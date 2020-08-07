«Удалил «инстаграм» и отлично себя чувствую!» Интервью с Шалимовым

Игорь Шалимов – один из немногих тренеров, кто охотно говорит о самом футболе. Иногда даже сам провоцирует на разговор об игре. По ходу диалога уточняет, понятно ли объяснил про свободные зоны и позиционную атаку. Не покидало ощущение, что Шалимов общается с журналистами, как со своими игроками. Интервью мы начали с «Ахмата», которым он руководил в прошедшем сезоне.



– Сезон получился беспрецедентным для всех. А каким он запомнился вам?

– Я пришёл в «Ахмат», идущий на предпоследнем месте. Когда футбол встал из-за пандемии, то мы оставались вообще на последней строчке. В результате мы хорошо подготовились за время паузы и сохранили место в РПЛ. За два тура до конца понимали, что задача выполнена.



– За счёт чего «Ахмат» так прибавил в после паузы?

– Хорошо, что ребята вернулись без лишнего веса. Они ведь месяц ничего не делали, потом ещё месяц занимались самостоятельно дома – мы каждый день отправляли им видео для тренировок. На подготовку было три недели. Начали заниматься группами, как того требовала ситуация. Тренироваться полноценно смогли меньше чем за две недели до старта РПЛ.

– В последних двух турах «Ахмат» уступил – 0:3 и 0:4. Сказалось отсутствие мотивации?

– Возможно. Хотя у «Ахмата» амбициозное руководство, и ему эти поражения не понравились. Как и нам, само собой. Не может команда так крупно проигрывать, даже если нет мотивации. Настроить было непросто, но мы сделали всё, что могли.



– Футболисты выдохнули раньше времени?

– Там ещё матчи так складывались. Мы когда пропустили… Не то чтобы развалились, но переломить игру было уже сложно.



– Хотя в ключевом матче с «Крыльями» вам именно это и удалось.

– Там – да. Первые три матча после пандемии мы попадали в топ-3 среди команд РПЛ по статистике по InStat: по движению, по владению мячом, по количеству передач и по ударам.



– С вами не продлили контракт из-за двух крупных поражений в конце сезона?

– Думаю, что да. Я перед уходом хорошо пообщался и с гендиром, и с президентом «Ахмата». Мне не называли причины смены тренера, а сам я не стал спрашивать. Просто поблагодарил и руководство, и команду, и медицинский штаб, и остальных. Мы действительно работали как одна команда.

Владение, открывания, зоны

– В редакции «Чемпионата» вы подробно рассказывали о комбинационном футболе. Насколько подбор футболистов в «Ахмате» позволял ставить такую игру?

– Почти у всех команд РПЛ состав позволяет играть во владение. Команда должна это уметь. Если у тебя план «А» – контроль мяча, то при плане «Б» можно отправить мощного защитника в штрафную и подавать на него. А если у тебя план «А» оборонительный, то плана «Б» уже нет. Понятно, что команды выше классом заставляют тебя обороняться. Но и тут есть варианты. Чем дальше от своих ворот начинаешь отбирать мяч, тем сложнее и опаснее из-за зон за своей спиной. При глубокой обороне проще. С другой стороны, футболистам самим интереснее комбинационный футбол и создание моментов.



– Насколько оправданна игра во владение, когда большинство клубов РПЛ садятся в своей штрафной и как раз ждут твоих позиционных атак, чтобы перехватить мяч и воспользоваться свободными зонами?

– Обратите внимание, что хоть команды и оборонительные, но голов пропускают много. Меньше всех пропустил «Зенит», но команду не назвать оборонительной, если она забила больше всех. Наши ведущие команды играют во владение, но даже в таких матчах случаются отрезки, когда ты перехватываешь инициативу, и тут команда должна уметь распоряжаться мячом. И важно быстро возвращать его – «Барселона» восхищала тем, что делала это за 4-5 секунд. Иначе быстрые атаки соперника точно создадут проблемы. В последнем туре мы от «Краснодара» получили три мяча после наших ошибок в центре поля.



