«Спартак» выбирает нового правого защитника. Кто круче – Гуга или Лала?

Красно-белые уже усилили две линии: в атаку взят Александр Кокорин, а в центральную зону – Остон Урунов.

Остон Урунов переходит в «Спартак». Как он играет и зачем нужен красно-белым Очень яркий, но одновременно очень специфичный игрок.

Теперь стоит переключиться на оборону. Команда откровенно нуждается в новом правом защитнике: Николай Рассказов слишком нестабилен, к тому же нет окончательного понимания по его дальнейшему контракту. В последние дни в СМИ появились две интересные кандидатуры для «Спартака»: бразилец Гуга, представитель олимпийской сборной, а также француз Кенни Лала из «Страсбура».



Оба варианта достойны предметного изучения. В материале использованы данные Wyscout.

Гуга – достойный игрок для готовой системы и для работы на перспективу. Его проблема – средние индивидуальные качества

Бразилец ещё относительно молод, он никогда не играл за пределами родины, и неизвестно, сколько времени ему потребуется на адаптацию в новых реалиях. В своей стране он котируется достаточно высоко, иначе вряд ли бы вызывался в олимпийскую сборную. Кстати, в эту же команду получал приглашение и действующий спартаковец Айртон, но клуб в январе 2020-го его не отпустил.



Когда я просматривал действия Гуго, постоянно ловил себя на мысли: вроде бы и неплохой игрок, точно достойный изучения, но – совсем не цепляет. Нет в его действиях чего-то действительно яркого, что вызывало бы эмоции. К примеру, Айртон, какой бы у него средний игровой интеллект ни был, чрезвычайно быстрый, хороший в скоростном дриблинге, смелый, совершает много ярких действий. Поэтому уверен, что «Спартак» сможет его легко продать, даже если разочаруется и захочет больше надёжности: крайние защитники такого типа будут пользоваться спросом в современном футболе.

Гуга (Клаудио Родригес Гомес), правый защитник



Дата рождения: 29 августа 1998.



Рост: 174.



Клуб: «Атлетико Минейро», с 2019-го провёл за него 27 матчей во всех турнирах, отдал 4 голевые передачи.



Ранее выступал за «Аваи» (серия Б) – 36 матчей, 3 гола и 3 передачи.



Член олимпийской сборной Бразилии-U23: 9 матчей, 1 гол.



Стоимость по версии transfermarkt: 1,6 млн евро.

Вообще, презентабельность игрока – скорее эмоциональная оценка спортивных характеристик, от которой в скаутской работе лучше пытаться абстрагироваться. Но полностью её исключить невозможно, потому что: а) игрока нужно красиво представлять высшим руководителям, которые либо принимают кандидатуру, либо отклоняют её; б) ярких, «презентабельных» игроков легче пристроить в дальнейшем, у них выше трансферный потенциал (не путать со спортивным). Как бы мы ни копались в нюансах, всё равно сугубо субъективная оценка на эмоциональном уровне «нравится/не нравится» очень часто проскакивает.

Много ли уникального у Гуги?

Скорость для фланга достаточная, но обычная. Игра один в один в отборе неплохая за счёт тайминга, хорошо плассируется, но когда нужно действовать в единоборствах проактивно или когда противостоит очень быстрый и техничный игрок, начинаются проблемы. Дриблинга фактически нет, взрывов эпизодов, рывков в зоны с мячом – минимум. Там, где тот же Айртон легко взорвал бы эпизод, Гуга думает, сомневается, разворачивается, ищет адресатов – и часто находит их среди ближних партнеров. Общий темп работы с мячом невысокий. Габариты обычные, присутствуют частые для крайних защитников проблемы в силовой и верховой борьбе.



Да, при этом есть и несомненные плюсы: симпатичный комбинационный склад, понимание свободного пространства, надёжная работа с мячом, качественные передачи, подачи и прострелы в штрафную (но нужно учитывать не такую высокую динамику большинства ситуаций в чемпионате Бразилии. Когда всё нужно делать быстрее и под давлением, там нет высокой эффективности). А самое яркое качество – потрясающие ауты. Кидает мяч далеко и сильно, может забросить к штрафной от центральной линии, выводит партнёров один на один с дальних аутов или превращает вбрасывание в полноценный стандарт с ближних.



