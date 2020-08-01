Топ-пара бомбардиров из 1990-х: рекорд Веретенникова и Нидергауса держится до сих пор!

Дзюбе и Азмуну далеко до этих парней. 39 голов на двоих в одном из сезонов — как они это делали?

34 гола зенитовцев Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в минувшем чемпионате некоторые поспешили записать в рекорды российского футбола. Но это не так. 25 лет назад, когда в высшей лиге тоже играли 16 команд, футболисты волгоградского «Ротора» Олег Веретенников и Владимир Нидергаус забили на двоих 39 мячей. 25+14 – вот рекордный показатель для дуэта бомбардиров в истории ЧР. Вместе с полузащитником «Ротора» 90-х Александром Беркетовым мы вспомнили лучших из лучших.

«Когда Веретенников бахал со своей левой – вратари не знали куда деваться»

— Веретенников-Нидергаус и Дзюба-Азмун – это все-таки разные истории, — считает Беркетов. — У «Зенита» отличились два чисто выраженных форварда, а у нас Веретенников играл плеймейкера, под нападающими. В паре с Нидергаусом впереди выходили то Зернов, то Илюшин, то Нечаев. А Веря под ними. Играли 3-5-2.

— И все-таки 39 голов на двоих. Как?!

— За счет своих сильных качеств. У Вери удар был сумасшедший. Думаю, сейчас в Премьер-лиге ни у кого такого удара нет. А у Немца – это прозвище Нидергауса — техника.

Ну и футбол тогда был другой. Все персонально играли – каждый с каждым. И если Веретенников от своего опекуна отрывался, то у него, считай, сразу появлялись 10 свободных метров перед штрафной и возможность для удара. А в случае с Верей это было практически как пенальти. Когда он бахал со своей левой – вратари не знали куда деваться. Не случайно он до сих пор лучший бомбардир высшей лиги за всю ее историю (143 гола. – Прим. «Чемпионат»).

— При таких героях в атаке «Ротор» умудрился в том чемпионате занять лишь 7-е место.

— Начали мы очень плохо – в первом круге стояли на вылет. Потом еще в финале Кубка «Динамо» проиграли. За такие результаты Горюнов (президент «Ротора». – Прим. «Чемпионат») нас на полгода зарплаты лишил. Но потом придумал, как команду сплотить. После собрания на базе не отпустил никого по домам — клубным автобусом перегородил выезд. Загнал всех в столовую – там уже была поляна накрыта. «Пока все не разберутся, что происходит – никто отсюда не выйдет!». Прокопенко был в шоке. Ну мы и нахреначились! И после этого поперли — наверное, матчей 12 не проигрывали. Поднялись на 7-е место.

— Веретенников и Нидергаус в 95-м забили 63 процента всех голов «Ротора». Суперцифра.

— У нас еще и Есипов, играя правого полузащитника, всегда много забивал. Но он и в обороне отрабатывал. А Веретенникову и Нидергаусу разрешалось в защитных действиях не участвовать. Все на них играли.

— Таскали пианино – а они творили?

— Да, в атаке команда зависела от них. Но и они зависели от команды, которая выполняла всю черновую работу. Вдвоем, что бы они сделали?

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«Давай икорочки черной поедим. Зачем ты себе в ноги пару ведер зашил?»

— Штамп «понимать друг друга с полувзгляда» — это про Веретенникова с Нидергаусом?

— Мне больше запомнилось, как Веря с левой ноги Есипу на край забрасывал. Не глядя. Зная, что Валера от любого убежит. Ну и между собой они, конечно, стеночки разыгрывали.

— Веретенников-игрок в трех словах.

— Бомбардир. Удар. Мощь. Его никто столкнуть не мог! Как он «Манчестеру» забил – в центре поля мяч подхватил и попер. От него в тот момент любой бы отлетел. Остановить могли только если бы срубили.

— Веретенников – это еще и стандарты. Навскидку в процентах — сколько с них голов забил?

