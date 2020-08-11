«Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят распродажи. Великим тоже нужно экономить!

В прошлые годы мы обычно внимательно следили за массовыми покупками новых футболистов, но времена меняются. После пандемии в тренде сокращение затрат, жёсткая экономия и ставка на воспитанников, если они, конечно, есть. Начинают жить в таких реалиях даже лучшие клубы Европы – в последние дни и недели зарубежные СМИ приписывают особое желание «сбросить балласт» «Барселоне», «Реалу», «Валенсии», «Ювентусу» и «Челси». Рассмотрим, кого именно готовы изгнать руководители этих коллективов и чем они мотивируют своё желание. Жаль, что в «Ньюкасл» так и не пришли новые владельцы, одним покупателем было бы больше.

«Барселона»

Как полагают испанские СМИ, главным мотивом распродажи, которую готова устроить «Барселона» этим летом, является существенное сокращение фонда заработной платы в следующем сезоне. Ещё одной задачей, которую определило себе руководство каталонцев, значится омоложение состава. В конце июля в El Mundo Deportivo были приведены слова президента «блауграны» Жозепа Бартомеу о том, что клуб в кампании-2020/2021 будет опираться на собственных воспитанников, а не на приглашённых звёзд. Стоит вспомнить и информацию о чистом долге «Барселоны», составляющем почти 500 млн евро. Кажется, что уже нужно забыть про Лаутаро Мартинеса, «переговоры по которому зашли в тупик», и прочих Неймаров. А пора сосредоточиться на 21-летнем защитнике Рональде Араухо, его ровеснике и полузащитнике Алексе Кальядо, которые уже мелькали в составе «Барселоны». Также в главную команду планируется поднять голкипера Арнау Тенаса, левого защитника Дани Морера и албанского нападающего Рея Маная. Ну и уже постоянными исполнителями первой «Барсы» являются Ансу Фати и Рики Пуч, ярко проявившие себя в минувшем сезоне.

7 недооценённых трансферов этого лета, на которые обязательно нужно обратить внимание Переходы, за которыми стоят не только солидные суммы и контракты, но и нечто большее – истории, судьбы и выстроенные стратегии.

Да, в прессе последнее время очень горячо обсуждается возможное возвращение на родину центрального защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии. Сам Гвардиола уже сообщал о нежелании выпускника «Ла-Масии» продлевать текущее соглашение с «горожанами», по которому остался всего год. Но даже здесь не всё так гладко. В Испании распространена теория о том, что любой интерес «Барсы» к игрокам в это межсезонье – фейк. Якобы руководство специально делает вбросы в прессу о трансферной активности, чтобы просто успокоить болельщиков, тогда как в действительности клуб даже не в состоянии предложить потенциальным новичкам хорошую зарплату. Всегда можно подождать сезон и подписать Гарсию бесплатно.



Теперь о том, кого, по слухам, готова сплавить «блауграна», чтобы расчистить дорогу в основу молодым перспективным. Место резервного кипера может освободить Нето, зону слева и в центре обороны – Хуниор Фирпо, Жан-Клер Тодибо и Самуэль Умтити. Опытный француз, на которого есть хороший спрос в Англии, кстати, не хочет покидать клуб и готов бороться за своё место в составе, хоть и проигрывает конкуренцию Клеману Лангле. Правого бровочника Семеду «Барса» не против принести в жертву ради приглашения Гарсии из «Ман Сити». Хавбеки Ракитич (заинтересованы «Арсенал» и «Севилья»), Видаль, Рафинья и Карлес Аленья также могут собирать вещи. Из атакующих исполнителей не нужны сине-гранатовым Дембеле, Брайтвайт и Коутиньо. В

«Барселоне» понимают, что продать всех этих игроков не удастся, поэтому активно будут применяться и аренды. Например, Коутиньо близок к переезду в «Арсенал» именно на правах аренды.

Месси связывают с «Интером». Что за этим стоит Отец игрока уже купил дом в Милане и переводит туда свой бизнес.

«Валенсия»

Если в «Барселоне» хотя бы есть какой-то план, хоть и достаточно мутный, то в «Валенсии» полный бардак. Постоянные увольнения тренеров, отсутствие чёткого вектора развития, да и просто отсутствие вообще чего-либо. Лучше всего ситуацию описывают слова дочери владельца «летучих мышей» Питера Лима, опубликованные в начале июля в «сториз»: «Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним всё, что захотим». Также недавно перешедший в «Манчестер Сити» полузащитник и воспитанник «Валенсии» Ферран Торрес рассказал в интервью Marca много занимательных вещей о том, как велась работа по его продаже и дискредитации в прессе. Да, заодно он нелестно высказался о капитане команды Дани Парехо, но какая теперь разница, ибо Парехо тоже выставлен на трансфер. По информации AS, Питер Лим хочет сократить расходы на команду и продать всех возрастных и хорошо зарабатывающих игроков. 31-летний капитан с окладом в 3 млн евро в год как раз подходит под описание. Помимо Торреса из «Валенсии» на волю уже был отпущен свободным агентом наш старый знакомый Эсекьель Гарай, аргентинцу уже 33.

