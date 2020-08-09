8 игроков, которые дебютировали в РПЛ в 16 лет. Пиняеву есть к чему стремиться

Сергей Пиняев, несмотря на юный возраст, давно на слуху. В свои 15 лет он успел даже пройти пару стажировок в «Манчестер Юнайтед», и англичане до сих пор следят за развитием российского вундеркинда. Вот и в недавнем матче ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» представители «МЮ» наблюдали за игрой Пиняева. И он не разочаровал: выйдя на замену, в первой же атаке отметился результативной передачей.

Теперь Пиняев является самым молодым дебютантом в истории ФНЛ. Он мог также установить рекорд РПЛ, но подмосковный клуб не смог пробиться в элитный дивизион по итогам прошлого сезона – «чертановцы» заняли третье место в ФНЛ, пропустив вперёд «Химки» по дополнительным показателям. Вполне возможно, Пиняев сыграет в РПЛ через год, но самым молодым дебютантом лиги уже не станет (если только не «повысится» до конца летнего окна). Вспоминаем тех, кто в 16 лет дебютировал на высшем уровне.

Пиняев дебютировал в ФНЛ и через 30 секунд отдал голевую передачу. И это в 15 лет! Просто красавчик!

Алексей Ребко («Спартак», 16 лет и 2 месяца)

Алексей Ребко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ребко успел застать в «Спартаке» даже Олега Романцева, который и выпустил юного хавбека в матче с «Зенитом» (4:3). После раннего дебюта Алексей вновь вернулся в дубль красно-белых, где играл до 2006 года. С приходом Владимира Федотова на пост главного тренера спартаковская молодёжь получила шанс в первой команде, в том числе и Ребко.



Закрепиться в основе красно-белых ему не удалось. В 2008 году Алексей не без проблем покинул родной клуб, разорвав действующий контракт (дело чуть не дошло до суда). Ребко перешёл в «Рубин», но и там не прижился – всего три встречи в составе казанцев. Уже через полгода Алексей стал игроком «Москвы», где и прошли его лучшие годы. В сезоне-2009 Ребко провёл 33 матча за «горожан», забил 5 мячей и 6 раз ассистировал партнёрам. Тогда же Алексей получил вызов в сборную России (на его счету 3 игры в составе национальной команды).

После развала «Москвы» Алексей перешёл в «Динамо». По словам Ребко, раскрыться в новом клубе ему помешала смена власти. «Когда пришёл новый руководитель, нужно было кого-то убрать, чтоб привезти своих игроков. Для чего – думаю, всем и так понятно. Да, я про Дьякова (Романа, экс-исполнительного директора «Динамо». – Прим. «Чемпионата»). Через год его самого убрали», – вспоминал Алексей. Позже Ребко играл за «Ростов», «Томь», «Амкар», «Луч», «Арарат» и «Ротор», а в какой-то момент был даже заявлен за любительский клуб «Ника», выступавший на первенство Москвы. И без того непростую карьеру осложнили травмы, из-за которых Алексей и закончил с футболом в 32 года.

Александр Павленко («Спартак», 16 лет и 6 месяцев)

Александр Павленко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В начале 2000-х годов Константин Сарсания, известный агент и футбольный функционер, только начинал свой путь. Его проект под названием «Академика» должен был стать своеобразной «Фабрикой звёзд», где молодые игроки со всего постсоветского пространства получали бы шанс перейти в европейский клуб. Поначалу эта схема работала стабильно, и одним из тех, кто проделал этот путь, стал Александр Павленко.

15-летний хавбек оказался в «Лозанне», но швейцарский клуб переживал не лучшие времена. «Тогда «Лозанна» становилась банкротом. Агент сказал, что есть возможность приехать на просмотр в «Спартак», – вспоминал Александр. Я даже половину вещей в Швейцарии оставил – не понимал, куда еду и чего ожидать. Там было много молодых футболистов. Я приехал и смог зарекомендовать себя. В итоге меня оставили».



В сезоне-2003 Павленко провёл 30 матчей за «Спартак», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Александр не выдержал конкуренции, ведь за место в основе пришлось бороться не с кем-нибудь, а с самим Титовым. «К Егору я всегда относился с уважением. Он был капитаном команды, столько всего с ней выиграл… Но и мне, наверное, стоило быть понаглее, показать себя как-то увереннее», – сожалел Александр. Чуть позже Павленко снова блеснул в «Спартаке», уже под руководством Станислава Черчесова, однако всё изменилось с приходом Валерия Карпина. Сначала Павленко ушёл в аренду, а в 2011 году окончательно покинул «Спартак» и перешёл в «Терек». Также Александр выступал за «Крылья Советов», «Тосно», «Луч», «Шинник», «Урал» и «Томь». Закончив карьеру, Павленко стал тренером – сейчас он трудится в клубе «Родина» (ПФЛ группа «Запад»).