— Процентов 60, думаю. Если считать и штрафные, и пенальти.

— Это врожденное или приобретенное?

— Изначально, конечно, дар. Но он и на тренировках старался работать. Козырем Вери было то, что он любой штрафной мог абсолютно по-разному исполнить – и на силу лупануть, и на технику перебросить, и в ближний угол, и во вратарский. И от «стенки» у него мячи залетали. Никто не знал, что он придумает. Опять же свои маленькие хитрости были. Судья еще не свистел, а он уже разбегался. Получалось, что бил одновременно со свистком – ловил вратаря, который не успевал в свой угол переместиться, на противоходе. Часто так забивал.

— У него был самый сильный удар из тех, с кем играли?

— Да. Иногда на тренировках начинали чудить – били до здания техникума, которое за пределами базы находится. Мы его в шутку мукомольным называли. Сначала нужно было перебить железную сетку, которая за воротами висела. И потом еще – приличное расстояние. Добивал только Веря.

Так у него икра была как у меня бедро! Я его постоянно травил: «Давай икорочки черной поедим. Зачем ты себе в ноги пару ведер зашил?»

— Самый памятный его гол.

— Сотый. Потому что я передачу отдал (смеется). Играли дома с «Локомотивом» — Борзенков мне аут скинул, я Вере из центра поля на линию штрафной перевел. Он обработал – и как дал с левой! Вратарю промеж ушей. А до этого пару туров забить не мог.

— Во втором туре чемпионата-98 Веретенников забил 5 голов в ворота «Шинника». ПЯТЬ!

— У Вери если шло, так уж шло. Хет-триков понаделал прилично. Но именно этот матч почему-то в памяти не отложился. Зато запомнился другой – против «Черноморца». Валя Иванов судил. Сначала нам дал пенальти – Веря не забил. Потом «Черноморцу» — Догузов попал. Опять нам – Веря второй раз промахнулся. Опять «Черноморцу». Догузов — 2:0. И потом был штрафной метров с 30-ти – Веря кааак засандалил! 1:2. И все это в первом тайме. А после перерыва мы их 5:2 раскатали.

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«У Немца собирались семьями – дети в одной комнате гуляли, мы в другой»

— Характеристика форварда Нидергауса.

— Хитрый. Техничный. Легкий. Ножки маленькие, постоянно на финтах. Получал мяч в штрафной и на замахах-паузах разбрасывал защитников. Народ плашмя ложился. Я по технике сравню его с Цымбаларем. Но если у Илюхи, царствие ему небесное, только левая нога была рабочей, то у Немца – обе. А сколько он пенальти заработал! Еще ведь и актер был хороший. Любое прикосновение – сразу падал. А Веря с «точки» забивал.

— Стандартный гол Нидергауса.

— Сначала он по любому должен был в штрафной как минимум двух человек обыграть. И только потом пробить: вратарь в один угол – мяч в другой.

Помню, как он ЦСКА на Кубок забил. На замахах обыграл одного, второго. Человек пять вокруг себя собрал буквально на двух метрах. Но как-то из этого окружения выкарабкался, и бах – один перед вратарем.

Владимир Нидергаус Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— На тренировках с ним защитники «Ротора» мучились?

— Там такие защитники были, что их мучить – себе дороже. Ещенко, Шмарко, Жуненко… Их один раз обыграешь – на следующий день лучше на тренировку не приходить (смеётся). Поэтому Немец кого-нибудь из молодых отлавливал.

— Вы как-то рассказывали: «Команда любила собираться у Нидергауса». Почему именно у него?

— Квартира была в самом центре – потом удобно было разъезжаться. Ну и Немец всегда был компанейским – мог все организовать. Недаром после окончания карьеры только руководящие посты занимает – спортивный директор, генеральный. Организовать – это он умеет. Собирались семьями – дети в одной комнате гуляли, мы в другой.