Ферран Торрес – отличный трансфер для Гвардиолы. Он очень недооценён Говорят, что это замена Зане, но всё немного сложнее.

Кого ещё готово добавить в трансферную мясорубку руководство валенсийцев, включившее режим футбольного менеджера? В издании Cadena Cope публиковался большой материал на эту тему. Помимо Парехо центр поля может осиротеть из-за ухода Жоффре Кондогбиа и Франсиса Коклена. Вероятно, работодателя сменят форварды Родриго Морено и Кевин Гамейро, левому вингеру Гонсалу Гедешу всего 23 года, но и он сойдёт за компанию. Оборону тоже нужно обновить – голкипер Силлессен, стопперы Мангла и Диакаби при возможности будут демонстрировать свои защитные навыки в другом месте. Думаете, запасные могут вздохнуть с облегчением и помечтать о месте в основе? Нет, не все. Форварду Рубену Сориано и оборонцу Тьерри Коррея подыщут новые лавки за пределами «Местальи». Если в случае с «Барсой» СМИ хотя бы публикуют информацию об интересе к новым игрокам, то «Валенсия» может обойтись своими силами. Обновлённая команда будет держаться на капитане Хосе Гайе, голкипере Доменеке и полевых игроках – Габриэле Паулисте, Кристиано Пиччини, Даниэле Вассе, Карлосе Солере и Макси Гомесе. Планируется оставить и Дениса Черышева, если только он сам не уедет на заработки в РПЛ.

«Реал»

Более осмысленно на фоне соседей по Ла Лиге выглядят действия «Реала». Назвать «Валенсию» и «Барселону» на фоне всего происходящего конкурентами не поворачивается язык. Этим летом мадридцам не нужно омолаживать состав или во что бы то ни стало распродавать половину основы, чтобы сократить затраты. Понятно, что руководство «сливочных» не отказалось бы пристроить куда-нибудь гольфиста Гарета Бэйла вместе с его огромной личкой, да провалившегося и нарушающего режим форварда Луку Йовича. Но это не совсем похоже на массовую зачистку. Королевскому клубу в следующем сезоне предстоит защита титула чемпиона страны, но все приобретения, которые сейчас желает сделать «Реал», упираются в одну-единственную кандидатуру. Неделю назад в AS появилась информация о заинтересованности Зинедина Зидана в защитнике «Монако» Бенуа Бадиашиле. Но чтобы приобрести 19-летнего «нового Варана», у мадридцев и так есть средства.



Тогда зачем мы включили «сливочных» в наш список? Дело в том, что в столице мыслят стратегически, и деньги от продаж понадобятся Флорентину Пересу и Зидану в следующем сезоне. Ни для кого не секрет, что указанная пара мечтает видеть в белой футболке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Однако 21-летний француз заявил в интервью Bein Sports France, что ближайшую кампанию он точно проведёт в Париже. А вот следующим летом до окончания контракта Мбаппе с «ПСЖ» останется всего год. Как видится, миллионы евро «Реал» готовит именно на Килиана – возможный трансфер + солидный контракт.



Помимо Луки Йовича, Флорентино Перес ради этого проекта мечты готов положить на алтарь исключительно собственных воспитанников. По информации всё той же AS, целью является 100 млн. После возвращения из аренд уже было продано четыре выпускника «кантеры». Фланговый защитник Ашраф Хакими вернулся из Дортмунда и уехал в «Интер». В «Леванте» отправились 23-летний вингер Хорхе Де Фрутос (играл в «Райо Вальекано») и 21-летний форвард Дани Гомес («Тенерифе»). А «Вальядолид» выкупил центрального защитника Хави Санчеса, который в минувшем сезоне провёл 8 матчей в Примере за бело-фиолетовых. В сумме набежало 48 млн. Но на этом ещё не всё, у выхода толпятся нападающий Борха Майораль, атакующий полузащитник Оскар Родригес и левый защитник Серхио Регилон. Спрос на эту троицу уже есть. Проблемы могут возникнуть только с расставанием «Реала» и Мариано Диаса. Если после вылета из ЛЧ будет принято решение о том, что старый Варан сломался и новый нужен уже сейчас, то впечатлений в карьере добавится у 30-летнего Начо Эрнандеса.

