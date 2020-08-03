В это трудно поверить, но Кокорин – новый плеймейкер «Спартака». А кто ещё, если не он?

Сегодня – не о деньгах.



Среди болельщиков «Спартака» много позитива по поводу прихода Кокорина. Но если опустить факт громкого трансферного щелчка по носу «Зенита», важно разобраться на берегу — чего вы ждёте от него как от форварда? Если прежде всего града голов, то тут я бы предостерёг от разочарования. В таком случае ваши ожидания от главного трансфера РПЛ рискуют стать вашими проблемами.

Селюк: не удивлюсь, если Конате забьёт больше, чем Кокорин. А это произойдёт

Смотрите статистику. Да, в этом году он вошёл в Клуб Григория Федотова – у него уже больше 100 мячей за карьеру. И это, безусловно, результат. Но добытый скорее «за выслугу лет» — вечно молодой Кокорин играет в «вышке» уже 12 сезонов. Забивать стабильно, из года в год, но по чуть-чуть – вот его подход к делу.



Он ведь никогда не считался страйкером — стопроцентным бомбардиром и наконечником атак. Если только в самом начале карьеры. Кокорин — это больше разговоры про талант, скорость, технику, полезность, функционал, универсальность и т. д. И в чемпионатах он никогда не забивал много. Если вспомнить любимую формулу Евгения Ловчева: «Форвард – это фамилия на табло» — она не про Кокорина. Лучший результат – 10 голов за чемпионат и 3-е место в гонке снайперов в 2018-м. Для сравнения — Дзюба два раза выбивал по 17, у Смолова были сезоны и с 20 мячами, и с 18.



Или взять Квинси Промеса – 66 мячей за «Спартак» со средней результативностью 0,48 гола за игру. Реально ли Кокорину тягаться с такими цифрами? А ведь от него сейчас будут ждать именно что промесовского лидерства.



Да, это сравнение Кокорин – Промес кажется мне очень верным. Если Кокорин не будет много забивать за «Спартак», то должен брать другим – таким же воздействием на игру команды, какое было у голландца. Тащить, решать, отдавать, солировать. То есть делать то, что должен делать настоящий Плеймейкер.



Приведу высказывание экс-президента красно-белых Андрея Червиченко из нашего с ним недавнего разговора: «В центре «Спартаку» нужен ещё один игрок – между Зобниным и Кралом и нападающими. Который бы грамотно завязывал игру, подносил снаряды. А-ля Титов. Или Лоськов в «Локомотиве». Шюррле на этой позиции в самом начале был очень хорош, чувствовалось чемпионское качество, но здоровье не позволило продолжить».

Уход Романцева, бромантан, скандалы — сезон, когда «Спартак» был ещё хуже, чем сейчас Андрей Червиченко в интервью не щадит никого и признаётся в собственных ошибках.

Кокорин – новый плеймейкер «Спартака»? Согласен – звучит, мягко говоря, претенциозно (а для кого-то из спартаковских ортодоксов даже «за гранью»), но кому в этой компании – Бакаев, Понсе, Ларссон, Соболев – брать на себя эту роль, как не ему? Тем более что номер уже взят соответствующий – титовская «девятка».



29 лет. Как сказал бы классик: «Пора, брат, пора!».



Другой вопрос — в какой схеме, то есть условиях, всё это будет реализовываться?

Напрашивается проверенный вариант – и думаю, что на первых порах Тедеско предпочтёт именно его – 5-2-3. Кокорин и Бакаев в амплуа инсайдов. А если ещё и Соболев в центре атаки – так это просто счастье для Черчесова. Новая русская атака «Спартака»! Но оставить в запасе сразу и Понсе, и Ларссона – это нужно обладать тем, за что так любит держаться Диего Симеоне.



А, может, немцу плюнуть на игру с пятью защитниками и, как Семаку, вспомнить старые добрые 4-4-2? Кокорин и Бакаев на флангах полузащиты, в атаке — Ларссон (вторым форвардом – игра наконечником тоже не для шведа) и Соболев/Понсе. Или Ларссон на краю, а Кокорин под нападающим. Понятно, что тут есть свои риски — прежде всего страховка на левом фланге обороны, когда Айртон будет без оглядки убегать вперёд.



Интересно, какой вариант выберет Тедеско. Готов ли он довериться более атакующему составу? Готов ли изменить схему игры специально «под Кокорина»? Какую роль отведёт новичку? Ждать ответов осталось недолго — матч 1-го тура с «Сочи» уже 9 августа.



И что самое интересное – от того, будут ли эти ответы правильными, в первую очередь зависит будущее самого Тедеско.



P.S. А Кокорин, по большому счёту, может вообще не забивать. Если, как Промес, сделает «Спартак» чемпионом.