– В РПЛ команды могут минуту перекатывать мяч в защите на своей половине без прессинга со стороны соперника.

– Со стороны это выглядит как контроль ради контроля. Здесь вопрос к открываниям: какие есть адреса у защитников? Должны быть 2-3 варианта, а если их нет, то кажется, будто защитники медленно играют. Если адресов нет, то атаки заканчиваются ударом с 30 метров, чтобы не получить контратаку. Во многих командах установка – не потерять мяч в центре поля. Лучше длинная передача с борьбой и подбором. Если там потерял, то успеваешь вернуться и расставиться. Я не говорю, что перестраховка – это плохо. Нет, всё правильно. Долго контролировать мяч тяжело и надо чем-то заканчивать владение. Главное, не быстрой атакой на свои ворота. Отсюда и упрощения.

Талалаев, камеры, эмоции

– Почему главные тренеры не общаются с предшественниками? Ведь полезно получить информацию по игрокам от человека, который был с ними в постоянном контакте всё последнее время.

– Это неприятный разговор для тренера, который уходит. Особенно если уходит не сам. Мне кажется, от такого общения некомфортно ни одному, ни другому тренеру. Если попросит руководство или новый тренер, то, наверное, можно. Хотя, если честно, я этого не понимаю. И толку от таких разговоров мало.



– Когда вы приходили в «Ахмат», не было желания общаться с Рахимовым?

– Ну я же сам смотрю футбол – все матчи тура. Редко бывает, что одну игру упускаю. По игрокам информации хватает, и её можно получить без общения с предыдущим тренером. Просто получается неприятный разговор. Возможно, при близких отношениях между тренерами такое случается, но я о таком даже не слышал никогда.



– В своё время Адвокат приходил в команды после Хиддинка, а после вас приходит Талалаев. Совпадение?

– Слабо представляю, чтобы он шёл за мной по пятам. Такое невозможно реализовывать. Просто так сложилось.



– Талалаев крайне эмоционально ведёт себя на скамейке, а после игр собирает команду в центре поля. Такой тренер «Ахмату» сейчас подойдёт? Сможет настраивать и когда не будет турнирной мотивации?

– Тренер не тот, кто собирает команду в центре поля после матчей. Такое вообще пошло из женского футбола в Германии. Мне кажется, это просто для привлечение внимания – тебя же снимают камеры. Хотя толку от таких разговоров нет. Степень эмоциональности тренера во время матчей – это не хорошо и не плохо. Смотреть надо на игру и результаты.



– А какой смысл на камеру собирать команду после игр?

– Оказаться на виду. Сначала увидят болельщики, потом покажут в трансляции, затем в передачах могут обсудить, а руководство клуба посмотрит. На курсах УЕФА даже объясняют, как взаимодействовать со СМИ.

– И как же?

– Мне кажется, всё должно быть натурально. Если ты эмоционален, то бегай и прыгай. Если сдержанный, то и оставайся таким. Вообще, после матчей можно похлопать или напихать, но эти разборы эмоциональны и ничего не дают. Разговаривать нужно на следующий день, когда пересмотрел игру и разобрал ошибки. Плюс ребята успокоились.

Глушаков, «Химки», доказательства

– Денис Глушаков сейчас в поисках нового клуба. Для вас это был важный игрок в «Ахмате»?

– У него позиция важная – центр поля. Футболист опытный, классный. У нас он забивал важные мячи и отдавал голевые. Для него важно пройти сборы и не получить травму. В последний период он выглядел прилично, хотя до этого сказывались повреждения. Не знаю, как дальше сложится его судьба, но на хорошем уровне он ещё вполне готов поиграть.



– На уровне топ-клубов?

– По своему уровню – да. Нужно смотреть на физическое состояние. Важно попасть в коллектив и стабильно тренироваться без пауз из-за повреждений.

– У вас наверняка хватало информации по Глушакову, но, когда он попал к вам, что-то ещё для себя отметили?