«Ювентус»

Многие из вас лицезрели безрадостное действо в исполнении «Ювентуса» после рестарта Серии А. Футболом это назвать достаточно трудно. Также вы могли неоднократно видеть в трансляциях кислые лица Андреа Аньелли и Павла Недведа, которые определённо были не в восторге от игры «бьянконери». Маурицио Сарри параллельно списывал всё на усталость и плотный график, а Старая Синьора с трудом доползла до очередного «скудетто». Итальянские СМИ на ситуацию отреагировали просто – написали о готовящейся в Турине перестройке и снижении среднего возраста команды. Издание Tuttosport даже перечислило конкретных исполнителей, которые примут в ней самое непосредственное участие. Гонсало Игуаин, Сами Хедира, Блез Матюиди из клуба «кому за 30», Даниэле Ругани, Федерико Бернардески и Маттиа Де Шильо просто из-за плохой формы. Вдобавок в список газеты были включены молодые защитники Лука Пеллегрини и Кристиан Ромеро, отыгравшие минувший сезон в арендах. Почти все из указанных персонажей имеют очень приличную заработную плату, и попрощаться с ними будет не так-то просто.

А после окончания пути в Лиге чемпионов в 1/8 финала маховик революции может раскрутиться на полную. Положа руку на сердце, продавать можно вообще всех, кроме вратарей, пары Бонуччи-Де Лигт и Дибалы. Криштиану Роналду, получив такую помощь от партнёров, сбежит в «ПСЖ» и по собственной инициативе. Тем более делить рекорд по 50+ забитым мячам в трёх из пяти топ-лиг с каким-то Эдином Джеко не дело. Босниец забил столько в Германии, Англии и Италии. Чтобы стать единоличным обладателем достижения, Роналду (Англия, Испания, Италия) надо бы покорить ещё и Францию. Если всё пойдёт по указанному сценарию, то в Турине будет не только сезон распродаж, но и активный шопинг.



Это не тема нашей беседы, но кратко укажем пару слухов. Из «Сассуоло» прямиком в центр поля «бьянконери» сватают Мануэля Локателли и в пару к нему Жоржиньо из «Челси». В атакующую линию добавится Родриго Де Пауль из «Удинезе», сменив одни черно-белые полосы на другие. А забивать голы приедет либо Аркадиуш Милик из «Наполи», либо Дуван Сапата из «Аталанты». Зрелище обещает быть очень захватывающим.



Назначение главным тренером Андреа Пирло можно расценивать как начало перестройки.

«Челси»

У лондонского «Челси» за время трансферного бана накоплено средств на несколько окон вперёд, а команда настолько молодая, что использовать прозвище «пенсионеры» уже становится неуместно. Единственная причина нахождения «синих» в нашем кружке продавцов – пропущенные мячи. В минувшем сезоне АПЛ их накопилось 54! Например, у «Брайтона», финишировавшего 15-м, столько же. До финала Кубка Англии главным героем материалов британских таблоидов в основном был голкипер Кепа Аррисабалага. Однако после представления, которое устроила оборона и центральные полузащитники «Челси» в решающем матче с «Арсеналом», в The Times появился уже более обширный список. Роману Абрамовичу следовало бы вспомнить классику и выставить всех на трансфер прямо в тоннеле стадиона «Уэмбли».



По информации источника, Фрэнк Лэмпард готов расстаться с бригадой левых защитников из Эмерсона и Маркоса Алонсо, а также с Куртом Зума и Андреасом Кристенсеном. Кроме того, руководители лондонцев рассмотрят предложения по Нголо Канте. Хотя француз и не участвовал в бесславном выступлении в финале, он практически не принимал никакого участия в сезоне. Из-за своего энергозатратного и самоотверженного стиля игры Нголо заметно сдал, часто травмирован, а тренерский штаб так и не смог найти чемпиону мира чёткую позицию на поле. Атакующую линию клуба после завершения контрактов покинут ветераны Педро и Виллиан, а глубочайший запасной Миши Батшуайи действительно лишний после подписания ещё и Тимо Вернера. Пару дней назад появились свежие данные об интересе «Ренна» из Лиги 1 к 22-летнему защитнику Фикайо Томори, L’Équipe сообщает про аренду. Не забудем и про полузащитника Жоржиньо, лишившегося доверия Лэмпарда после рестарта сезона. Агент игрока в интервью Radio Kiss Kiss подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Ювентуса» и сообщил, что начальные переговоры ведутся. Информация о переходе итальянского бразильца под крыло к бывшему наставнику ранее всплывала и на Goal.com. Интересно, продолжат ли издания отправлять Жоржиньо в Турин и после увольнения Маурицио Сарри или придумают полузащитнику новый конечный адрес.



В сложившейся ситуации можно, конечно, предъявить обоснованные претензии и Фрэнку Лэмпарду с помощниками за неспособность выстроить оборонительную игру. Но количество индивидуальных ошибок у футболистов было настолько велико, что тренеру-дебютанту АПЛ оставалось только придумывать новое сочетание на следующий матч. Да, и при его предшественнике, Сарри, защитные редуты действовали в абсолютно такой же манере.