Ему 53, а он никак не наиграется! Неугомонный Миура продолжает бить рекорды

53-летний футболист «Йокогамы» Кадзуёси Миура обновляет рекорды. Накануне японец вышел в стартовом составе на матч против «Саган Тосу» (0:1) и провёл на поле 63 минуты. Таким образом, он превзошёл достижение футболиста «Вентфорет Кофу» Юкио Цучии от 2017 года. Тот сыграл в высшей лиге чемпионата Японии в возрасте 42 лет и 10 месяцев. А Миура, родившийся в один год с Юргеном Клоппом, Полом Гаскойном и Роберто Баджо, стал первым профессиональным футболистом, который поиграл в пяти разных десятилетиях.

Зимой Миуре продлил контракт с клубом, а последний гол забил ещё три года назад

В начале этого года японский нападающий подписал новый контракт с «Йокогамой» на один сезон, а в феврале ему стукнуло 53. В прошлом сезоне он помог своему клубу выйти в Джей-лигу, сыграв в пяти матчах за «Йокогаму».

«Надеюсь наслаждаться игрой в футбол и помнить о благодарности. Я постараюсь помочь команде сохранить место в высшем дивизионе. Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы команда побеждала», — сказал Миура после подписания контракта.

Сейчас японец проводит свой 35-й сезон в карьере. Теперь он играет уже намного реже прежнего, а последний гол забил ещё в марте 2017 года. Тогда 50-летний Миура поразил ворота «Кусуацу» в игре второго дивизиона чемпионата Японии и таким образом принёс своей команде победу – 1:0.

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Карьера японца достойна книги. Он начал играть в далёком 1986 году — в Бразилии за «Сантос». После нескольких сезонов в других бразильских клубах он вернулся в Японию, где четыре года подряд становился чемпионом страны. Тогда же футболиста стали привлекать к играм национальной сборной. Потом Кадзуёси отправился в аренду в клуб Серии А «Дженоа». Там Миура даже забил гол в генуэзском дерби в ворота «Сампдории» (3:2). В 1999 году японский нападающий перешёл в клуб «Кроация» (нынешнее название «Динамо» Загреб. – Прим. «Чемпионата»), где в первом и единственном своём сезоне в Хорватии стал чемпионом. На тот момент футболист прекратил выступления за национальную сборную, забив 55 голов в 89 матчах. В начале 2000-х Миура вновь вернулся на родину, а с 2005 года защищает цвета «Йокогамы», за которую сыграл уже 288 матчей и забил 27 голов.

Есть предположение, что японский клуб держит возрастного футболиста в команде не просто так. Понятно, что Миура уже не приносит ощутимой пользы как игрок, но каждый его выход на поле повышает известность «Йокогамы» в футбольном пространстве, ведь название команды фигурирует в ведущих изданиях Европы и мира. Есть вероятность, что в следующем году японец вновь продлит контракт с клубом ещё на один сезон.