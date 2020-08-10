Главные трансферы прошлой недели в РПЛ. «Спартак» добирает людей, «Зенит» — раздаёт

Подошла к концу вторая неделя регистрационного периода в РПЛ. Команды уже начали сезон, а к дедлайну (19 сентября) отыграют целых семь туров. Прошлая семидневка получилась насыщенной трансферной новостями: «Локомотив» подписал Лисаковича и Райковича, Фомин перешёл в «Динамо», а Джано вернулся в РПЛ. Вспоминаем самые значимые переходы минувшей недели.
Даниил Фомин (из «Уфы» в «Динамо»)
За уфимский клуб Фомин провёл лишь сезон. До этого воспитанник «Краснодара» на протяжении двух лет выступал в ФНЛ за «Нижний Новгород». В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата, забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.
Успехи Фомина не остались незамеченными. В ноябре 2019-го штаб сборной России впервые вызвал полузащитника «Уфы» для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, но появиться на поле игроку было не суждено.
В течение сезона много ходило слухов относительно будущего перспективного игрока с российским паспортом. Среди претендентов на Фомина назывались «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», но игрок предпочёл «Динамо». По данным transfermarkt.ru, бело-голубым полузащитник обошёлся € 3,5 млн. Ещё одна отличная сделка для «Уфы».
Эмануэль Маммана (из «Зенита» в аренду «Сочи»)
Аргентинский защитник оказался в «Зените» летом 2017-го. С тех пор Маммана принял участие лишь в 25 играх чемпионата. В марте 2018 года Эмануэль получил травму — разрыв крестообразной связки, из-за которой пропустил девять месяцев. Спустя год после возвращения он повторно порвал «кресты» и снова надолго вылетел из обоймы.
Неудивительно, что именно Маммана оказался «девятым лишним» иностранцем в заявке «Зенита» (вы же помните о новом лимите?) и был отправлен в аренду по проверенному адресу – в «Сочи».
Вот что сказал по этому поводу главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак: «Руководство знает мои пожелания по укреплению команды. Маммана, к сожалению, пропустил почти два года. Ему нужно получать игровую практику, к тому же он девятый легионер. Мы не можем дать ему столько времени, чтобы набрать форму. А дальше будем смотреть, как он будет играть в «Сочи». Возможно, вернём его».
Остон Урунов (из «Уфы» в «Спартак»)
Урунов, как и Фомин, покинул команду Вадима Евсеева. Узбекистанскому полузащитнику хватило 10 матчей в РПЛ, чтобы привлечь внимание столичной команды. По итогам сезона Остон попал в число претендентов на награду лучшему молодому игроку РПЛ, а новому гендиректору «Спартака» представлять его вообще было излишне.
После завершения сделки Газизов рассказал, что уже в момент своего ухода из «Уфы» договорился о трансфере Урунова: «11-го числа я прощаюсь с «Уфой», 12-го уезжаю в «Спартак». Уже все переговоры провёл. Договорились 12-го числа, что если этот футболист уходит, то по определённой цене. Тогда я ещё не разговаривал с тренером и владельцем, но договорился о цене. И договорился, получив добро от тренера и владельца, вернуться к переговорам».
Кирилл Панченко (в «Тамбов» как свободный агент)
Последние четыре года карьеры Панченко провёл в «Динамо». Вместе с бело-голубыми нападающий вернулся в РПЛ, забив 24 гола в 34 матчах ФНЛ. Но после возвращения в элиту стабильность в игре 30-летнего форварда пропала. За три сезона в РПЛ у Панченко 12 голов в 64 матчах.
Кирилл вошёл в семёрку игроков, с которыми руководство «Динамо» не стало продлевать контракт. К Панченко проявлял интерес тульский «Арсенал», но нападающий предпочёл «Тамбов».
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал «Чемпионату», на каких условиях был подписан контракт: «На три года подписываем контракт с Панченко. Если вылетаем, то он становится свободным. По остальным трансферам мы пока в переговорах».
Джано Ананидзе (из «Анортосиса» в «Ротор» как свободный агент)
Экс-полузащитник «Спартака» покинул Россию лишь на семь месяцев. В январе этого года Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом» до конца сезона, но отыграл за него всего шесть матчей. В марте на тренировке Ананидзе получил разрыв боковой связки колена и очередной раз выбыл из строя.
По неофициальной информации, Джано будет зарабатывать в «Роторе» 1 млн рублей в месяц. Срок соглашения футболиста с волгоградским клубом рассчитан на один год.
Виталий Лисакович (из «Шахтёра» Солигорска в «Локомотив»)
Белорусский нападающий блеснул в текущем сезоне. Пока все чемпионаты были на паузе, в соседней стране вовсю играли. Лисакович в 18 матчах настрелял девять голов и до сих пор занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Беларуси. С 2019 года Лисакович привлекается в сборную.
По неофициальной информации, Лисакович обошёлся «Локомотиву» чуть дороже € 1 млн. Контракт рассчитан на четыре года. Белорусский форвард будет играть под 88-м номером.
Брайан Идову (из «Локомотива» в «Химки» как свободный агент)
За два сезона в «Локомотиве» Брайан Идову так и не стал основным игроком стартового состава. В минувшем сезоне 28-летний защитник провёл 12 матчей. В связи с этим клуб решил отправить его в аренду до конца сезона в «Химки». Идову уже успел дебютировать в составе подмосковной команды – 90 минут против ЦСКА.
Седрик Гогуа (из ЦСКА в аренду в «Ротор»)
Карьера ивуарийского защитника в России развивается довольно вяло. Прошлый сезон Гогуа начал в «Тамбове», но уже через два месяца подписал четырёхлетний контракт с ЦСКА. В дебютной встрече Седрик отметился голом и принёс своей команде три очка. После этого Гогуа сыграл ещё три матча за красно-синих и плотно сел на скамейку запасных.
За прошлый чемпионат у 26-летнего защитника девять матчей и три гола. Ближайший сезон Седрик проведёт в «Роторе» на правах аренды.
Евгений Городов (в «Краснодар» как свободный агент)
Карьера Городова в «Ахмате» подошла к концу. За клуб из Грозного Евгений выступал на протяжении семи сезонов. За это время 34-летний голкипер сыграл 140 матчей, в 42 из которых – на ноль.
В «Краснодар» Городов перешёл свободным агентом. Контракт – до 31 мая 2020 года. В краснодарском клубе экс-вратарь «Ахмата» заменит Станислава Крицюка. Стоит напомнить, что с 2011 по 2013 год Городов уже выступал за «быков».
Слободан Райкович (в «Локомотив» как свободный агент)
К 31 году Райкович поиграл в Сербии, Англии, Нидерландах, Германии, Италии, а теперь переезжает в Россию. Прошлый сезон сербский защитник провёл в «Перудже», выступающей в Серии B. Но даже там Рэмбо не был железным игроком стартового состава, появившись на поле всего 12 раз.
Последний раз в Лиге чемпионов Райкович бывал десятилетку назад, поэтому ему придётся срочно вспоминать, каково это – обороняться против лучших форвардов Европы и мира. За свою карьеру Райкович дважды выиграл чемпионат Эредивизе (по разу в составе ПСВ и «Твенте») и неоднократно встревал в скандалы. Неудивительно, что этот трансфер вызвал вопросы у болельщиков «Локо».
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