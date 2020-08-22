8 топ-тренеров, которые сидят без работы. Некоторых уже начали забывать

По итогам прошлого, «коронавирусного» сезона круг безработных топ-тренеров заметно расширился. Мы изучили полный список и выбрали восьмёрку классных специалистов, ещё явно не сказавших последнего слова в профессии.



Важно: в топ попали только те тренеры, которые не работают в клубах или футбольных организациях. Поэтому, например, мимо прошёл легендарный Арсен Венгер – с ноября 2019 года он занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

О чём вообще думает «Ювентус»? Пирло – легенда, но он никогда не работал тренером Туринский клуб доверился легендарному игроку, который ненавидит разминки и обожает «4-3-3».

Эрнесто Вальверде, 56 лет

Последний клуб: «Барселона», 2020

Прошедшей зимой мучения Вальверде в «Барселоне» наконец подошли к концу. За 2,5 года он выиграл немало трофеев с каталонцами, но ещё больше услышал критики от болельщиков за позорное выступление в Лиге чемпионов – два года подряд «Барселона» вылетела из турнира после разгромных поражений в ответных матчах плей-офф (с «Ромой» и «Ливерпулем»). Поэтому клуб решил распрощаться с тренером.



После Вальверде взял небольшую паузу, а затем сделал странное заявление. Эрнесто отметил, что хочет возобновить карьеру за границей, но не в АПЛ, как многие думают, а в какой-нибудь экзотической стране, например в Японии или Австралии.



Впрочем, к лету тренер, видимо, пришёл в себя. По информации Onda Cero, Вальверде и его помощник искали жильё в Валенсии в июне. Тогда Эрнесто якобы контактировал с руководством местного клуба и обсуждал возможный контракт.

Вальверде – всё. Чем он запомнился в «Барселоне» Не только 0:4 на «Энфилде».

Маурисио Почеттино, 48 лет

Последний клуб: «Тоттенхэм», 2019

Даже странно, что бывший тренер пошумевшего в Европе и едва не победившего в АПЛ «Тоттенхэма» сейчас не при деле. Почеттино уволили после провального старта сезона-2019/2020, и с тех пор ни один из возможных вариантов продолжения карьеры у него не выгорел.



СМИ отправляли Маурисио в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Но Сульшер выдал с манкунианцами блестящую концовку в АПЛ, а «Юве» неожиданно назначил Пирло главным тренером, так что аргентинец оказался обоим клубам без надобности.



По сведениям Marca, зимой Почеттино получил ещё два предложения от «Барселоны», но отмёл их из-за своего прошлого в «Эспаньоле» — главного соперника «Барсы» в Каталонии.

Массимилиано Аллегри, 52 года

Последний клуб: «Ювентус», 2019

После расставания с «Ювентусом» Массимилиано взял паузу на сезон, чтобы отдохнуть. А нынешним летом заявил, что набрался сил и готов вернуться в футбол.



«Я использовал свободное время, чтобы зарядиться энергией и насладиться временем со своей семьёй и родным городом, Ливорно, где проживают мои давние друзья. Мне без разницы, в какой стране тренировать. Ищу клуб, с которым мы будем действовать вместе и у которого есть амбиции побеждать», — отметил Аллегри.



Пока Аллегри отдыхал, СМИ отправляли его в «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Милан» и «Баварию».



Теперь же чаще всего в иностранных изданиях упоминается вариант с «Интером». Если руководство «нерадзурри» всё-таки решится уволить Антонио Конте за критику в свой адрес, то миланский клуб может возглавить Аллегри, сообщает Sky Sport Italia.

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Лучано Спаллетти, 61 года

Последний клуб: «Интер», 2019

Спалетти покинул «Интер» год назад, но отказался добровольно расторгать с клубом контракт, рассчитанный до 2021 года. Поэтому до сих пор тренер получает € 4,5 млн за сезон. До недавнего времени такое положение дел итальянца вроде бы устраивало, но прошедшей весной он сделал неожиданное заявление.



«Финансовая сторона вопроса меня не волнует. Я тренирую, потому что мне это нравится. И сейчас я хочу вернуться на тренерскую скамью», — сказал Спаллетти.



Пока самый реальный вариант для продолжения карьеры Лучано – «Фиорентина». SportMediaset сообщает, что в услугах Спаллетти заинтересован владелец клуба Рокко Коммиссо.

10 лучших тренеров в истории РПЛ по проценту побед В пятёрке — по два тренера «Зенита» и «Спартака».

Леонарду Жардим, 46 лет

Последний клуб: «Монако», 2019

Жардим вернулся в «Монако» в январе 2019 года, после отставки Анри. Результаты команды улучшились, но ожидали от португальца большего. Игрокам не нравилась новая схема, внутри коллектива были конфликты, да и руководство перестало верить в тренера. Так что в декабре Жардима уволили во второй раз.



В январе ходили слухи, что Леонарду может возглавить «Лион», но затем они стихли, и до конца весны вестей об интересе клубов к Жардиму не было. Лишь в мае L'Equipe отметил, что «Марсель» начал переговоры с португальцем. По информации издания, вслед за уходом спортивного директора французского клуба Андони Субисарреты может подать в отставку и главный тренер Андре Виллаш-Боаш.



Однако соотечественник Жардима до сих пор у руля «Марселя», поэтому неизвестно, найдёт ли себе новый клуб Леонарду до начала сезона.

Луис Фелипе Сколари, 71 год

Последний клуб: «Палмейрас», 2019

Фото: Buda Mendes/Getty Images

После отъезда из Китая Сколари присоединился к «Палмейрас» и вскоре привёл клуб к чемпионству в Бразилии. Тем не менее в следующем сезоне игра команды из Сан-Паулу разладилась – «Палмейрас» вылетел из Кубка Либертадорес, а в чемпионате не мог добраться даже до первой тройки, поэтому с тренером решили распрощаться.

В декабре 2019 года Xinhuanet.com сообщал, что Сколари может возглавить сборную Китая. Но в результате новость оказалась простым слухом, и с тех пор вестей об интересе к бразильцу клубов и других сборных не было.



Впрочем, списывать со счетов Луиса Фелипе всё равно пока рано. До сих пор о завершении карьеры Сколари ещё не объявлял.

Лоран Блан, 54 года

Последний клуб: «ПСЖ», 2016

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Удивительно, но четырёхкратный чемпион Лиги 1 в качестве тренера, обладатель двух Кубков Франции, четырёх Кубков французской лиги и пяти Суперкубков Франции уже четыре года без работы. Зимой 2019 года им интересовался «Манчестер Юнайтед», летом Лоран считался претендентом на пост главного тренера «Ромы». Однако римляне в итоге подписали Фонсеку из «Шахтёра, а англичанам новый тренер оказался без надобности. В нынешнем году не получилось с «Лионом», «Фенербахче» и «Валенсией». Поэтому долгожданное возвращение Блана может даже в этом сезоне не состояться.