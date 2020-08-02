Массимилиано Аллегри — фаворит на пост главного тренера «Интера»

Массимилиано Аллегри — главный претендент на пост тренера миланского «Интера», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, именно Аллегри возглавит миланский клуб в случае увольнения нынешнего главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте.

Сообщалось, что отношения Конте с руководством клуба испортились. Он выступил с критикой руководства «Интера», заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть свой пост.

Антонио Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. Под руководством специалиста миланский клуб занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2019/2020, уступив туринскому «Ювентусу» на одно очко.