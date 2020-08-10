Клубы РПЛ, поддержите Федуна. Сегодня засудили «Спартак», завтра точно так же прибьют вас

Скажу честно: такого чудовищного судейства в ключевых эпизодах я, пожалуй, не видел никогда. Отдельные позорные пенальти бывают (хотя для меня странно их видеть в эпоху ВАР), но чтобы их случилось сразу два в одном матче в пользу одной и той же команды, причём решающий на 90-й минуте, – это просто беспредел.

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Второе: можно было бы понять, если бы такие пенальти случались в 90-е или начале 2000-х. Слабые судьи, плохие ракурсы – всё бывает, можно было списать на слепоту или временные затмения. Но ведь сейчас наступила эпоха ВАР, у главных арбитров есть помощники за мониторами, крупные планы – просто шикарные. КАК?! Как можно ставить такие пенальти, имея систему видеоповторов? Когда я показал эти эпизоды уважаемым футбольным людям, находившимся рядом, у них округлились глаза: никто не поверил, что такое вообще можно ставить. Никто не смог даже оправдать решения арбитров.



Третье: я смотрю много европейского футбола и пока нигде не видел такого бесполезного ВАР. Хорватские комментаторы, отрабатывавшие матч на «Открытие Арене», несколько раз повторили: «Это не может быть пенальти. Консультация всё исправит. Если это пенальти, это просто смешно». У судей есть почти всё, чтобы нивелировать человеческий фактор, принимать правильные решения в условиях динамичных эпизодов, но почему-то в России удаётся делать это реже, чем в других чемпионатах. Почему? Если хоть одно внятное объяснение? Могут ли сразу пять человек ошибаться?!



Четвёртое: да, «Спартак» во втором тайме играл серо – он должен был играть лучше, чтобы уверенно закончить победой. Но это не имеет ничего общего с фактором судейства. Любая попытка оправдать кошмарные решения арбитра футболом красно-белых – обыкновенная чушь. С такой логикой нужно набирать 90 очков в 30 турах и всегда быть сильнее всех, ура!

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И, наконец, пятое. Клубы РПЛ и их болельщики сейчас могут сколько угодно хихикать над эмоциональным выступлением Федуна. Да, Леонид Арнольдович вскипел – и за этой истерикой кому-то очень смешно наблюдать. Но на самом деле это тот самый момент, когда нужно поддержать «Спартак», а не смеяться над ним. Сегодня на ровном месте, имея перед собой 50 повторов, убили красно-белых. Завтра точно так же уничтожат ЦСКА. А потом – «Краснодар». Мы это уже проходили.

Никто, кроме особенных, от этого не застрахован. Проверено временем. Систему нужно менять. Ошибки должны исправляться, а не оправдываться или забываться. Дальше так просто продолжаться не может. Все должны играть по одним правилам.