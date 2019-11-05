В сборной России новичок! Летом он дебютировал в РПЛ, а сейчас интересен ЦСКА

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Сегодня тренерский штаб сборной России огласил список футболистов, вызванных для подготовки к матчам отбора ЕВРО-2020 с Бельгией и Сан-Марино. В перечне значатся, пожалуй, все привычные фамилии, кроме одной – впервые в национальную команду получил приглашение полузащитник «Уфы» Даниил Фомин.

Что известно про Фомина

Даниил родился в Тихорецке – небольшом городке в Краснодарском крае. Его отец был профессиональным футболистом и выступал за местную команду «Труд», а мать в молодости занималась танцами. Поэтому мальчик тоже решил связать свою жизнь со спортом.

В 6 лет Фомин начал заниматься футболом. Он усердно тренировался и, по собственному признанию, даже не думал о других видах спорта. Вскоре старания Даниила были вознаграждены. Парня заметил один из тренеров академии «Краснодара» и пригласил в команду 1997-го года, которая тогда только создавалась.

Выпустившись из академии, он обыграл Галицкого в традиционном шахматном сеансе одновременной игры, а затем стал выступать в «Краснодаре-2». Полузащитник провёл более 50 матчей в ПФЛ, но сыграть в РПЛ за основную команду так и не смог. В основе «Краснодара» Даниил появился лишь однажды – в кубковом матче со «Спартаком» из Нальчика.

Осознав, что из-за высокой конкуренции путь в главную команду для него закрыт, Фомин отправился за серьёзной игровой практикой в аренду в «Нижний Новгород».

В новом клубе Даниил быстро освоился и стал получать достаточно игрового времени для развития. При Николае Писареве он провёл 2405 минут на поле, а при Дмитрии Черышеве – 1804 минуты. К концу сезона 18/19 Фомин уже был твёрдым игроком основы и одним из лидеров клуба, а перед уходом из «Нижнего Новгорода» едва не помог команде выйти в РПЛ.

В первом стыковом матче с «Крыльями Советов» гол Фомина с пенальти стал победным. В ответной игре полузащитник так же отличился с точки, однако затем самарцы забили трижды и лишили нижегородцев шансов на повышение.

Тем не менее стремительный прогресс молодого хавбека не мог остаться незамеченным. Летом 2019 года «Уфа» выкупила его контракт у «Краснодара». По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 280 тыс.

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Как Даниил заслужил вызов в сборную России

Сейчас Даниил главный бомбардир «Уфы» и едва ли не самый яркий футболист в команде Вадима Евсеева, которая побеждает редко, но, как правило, лидеров.

Впервые забить за новый клуб Фомину удалось уже в дебютной игре. В гостевом матче с «Уралом» полузащитник реализовал пенальти в концовке, подарив надежду на камбэк. Однако хозяева всё же удержали победу (3:2).

Вскоре хавбек отличился во встрече с «Крыльями», а затем стал главным героем поединка с «Зенитом», забив победный гол. После передачи Бизяка он ворвался в штрафную и отправил мяч точно в ближний угол ворот Лунёва.

Такая высокая результативность полузащитника (по меркам «Уфы») не случайна. Фомин регулярно выходит на ударные позиции и бьёт по воротам соперников больше всех в команде. В среднем он наносит 1,9 ударов за игру. Ранее, до ухода в «Динамо», в «Уфе» лучшим по этому показателю был Игбун (3,2 удара за игру).

Также Даниил обладает приличным пасом. Особенно хорошо полузащитнику даются диагонали. В среднем за матч он отдаёт 1,9 дальних передач.

При этом хавбек неплохо действует в обороне. В среднем за игру он совершает 1,6 отборов и 1,4 перехвата. Цифры, конечно, не фантастические, но сполна компенсируются универсальностью футболиста. Фомин всё-таки не разрушитель, а скорее игрок бокс-ту-бокс.

Кроме того, хавбек обладает отличными антропометрическими данными. Высокий рост (187 сантиметров) помогает футболисту выигрывать верховые единоборства, а небольшой вес (76 килограммов) – сохранять подвижность для того, чтобы соответствовать своему амплуа.

Очевидно, что ничего сверхъестественного за этот сезон Даниил не совершил. Но уж слишком круто молодой полузащитник ворвался в РПЛ для того, чтобы оставлять его без внимания.

Скорее всего в расположение сборной Фомин отправится прежде всего для знакомства с командой и тренерским штабом. Россия уже обеспечила себе путёвку на Евро-2020, поэтому сейчас – идеальное время для проверки новичков.