Сергей Ревякин (ЦСКА, 16 лет и 7 месяцев)

Сергей Ревякин Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Летом 2011 года Игорь Акинфеев, многолетний первый номер ЦСКА, получил травму в матче со «Спартаком»: вратарь неудачно приземлился после столкновения с Веллитоном, повредив колено. Заменить Акинфеева оказалось непросто. Сергей Чепчугов, занявший место в воротах ЦСКА, в первом же матче пропустил четыре мяча от «Динамо», а в ноябрьском матче против «Анжи» удалился с поля.



В запасе «армейцев» был только Сергей Ревякин, который и вышел на поле, причём сразу под пенальти (Чепчугов сбил Жиркова внутри штрафной). Отразить удар Это’О юный вратарь не смог – камерунец уверенно пробил с точки в другой угол. В первом матче ЦСКА после зимней паузы Ревякин также вышел в основе. «Армейцы» играли с «Зенитом», и уже на 23-й секунде встречи Сергей пропустил мяч от Александра Кержакова, слишком далеко выйдя из ворот. Во втором тайме отличился всё тот же Кержаков – его удар с линии штрафной был точен, но и здесь Ревякин мог сыграть более надёжно.



Больше Сергей за ЦСКА не играл. Возможно, где-то юный голкипер «перегорел», однако были и другие причины. «Что пошло не так с Ревякиным? Не знаю, как это назвать, но в 16 лет ходить к главному тренеру и что-то требовать… Мягко говоря, это ненормально, – вспоминал Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА. – Видимо, кто-то со стороны ему начал подсказывать, а может и тараканы в голове перевесили». В 2015 году Ревякин покинул ЦСКА, перейдя в «Торпедо» (Армавир). Позже Сергей выступал за «Домодедово» и московский «Арарат», несколько раз он подолгу оставался без клуба. С 2019 года Ревякин играет за «Арарат» армянский.

Владислав Радимов (ЦСКА, 16 лет и 8 месяцев)

Радимов – коренной петербуржец, но сходу заиграть в «Зените» ему не удалось. «Даже за дубль не вышел ни разу, – сетовал он. – Хотя мне очень хотелось играть в «Зените». В 1992 году Владислава пригласили в ЦСКА, на трансфере настоял Павел Садырин. Первый матч Радимова за «армейский» клуб случился почти сразу после перехода – совсем ещё «зелёный» хавбек вышел на замену в гостевой встрече с «Океаном» (5:2), когда командой уже руководил Геннадий Костылев.



В основе ЦСКА Радимов закрепился через два года. Уже в 19 лет Владислав попал в «Список 33-х» и получил вызов в сборную России. После столь яркого дебюта на Радимова обратили внимание зарубежные клубы. В 1996 году Владислав оказался в «Сарагосе», но европейская карьера у него не задалась. «Я не стал «новым Мостовым», но о времени, проведённом за границей, ни капли не жалею. У меня там дочь родилась, я нашёл много друзей, узнал испанский футбол и выучил язык», – признался Радимов. Транзитом через «Крылья Советов» он всё-таки оказался в «Зените», где стал капитаном и выиграл несколько трофеев. Сейчас Радимов работает главным тренером в «Зените-2».

10 российских футболистов, чью карьеру подпортил отъезд за рубеж Тут и травмы, и тренерское недоверие, и даже «подстава» от журналиста.

Павел Мамаев («Торпедо», 16 лет и 9 месяцев)

В отличие от большинства юных игроков, Мамаев сходу стал игроком основы «Торпедо»: 13 матчей в первом сезоне, через год – уже 31. После вылета «автозаводцев» из высшего дивизиона талантливый хавбек ожидаемо отправился на повышение. В мае 2007 года ЦСКА заплатил за Мамаева 2 млн евро. В «армейском» клубе Павел столкнулся с более жёсткой конкуренцией, то выпадая, то возвращаясь в стартовый состав. По-настоящему заиграл Мамаев в «Краснодаре»: в сезоне-2015/2016 Павел отыграл 44 матча, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.



В полной мере раскрыться Мамаеву помешал тяжёлый характер. Сначала в ЦСКА, а позже и в «Краснодаре» хавбека не раз отправляли в дубль за нарушения дисциплины. В начале карьеры Павел даже обманул Евгения Гинера, президента «армейского» клуба. На деньги, предназначенные на покупку квартиры для родителей в Москве, Мамаев взял себе BMW X6. После выхода на свободу осенью 2019 года Павел стал игроком «Ростова», где его хотел видеть лично Валерий Карпин.

Хамство, понты и обман Гинера. Как Мамаев чудил в ЦСКА Вспоминаем «армейский» этап карьеры скандального хавбека.

