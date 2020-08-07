3 трофея за 33 дня. «Зенит» — гегемонище. Ура или увы?

Почти без паузы — один сезон за другим. Футбол нон-стоп. Я уже писал, что при таком раскладе ждать чего-то нового не стоит – «Зенит» продолжит брать своё. Так и получилось. Вроде бы два момента в самом начале матча было у «Локомотива» — удары Миранчуков, а забил чемпион. Кросс с фланга — голова Дзюбы. Классика.

С чего начнётся новый сезон? Да всё с того же — с побед «Зенита» и шараханий «Спартака» Полторы недели — не срок для перемен.

Сезон новый — расклады прежние. Хотя, конечно, были моменты ноу-хау. Народу на трибунах стало больше. Тренеры без масок. Капитан Дзюба. Дебют Ловрена.



Новичок «Зенита» уже пытался руководить обороной. И в целом смотрелся солидно и неплохо. Но в дуэли двух хорватских центральных защитников на 72-й минуте сплоховал – капитан «Локомотива» Чорлука забил, вынырнув из-под Ловрена. Зато у Деяна – первый трофей в России.



«Зенит» быстро забил – играл по счету – взял Суперкубок. «Локомотив» больше отдыхал (и с этим может быть связано преимущество «железнодорожников» во втором тайме – да и отыгрываться нужно было), но и это не помогло. Николич проиграл свой первый финал в России. Руководство клуба, жалуясь на тяжелый календарь, пугало ротацией состава, но в итоге вышли все сильнейшие (только Смолов остался в запасе – хотя, когда появился на поле, автор голов в ворота «Реала» и «Барсы» смотрелся интереснее Эдера). И должным образом навязать борьбу, считаю, получалось у них только эпизодами. Это к вопросу о гегемонии «Зенита».



А за счёт чего «Локо» может сделать это в чемпионате на постоянной основе? За счет сербского защитника Райковича по прозвищу Рэмбо? Про которого Кикнадзе говорит: «Николич его знает и понимает». Весьма спорный довод в пользу подписания 31-летнего защитника из Серии В.



А если ещё и Алексея Миранчука продадут… Тот же Кикнадзе оценил вероятность трансфера: «60 на 40. Есть два варианта, которые устроили бы всех». Один из них – не «Зенит» ли?

Бил партнёров, плюнул в судью и часто «косячил». «Локомотив» сильно рискует с Райковичем Со второго захода сербский Рэмбо всё же попал в РПЛ.

В целом спокойная победа «Зенита». С суперкубковым огнем-2019 не сравнить. Другое дело, что для «Локомотива» тот прошлогодний успех оказался во многом пирровым. После которого последовал второй подряд провал в Лиге чемпионов и отставка Сёмина.



И Николича надо судить не по этому матчу — по выступлению команды в Европе.

То же самое — еще в большей степени — касается Семака и «Зенита». В России питерцы могут доминировать хоть 10 лет, но кроме внутреннего удовлетворения что это даст? Конечно, клуб с такими возможностями должен входить в европейский топ. Способен ли на это сегодняшний «Зенит»? Пока все разговоры только о том, как бы из группы выйти…



Хотя в этом, скорее, не вина «Зенита», а его беда. По имени конкуренция. Если соперники не могут навязать борьбу — с кого спрашивать? Правильно — с соперников.

«Ручной тренер для руководства «Локо»?! Погуглите, кто я, а потом задавайте такие вопросы» Марко Николич – о Сёмине, Кокорине, Кикнадзе и своих принципах.

Выиграв сегодня (и даже без овертайма), «Зенит» повторил свой лучший результат в истории. В фантастическом 2008-м питерцы тоже заграбастали сразу три трофея – Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Вес у них, конечно, другой. Но три кубка всего за месяц — по-моему, это первый случай за всю историю нашего футбола.



5 июня – чемпионат. 25 июля – Кубок. 7 августа – Суперкубок. 33 дня – на всё про всё! А далее по плану — стать первым клубом в XXI веке, который выиграет три чемпионата России подряд. И, похоже, что «черная метка» Суперкубка (команда, побеждающая в этом турнире, как правило, потом остается без «золота» в чемпионате), этому «Зениту» не грозит.