Ближайшей зимой Даниил может получить ещё один крутой вызов в карьере. Полузащитником интересуется ЦСКА и вполне вероятно, что вскоре «армейцы» сделают «Уфе» предложение по Фомину.

Кто ещё из футболистов «Уфы» получал вызов в сборную России

Фомин – третий российский сборник в истории клуба. Ранее в расположение главной национальной команды нашей страны из «Уфы» приглашались арендованный защитник ЦСКА Виктор Васин и голкипер Александр Беленов.

Что говорит Фомин

Мы поговорили с Даниилом и узнали о его эмоциях от вызова в главную команду страны, о Вадиме Евсееве и общался ли с ним Сергей Галицкий перед переходом в «Уфу».



— Испытываю только положительные эмоции от вызова в сборную России, узнал об этом вчера – поделился Фомин. — Я лежал на процедурах после тренировки, когда ко мне подошёл наш тренер Николай Сафрониди и сказал об этом. Сначала подумал, что это какая-то шутка, но всё оказалось правдой.



— Звонил ли кто-то из тренерского штаба сборной? Может, Станислав Саламович?

— Нет, со мной он пока не связывался.

— Для Шамиля Газизова «Уфа» — это второй дом. Он как-то поздравил вас?

— Конечно. После того как меня поздравила вся команда, он подошёл и сказал: «давай, продолжай в том же духе, не сбавляй».



— А Вадим Евсеев?

— Он не остался в стороне. Ему тоже огромное спасибо, что взял в команду и поверил в меня.



— Какие у вас ожидания от первого сбора, есть ли какое-то лёгкое переживание?

— Пока что никаких переживаний: у нас впереди ещё очень важная игра чемпионата с «Оренбургом», готовимся к ней. А на сбор планирую приехать и показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать перед тренерским штабом сборной России.



— Задумываетесь о том, что этот вызов является своеобразным трамплином в топ-клубы РПЛ?

— Я очень рад данному вызову, но сейчас отлично чувствую себя в «Уфе», и все мысли связаны с этим клубом.



— «Уфу» называют грозой грандов: вы обыграли «Зенит», «Ростов» и «Спартак».

— Когда такие именитые команды приезжают в Уфу и приходит огромное число болельщиков на стадион, это способствует особому настрою на матч.



— Последнее время результаты «Уфы» оставляют желать лучшего. Как команда планирует с этим справляться?

— Во-первых, сейчас большая плотность в таблице. Во-вторых, мы хорошо играли последние матчи: с «Локомотивом» в чемпионате, с ЦСКА на Кубок. В игре с «Локо» мы выглядели лучше соперника, ЦСКА вообще обидно. У нас сейчас будет важный отрезок до перерыва с играми против прямых конкурентов, и мы будем стараться набирать очки по максимуму.

— Многие ругают ваш газон, каково играть на нём после шикарных полей академии «Краснодара»?

— У нас хорошее и комфортное поле, а то что пишут – не соответствует действительности. Понятное дело, что играть на натуральном поле поприятнее, но, повторюсь, качество нашего поля вполне нормальное.



— Как проходит установка Вадима Евсеева? На пресс-конференциях он иногда «зажигает».

— Это всё-таки командная история. Но, поверьте, нет ничего необычного. Он может иногда долго что-то рассказывать, а иногда сказать пару фраз, но таких, которые заменяют длинную речь



— Какой он в жизни? Отличается от того Вадима Евсеева, которого мы видим на бровке?

— Когда я переходил в «Уфу», то знал его только как игрока, готовился к каким-то особенностям. За пределами футбольного он где-то может напихать, а где-то наоборот подбодрить, успокоить и подсказать.



— Летом была информация о вашем возможном трансфере в ЦСКА. Доходило ли до какой-то конкретики?

— Впервые слышу об этом. Я, конечно, получал предложения от других клубов, но из «армейского» клуба со мной никто не связывался.



— Пытался ли как-то «Краснодар» вас удержать?

— Клуб отпустил меня без проблем, я им также очень благодарен.



— Известный факт, что Сергей Галицкий очень трепетно относится к воспитанникам академии «Краснодара». Был ли какой-то разговор с ним перед уходом?

— Нет, никакого разговора с ним не было.



— Кто в вас вложил больше: Евсеев или жёсткая дисциплина академии «Краснодара»?

— Всегда старался брать только лучшее ото всех, с кем когда-либо работал. Будь то Вадим Валентинович, или тренеры академии.