Ильзат Ахметов («Рубин», 16 лет и 9 месяцев)

Владимир Быстров и Ильзат Ахметов Фото: РИА Новости

Самый «свежий» пример в нашем списке. Первым к основе «Рубина» Ахметова подтянул Ринат Билялетдинов. «Помню, посещал матчи молодёжки. Спросил у тренера: «А кто у тебя там бегает такой? То ли китаец, то ли кто…» А мне говорят, что он наш, из Киргизии, но совсем молодой», – вспоминал экс-главный тренер «Рубина». Играл Ахметов также и в молодёжной сборной России, но в казанский клуб не смог удержать талантливого игрока.



Весной 2018 года у «Рубина» сменился юридический статус, а игрокам предложили переподписать действующие контракты. Ахметов был одним из тех, кто отказался. Тогда в клубе задерживали зарплату – деньги Ильзат получил только после того, как обратился в Палату РФС по разрешению споров. В июле того же года Ахметов перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Уже будучи «армейцем», Ильзат получил вызов в сборную России. В 2018 году Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятёрка» как лучший молодой игрок РПЛ. На счету Ахметова 30 матчей за ЦСКА в прошедшем сезоне, 4 гола и 3 результативных передачи.

Джано Ананидзе («Спартак», 16 и 9 месяцев)

Джано Ананидзе Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Несмотря на довольно молодой возраст – 27 лет – Джано уже можно считать ветераном. В 2009 году грузинский хавбек ворвался в основу «Спартака», а после матча с «Локомотивом» (3:0) о нём заговорили как о суперталанте. Тогда Ананидзе и сам забил, и голевую передачу отдал. «Если будет расти, будет продолжать так же относиться к делу, возможно, и получится хороший игрок», – заявил после матча Валерий Карпин, комментируя игру Джано.



Джано подкосили хронические травмы: выступая за «Спартак», он пропустил в общей сложности более 600 дней из-за различных повреждений. Ананидзе блеснул в чемпионском для красно-белых сезоне (24 матча, 5 голов и 2 результативных передачи), но последние годы грузинский хавбек больше лечился, чем играл. Джано сначала отдали в аренду, а в январе 2020 года он покинул клуб на правах свободного агента. Теперь Ананидзе готовится вернуться в РПЛ вместе с «Ротором».

Александр Салугин (ЦСКА, 16 лет и 10 месяцев)

На молодёжном уровне Салугин считался весьма одарённым игроком. Уже в 17 лет Александр забил первый мяч за ЦСКА, поразив ворота «Алании». Чуть позже он поехал на юношеский чемпионат Европы в составе сборной России (до 19 лет). В одной команде с Салугиным играли Дзюба, Смольников, Мамаев, Камболов.



За два года Александр провёл всего 16 матчей и покинул «армейский» клуб. Позже Салугин сожалел об уходе из ЦСКА. «Может быть, нужно было остаться. Играл бы там, как Акинфеев, 150 лет. Только я ведь почти не играл – команда уж слишком сильная тогда была», – сетовал он. Позже Салугин выступал за «Крылья Советов», «Ростов», нижегородскую «Волгу», «Торпедо» и «Амкар». Последним клубом для Александра стал «Нижний Новгород», который он и покинул в январе 2020 года.



Салугин достаточно рано закончил карьеру – в 31 год. По словам самого игрока, футбол ему просто надоел. «Решение не было спонтанным. Я к нему шёл последние пару лет. Как-то разом всё сгорело внутри. Потихоньку пламя тухло – и исчезло, одни угли остались. Не подожжёшь», – признался Александр. Теперь бывший форвард ЦСКА ведёт бизнес и мечтает однажды вернуться в футбол, но уже как функционер.

«Пытался затмить Пеле». Обладатель Кубка УЕФА Александр Салугин завершил карьеру в 31 год Интервью-откровение — Кубок УЕФА в 16 лет, талисман Газзаева, «Салуга – весёлый человек» и мечта стать топ-менеджером.

Бонус

Павел Маслов («Тюмень», 15 лет и 11 месяцев)

Павел Маслов Фото: РИА Новости

Нельзя не упомянуть в контексте Пиняева и предыдущего рекордсмена ФНЛ. Павел Маслов дебютировал в «Тюмени» незадолго до своего 16-летия. Там крайний защитник провёл три года, после чего перешёл в «Спартак-2». В прошедшем сезоне Маслов сыграл уже за первую команду красно-белых – на его счету 9 матчей в РПЛ и одна голевая передача. Кроме того, он регулярно выступает за молодёжную сборную России.



Как признался Павел, игра в ФНЛ закалила его «и морально, и физически», поэтому к матчам РПЛ он был подготовлен. В сезоне-2020/2021 Сергей Пиняев наверняка будет получать много игрового времени, ведь летом «Чертаново» покинул ряд ведущих исполнителей во главе с тренером. Главное, эффективно им распорядиться. Внимание «МЮ» — серьёзный стимул совершенствоваться.