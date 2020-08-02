«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт». Газизов — о трансфере Кокорина

Александр Кокорин официально в «Спартаке». Он уже провёл первую тренировку с командой и дал интервью клубной пресс-службе.
«Я действительно мало играл за последние полтора года, зато очень много тренировался. Судя по показателям, форма у меня хорошая. После карантина провёл все матчи, и получалось неплохо. Такой переход — это новая страница в моей жизни. «Спартак» — большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».
Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий!», — заявил Кокорин.
Мы связались с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, чтобы обсудить с ним резонансный переход.
— Рад, что Саша выбрал вызов и спорт, — говорит Газизов. — Хочу отметить, что он согласился на более низкую зарплату.
— Этот трансфер говорит о том, что вы теперь бросаете перчатку «Зениту» не только на словах?
— Нет. Тогда я всё же говорил о другом. Не очень хочу обсуждать эту тему.
— Не возникнет ли у «Спартака» перебора форвардов?
— Нет. Всё нормально. Переход согласован с Тедеско. Он знает, как будет использовать наших четырёх нападающих.
— Как проходили переговоры?
— Я с ним разговаривал по телефону, потом мы встречались в отеле. Я понимал, что он выберет спорт. Видел, что он сильно настроен.
— Примут ли его фанаты? Ведь у Кокорина была обида на «Спартак».
— Всё будет нормально. Это была детская обида, когда ему футболку не выдали. Зато сейчас он получил футболку и докажет, что тогда люди были неправы.
— С владельцем переход тоже согласован?
— Да, конечно.
— Ждать ли ещё трансферов от «Спартака»?
— Мы работаем. Надеюсь, свежая кровь будет. У нас сбалансированная команда, которую нужно разнообразить красками.
— Фанаты переживают, что клубу придётся продать кого-то из лидеров.
— Команда должна быть сбалансирована. И бюджет таким должен быть, и достижения. Мы будем над этим работать.
- 2 августа 2020
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