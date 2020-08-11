«Зениту» нужно усиление. Чего не хватает для Лиги чемпионов

Мы как-то привыкли в последние годы, что у «Зенита» самый глубокий состав в РПЛ. С того дня, как Сергей Семак возглавил команду, сокращение основной обоймы было для него не менее важной задачей, чем подбор новичков. В каждое трансферное окно из петербургского клуба уходило больше игроков, нежели приходило. Тренер давал результат – потери не замечались.
Потребовалось пять трансферных окон, чтобы Семак почувствовал кадровый дефицит. Хотя в это до сих пор трудно поверить. В первую очередь соперникам сине-бело-голубых. Например, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, рассуждая о более удобном для «Зенита» календаре, привёл в качестве аргумента глубину «скамейки».
«Зенит» не жалуется на календарь? Здесь сказывается преимущество их бюджета. На мой взгляд, не случайно, что наш матч с «Зенитом» в РПЛ стоит последней игрой августа. По идее, мы подойдём к ней вымотанными. Но спортивную злость никто ещё не отменял, так что посмотрим, в какой форме мы будем. Питеру точно легко с нами не будет… У нас возможности ротации меньше. А календарь, возможно, даже лучше, больше домашних матчей, на что указывали коллеги из лиги. Но считаю, что в данном случае именно ротация – ключевой фактор», – сказал Кикнадзе в интервью для «Sport24».
Судя по словам Кикнадзе, он не изучал заявку конкурента в борьбе за золотые медали. Напомним, в летнее межсезонье из «Зенита» ушли Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Олег Шатов, а также арендованный до лета 2020-го у «Порту» Йордан Осорио. Будущее венесуэльца по-прежнему в тумане – Петербург он покинул. Не вернулся в «Зенит» из «Сочи» Александр Кокорин. Кроме того, на старте сезона Семак не может рассчитывать на Далера Кузяева, чей контракт с чемпионами России истёк. У Кузяева есть на руках предложение о продлении сотрудничества, но полузащитник ждёт приглашения из-за рубежа. Не получится уехать в топ-лигу Европы – останется в составе сине-бело-голубых.
Высока вероятность, что «Зенит» попрощается и с Эмилиано Ригони. Ведь если петербургский клуб всё-таки договорится с «Порту» о выкупе Осорио или возьмёт другого иностранного центрального защитника, аргентинец станет лишним, девятым легионером в заявке. Пока же у чемпионов России один-единственный новичок – Деян Ловрен из «Ливерпуля».
В этом сезоне календарь в силу обстоятельств действительно очень жёсткий, если не сказать жестокий. По причине позднего начала сезона команды вынуждены будут играть по два матча в неделю сперва в РПЛ, а потом из-за участия в еврокубках. Чтобы выдержать такой график, нужны два более-менее равных состава (два-три вратаря и 20 полевых игроков), особенно если учесть, что теперь любая команда рискует остаться не только без травмированных футболистов, но и без отправленных на карантин из-за коронавируса. У «Зенита» же некоторые позиции на сегодняшний день дублируют молодые, неопытные игроки, которые вряд ли готовы давать результат «здесь и сейчас».
Пробежимся по заявке чемпиона. Вратарская линия укомплектована прилично – Андрей Лунёв выбыл из-за травмы, но есть Михаил Кержаков и Александр Васютин. В центре обороны пару Деян Ловрен – Ярослав Ракицкий дополняет лишь Данила Прохин. Вспоминая, что в Лиге чемпионов Семак по ситуации переходил на игру в три центральных защитника, делаем вывод: это первая позиция для усиления.
Правый край обороны закроют Вячеслав Караваев и Денис Терентьев (правда, смущает, что он и в «Уфе», будучи в аренде, играл не так много), левый – Дуглас Сантос, Данил Круговой и Юрий Жирков. На этом фланге даже перебор с точки зрения конкуренции, хотя Жиркова можно использовать в полузащите.
В центре поля за спинами Вильмара Барриоса и Магомеда Оздоева сидят молодые Леон Мусаев и Даниил Шамкин. «Зениту» под Лигу чемпионов просто необходим центрхав с хорошим пасом, способный стать связующим звеном между обороной и атакой. Фланги укомплектованы, на первый взгляд, полностью: Малком и Себастьян Дриусси – в основе, Алексей Сутормин и Андрей Мостовой – сменщики.
В линии нападения, по сути, всего двое – Артём Дзюба и Сердар Азмун. Когда они не играли, Семак использовал в группе атаки Александра Ерохина и Ригони. Если аргентинец уйдёт, жизнь заставит «Зенит» искать нападающего с российским паспортом для ротации. Если Ерохина возвращать в среднюю линию, то вообще потребуются два новых форварда.
Семак корректно не называет позиции, которые хотел бы усилить. Ограничивается фразой «руководство знает мои пожелания». Однако не обязательно быть тренером с категорией Pro, чтобы догадаться, о чём говорят тренер со спортивным директором Хавьером Рибальтой и гендиректором Александром Медведевым. Кстати, Медведев ещё до подписания Ловрена называл трансферные цели. «У нас будет точечное усиление – не более трёх-четырёх игроков», – рассказывал руководитель «Зенита» в интервью ТАСС.
Таким образом, до середины октября, когда закрывается трансферное окно и стартует групповой этап Лиги чемпионов, в «Зените» должны появиться ещё два-три игрока. Как минимум столько и нужно. При условии, что чемпионы России сохранят Себастьяна Дриусси, Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса, которые интересны зарубежным клубам.
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