То есть в комплексе Гуга – это неплохой игрок для выстроенной структуры. Уверен, впиши его в готовую команду – вообще не провалится, всё будет в порядке. Есть ли такая структура у «Спартака»? Не уверен. Поэтому в данной ситуации, если и менять Рассказова, я бы на месте скаутов и спортивных руководителей клуба предпочёл индивидуально более сильных футболистов, которые делают разницу за счёт самостоятельных действий. С Тилем, командно зависимым футболистом, уже обожглись.



Заморозка переговоров, о которой накануне сообщили СМИ, — правильное решение. Если есть время договориться с кем-то посильнее, стоит воспользоваться возможностью. Тем более не такой уж Гуга и дешёвый. Бразильцы в последнее время перегревают свой рынок, представительство в сборной дополнительно поднимает цену. Вряд ли стоимость окажется меньше 5 млн евро.

Лала – более опытный и разносторонний защитник

Начать нужно с того, что Лала намного опытнее, провёл свыше 100 матчей в элитном дивизионе Франции, участвовал в еврокубках – и в Россию он приедет абсолютно адаптированным к борьбе и интенсивности.

Кенни Лала



Дата рождения: 3 октября 1991.



Рост: 178.



Клуб: «Страсбур» (110 матчей, 10 голов и 17 передач).



Ранее выступал за: «Ланс» (74 матча, 2+4), «Валансьен» (64 матча, 1+2), «Париж» (5 матчей).



Стоимость по версии transfermarkt: 9,5 млн евро.

Но даже если рассматривать исключительно спортивные характеристики, Лала гораздо интереснее, он более разносторонний и сильный индивидуально.

«Спартак» хочет ещё одного защитника из Франции. Лала хорош и в обороне, и в атаке Жиго будет только рад появлению соотечественника в Тарасовке.

Во-первых, он спокойно сыграет на левом фланге обороны. У «Спартака» проблемы не только на бровке Рассказова. На противоположной бегает Айртон, у которого после отъезда Мельгарехо вообще нет реальной конкуренции и подмены. И в идеале красно-белым нужно взять одного универсала. Лала как раз подходит. Когда он играет слева, атакующие действия хоть и страдают (0,93 передачи под удар против 1,21; 1,5 точные передачи в штрафную против 2), но не настолько критично. Француз способен выполнять подачи с левой ноги без потери темпа.

Во-вторых, Лала лучше Гуги в контроле мяча и самостоятельном ведении. Он не настолько красивый в скоростном дриблинге по сравнению с Айртоном, но способен выбираться из-под давления, совершает за 90 минут в среднем 4 обводки, поэтому не настолько зависим от действий партнёров.

В-третьих, Лала имеет больший диапазон точек обострения. Он выдаёт классные передачи не только непосредственно с фланга из высоких позиций, но и из глубины. Здорово выполняет диагональные забросы за спины чужим защитником, неплохо делает и сильные передачи низом. В сезоне-2019/2020 у него, например, набралось аж девять голевых передач! Защитник выполнял много высоких включений, подавал стандарты, выводил партнёров на удар со своей половины. В минувшем чемпионате количество результативных пасов резко снизилось (всего одна), однако здесь надо задавать вопросы по поводу реализации партнёров. По xA он набрал 2,7 балла.



В-четвёртых, Лала более атлетичный. Он тоже не самый резкий и проактивный в отборе, бывает недостаточно агрессивен в моменты, когда соперник принимает мяч, но в силовой борьбе без высокой динамики ему легче, чем Гуге. И при забросах на дальнюю штангу – тоже.



В-пятых, Лала тоже имеет дополнительные красивые характеристики – сочные ауты (такие же крутые, как у Гуги), лидерские качества. По меркам РПЛ он стал бы крутым защитником, а возраст ещё далеко не критический. Цена, вероятно, окажется выше, чем в бразильской истории.

Резюме

Важно понимать, что вообще нужно «Спартаку».



Если есть желание усилить проблемную зону конкретно сейчас, купить именно основного защитника, пусть даже и выложив крупную сумму, — то делать ставку нужно на такого игрока как Лала.



Если на Рассказове ещё не поставлен крест и попросту нужен дополнительный футболист для ротации, на вырост и при меньших затратах, тогда можно остановиться и на Гуге. Хотя уверенности в том, что ему, ровеснику Рассказова, удастся быстро показать свои качества, нет совершенно никакой.



К тому же Тедеско как-то сам сказал, что в команде слишком много «учеников». Если «Спартак» хочет становиться сильнее, то необходимо делать команду старше. На сегодня из опытных новичков лишь один Кокорин. Нужны классные и готовые исполнители и в другие зоны.