– То, что у него хороший удар, мы всегда знали. Плюс есть ещё одно качество – бежит вперёд, входит в штрафную на скорости. Не за счёт дриблинга, а даже без мяча. Глушаков оказывается там, откуда забивают. Настырно открывается вторым темпом и если получает мяч, то умеет им распорядиться. Посмотрите его голы за «Ахмат». Глушаков даёт адрес и оказывается на месте нападающих. Многие полузащитники просто недобегают до ворот соперника, лишь в середине поля ведут игру. А ведь важно завершать атаки и одних нападающих в чужой штрафной может не хватать.

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– Сейчас главный поставщик новостей в нашем футболе – «Химки». Знакомая вам команда.

– Там уже сменились люди, которых я знал. А ситуация действительно уникальная. Я первый раз сталкиваюсь с таким, что до последнего тура непонятно, сколько команд вылетает. Неправильно, что вопрос затягивался.

– Кадровые перестановки там тоже впечатляют.

– Да, то директора уволили, то главного тренера, столько всего… Увлекательные процессы, интересно наблюдать со стороны.



– По Юрану поразительно получается. При нём вышли в РПЛ и финал Кубка России, но тренера убирают. Это как слова Мещерякова о Сёмине, что только в идеальном мире тренера оценивают лишь по результату. Это уже тенденция?

– Как мы видим, не всё зависит от результата. Значит, есть другие причины. Капелло увольняли из «Реала» после чемпионства. Кто-то смотрит на игру, кто-то – на перспективы, а где-то может быть конфликт с руководством или вопрос отношений между игроками и тренером. В футболе всё не так просто, много моментов.

«Ручной тренер для руководства «Локо»?! Погуглите, кто я, а потом задавайте такие вопросы» Марко Николич – о Сёмине, Кокорине, Кикнадзе и своих принципах.

– То, что топ-клубы РПЛ сближаются с командами второго эшелона, это бардак или нормально?

– Здесь вопрос к регламенту. Одна компания не может владеть двумя командами.



– Тут пока именно юридически не придерёшься.

– Ну сколько уже разговоров ходит, начиная с «Зенита», «Сочи» и «Оренбурга». Сейчас начнётся про «Спартак» и «Химки». Доказательств нет, только фанаты друг против друга говорят. Тому же «Спартаку» удобно отдать в аренду футболистов, которые всегда будут под рукой. Далеко не нужно ездить, чтобы их просмотреть. Все боятся, что клубы могут отдавать очки, но это серьёзное обвинения – тут нужны доказательства. Если они будут, то это, наверное, плохо. А если их нет, то всё останется просто на уровне разговоров.

– Здравая идея – внести пункт, по которому клубы отдающие игрока в аренду не могут запрещать ему играть против них?

– Нет ничего страшного, если футболист сыграет против своей команды. Клуб же сам его отдал. Даже учитывая, что этот футболист может забить команде, которой принадлежат его права.

«Инстаграм», оскорбления, народ

– Почему вы ушли из «Инстаграма»?

– У меня к нему душа и не лежала, но уговорили. Объясняли, что это необходимое внимание, общение с людьми – и про футбол, и про семью. В результате приходят какие-то непонятные люди, вообще любой человек может написать гадости и оскорбить. Мне это неприятно. Даже не хочу давать людям такую возможность.



– Многие просто не обращают внимания на неадекватные комментарии.

– У меня по настроению. Я иной раз смотрел и думал: «Ну ладно». А иногда мог завестись на непонятно кого. Причём пишут какие-то совсем молодые ребята, которые живут в «Инстаграме». Для них это, наверное, важно.

– Ваше высказывание в «Инстаграме» про дармоедов стало громким.

– Это написали журналисты, что я назвал так наш народ. Я имел в виду кучку людей, которая негативно отреагировала. Видимо, они такие и есть. А народ у нас как был великим и могучим, таким и остаётся. Наверное, не нужно было вообще влезать. Сейчас уже проехали и ладно. Даже не хочу вспоминать.



– От «Инстаграма» отказались временно или уже не вернётесь?

– Думаю, что не вернусь. Пока вообще нет желания. Удалил «Инстаграм» и отлично себя чувствую.