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«Веретенников не играл за сборную потому, что в «Спартак» не перешел»

— Почему после «Ротора» ни Веретенников, ни Нидергаус по большому счету нигде не заиграли?

— Потому что в «Роторе» у них была полная свобода действий. Не представляю ни одной команды, где им разрешили бы играть, совсем не участвуя в обороне. Еще раз – в «Роторе» на них играли все! И они должны нам спасибо сказать, что мы мячи за них отбирали. Тоже на поле не ерундой занимались.

Мы, кстати, с Верей потом один раз как соперники пересеклись. Я за ЦСКА играл, он за «Сокол». 2:0 обыграли их в Саратове, я Верю «загасил». Что поделать, у меня были свои премиальные, у него – свои (смеется).

— Почему Веретенников за сборную так мало сыграл – всего 4 матча?

— Наверное, потому что сборная тогда играла в другой футбол по сравнению с «Ротором». У нас он был специфическим. Ну и потому что Веретенников в «Спартак» не перешел.

— А звали?

— Постоянно. Мы с ним много лет в одном номере жили – поэтому я точно знаю. В 1996-м, когда он в матче с бразильцами травму получил – предложение поступало. В 1997-м, когда против сборной ФИФА в «Лужниках» играл. Вообще всегда, когда его в сборную вызывали – шли разговоры о «Спартаке».

Олег Веретенников Фото: РИА Новости

— Так почему не пошел?

— А зачем? Ему и в «Роторе» хорошо было. Команда – 2-кратный серебряный призер, он – лучший бомбардир. Бытовые вопросы Горюнов сразу решал. Условия такие делал, что и в «Спартак» не нужно было ехать. Меня ведь тоже Романцев звал – еще из «Текстильщика», в 17 лет. «Собирай все документы, приезжай, я тебя жду». В дубле «Спартака» тогда как раз компания подобралась – Саня Липко, Андрюха Коновалов, Серега Чудин. Но Горюнов об этом узнал, и сразу мне квартиру сделал. И я перешел в «Ротор». А в «Спартаке» даже такие игроки, как Витя Онопко и Цымбаларь, первое время на базе в Тарасовке жили.

— Нидергауса и Есипова тоже в «Спартак» звали?

— Вот этого я не знаю.

«Этот рекорд побьют только если кто-нибудь Месси пригласит. Или 40 пенальти поставят»

— Сейчас общаетесь?

— С Верей, конечно. Мы же родственники – я его сына крестил. Он сейчас приезжал из Казани – Слуцкий им три выходных дал. Посидели, чаю выпили.

А вот с Немцем уже лет 8 не общались. Он у себя в Казахстане – директор, большой человек. У меня даже его телефона нет.

— Веретенников – Нидергаус – круче, чем Дзюба – Азмун?

— Для меня, да. Я с ними играли – это мое время, мой футбол. Они всегда будут для меня круче всех. А спроси, например, Кузяева, он скажет, что Дзюба – Азмун. И это нормально.

— Какие-то еще пары бомбардиров в истории чемпионата России выделялись?

— Аршавин – Кержаков. Хотя Аршавин тоже не был чистым нападающим. Кстати, по десятилетиям так и получается: в 90-е выделялись наши, Веретенников – Нидергаус, в нулевые – Аршавин – Кержаков, сейчас – Дзюба – Азмун.

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— 39 мячей на двоих — этот рекорд волгоградского дуэта когда-нибудь побьют?

— Думаю, если и побьют, то очень нескоро. Еще 25 лет простоять может. Только если кто-нибудь Месси напоследок пригласит. Или 40 пенальти поставят. Сейчас сложнее забивать стало. Все «зону» играют. От одного защитника оторвался – сразу другой встречает. Дзюба с Азмуном в этом сезоне феноменально выступили. При том что, я знаю, Семак заставляет их в обороне отрабатывать. Но таков уж современный футбол – все в защите, все в атаке.