодара”. Все они были полезны и по крайней мере на некоторых отрезках сезона проявили себя очень неплохо. Но лицо команды, знакомое болельщикам, было утрачено.

И это критично сказывается на результатах команды. Раньше, до Мусаева, основной проблемой “быков” были игры с лидерами — легко, за счёт стиля и класса обыгрывая середняков, команда совсем не могла справиться с настроем серьезных игр, битв с топами. Мусаеву удалось эту проблему частично решить, и во многом за счёт этого команда наконец пробилась в тройку в сезоне-2018/19. Но в этом сезоне внезапно начались проблемы и с середняками. Только в 2020 году команда потерпела три поражения от команд не из топ-5 (за весь сезон-2018/19 таких поражений было два). Плотная, грамотная оборона и разящие контратаки — довольно простой и доступный рецепт игры против “Краснодара”. И если раньше “Краснодар” против такого рецепта мог найти решение, то теперь часто просто бьётся головой о стену и теряет очки. Разрушаемый внутренними проблемами, “Краснодар” утратил поставленную игру в атаке, утратил стиль, дававший ему не только любовь болельщиков, но и результат.

Евротаблица РПЛ. Как выглядела бы шестёрка лучших, играй топы только между собой У «Краснодара» ноль побед в матчах с командами уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Теперь перед Мусаевым стоит важная задача этот стиль, дававший результат, вновь обрести. Проблема только в том, что времени на это у него совсем нет. Через пару недель начнётся новый чемпионат с очень плотным графиком, а разношерстный состав и множество травмированных игроков никуда не денутся. Опять придётся что-то сочинять на ходу, как схему с двумя форвардами в прошедшем сезоне. Опять придётся затыкать дыры молодежью. Клуб опять может промахнуться с трансферами. Всё идёт к тому, что до зимы мы будем видеть такой же “Краснодар” — плывущий по течению от игры к игре, решающий сиюминутные задачи. И спотыкающийся — потому что без надежной игры “Краснодар” будет часто терять очки. И если сейчас команда всё же удержалась на краю тройки призеров, то в новом чемпионате это будет сделать сложнее — на это место есть и другие претенденты. Тяжелое лето 2020 года может для “быков” продолжиться еще более тяжелой осенью.