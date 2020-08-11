«Зениту» нужно усиление. Чего не хватает для Лиги чемпионов

Мы как-то привыкли в последние годы, что у «Зенита» самый глубокий состав в РПЛ. С того дня, как Сергей Семак возглавил команду, сокращение основной обоймы было для него не менее важной задачей, чем подбор новичков. В каждое трансферное окно из петербургского клуба уходило больше игроков, нежели приходило. Тренер давал результат – потери не замечались.

3 трофея за 33 дня. «Зенит» — гегемонище. Ура или увы? Впереди главное – Лига чемпионов.

Потребовалось пять трансферных окон, чтобы Семак почувствовал кадровый дефицит. Хотя в это до сих пор трудно поверить. В первую очередь соперникам сине-бело-голубых. Например, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, рассуждая о более удобном для «Зенита» календаре, привёл в качестве аргумента глубину «скамейки».

«Зенит» не жалуется на календарь? Здесь сказывается преимущество их бюджета. На мой взгляд, не случайно, что наш матч с «Зенитом» в РПЛ стоит последней игрой августа. По идее, мы подойдём к ней вымотанными. Но спортивную злость никто ещё не отменял, так что посмотрим, в какой форме мы будем. Питеру точно легко с нами не будет… У нас возможности ротации меньше. А календарь, возможно, даже лучше, больше домашних матчей, на что указывали коллеги из лиги. Но считаю, что в данном случае именно ротация – ключевой фактор», – сказал Кикнадзе в интервью для «Sport24».

Судя по словам Кикнадзе, он не изучал заявку конкурента в борьбе за золотые медали. Напомним, в летнее межсезонье из «Зенита» ушли Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Олег Шатов, а также арендованный до лета 2020-го у «Порту» Йордан Осорио. Будущее венесуэльца по-прежнему в тумане – Петербург он покинул. Не вернулся в «Зенит» из «Сочи» Александр Кокорин. Кроме того, на старте сезона Семак не может рассчитывать на Далера Кузяева, чей контракт с чемпионами России истёк. У Кузяева есть на руках предложение о продлении сотрудничества, но полузащитник ждёт приглашения из-за рубежа. Не получится уехать в топ-лигу Европы – останется в составе сине-бело-голубых.

Высока вероятность, что «Зенит» попрощается и с Эмилиано Ригони. Ведь если петербургский клуб всё-таки договорится с «Порту» о выкупе Осорио или возьмёт другого иностранного центрального защитника, аргентинец станет лишним, девятым легионером в заявке. Пока же у чемпионов России один-единственный новичок – Деян Ловрен из «Ливерпуля».

Ловрен дебютировал очень достойно. Его зря обвиняют в пропущенном голе Главную ошибку хорват совершил вовсе не в эпизоде с ударом Чорлуки. Разбираем игру самого звёздного из летних новичков РПЛ.

В этом сезоне календарь в силу обстоятельств действительно очень жёсткий, если не сказать жестокий. По причине позднего начала сезона команды вынуждены будут играть по два матча в неделю сперва в РПЛ, а потом из-за участия в еврокубках. Чтобы выдержать такой график, нужны два более-менее равных состава (два-три вратаря и 20 полевых игроков), особенно если учесть, что теперь любая команда рискует остаться не только без травмированных футболистов, но и без отправленных на карантин из-за коронавируса. У «Зенита» же некоторые позиции на сегодняшний день дублируют молодые, неопытные игроки, которые вряд ли готовы давать результат «здесь и сейчас».

Пробежимся по заявке чемпиона. Вратарская линия укомплектована прилично – Андрей Лунёв выбыл из-за травмы, но есть Михаил Кержаков и Александр Васютин. В центре обороны пару Деян Ловрен – Ярослав Ракицкий дополняет лишь Данила Прохин. Вспоминая, что в Лиге чемпионов Семак по ситуации переходил на игру в три центральных защитника, делаем вывод: это первая позиция для усиления.

Правый край обороны закроют Вячеслав Караваев и Денис Терентьев (правда, смущает, что он и в «Уфе», будучи в аренде, играл не так много), левый – Дуглас Сантос, Данил Круговой и Юрий Жирков. На этом фланге даже перебор с точки зрения конкуренции, хотя Жиркова можно использовать в полузащите.

В центре поля за спинами Вильмара Барриоса и Магомеда Оздоева сидят молодые Леон Мусаев и Даниил Шамкин. «Зениту» под Лигу чемпионов просто необходим центрхав с хорошим пасом, способный стать связующим звеном между обороной и атакой. Фланги укомплектованы, на первый взгляд, полностью: Малком и Себастьян Дриусси – в основе, Алексей Сутормин и Андрей Мостовой – сменщики.

В линии нападения, по сути, всего двое – Артём Дзюба и Сердар Азмун. Когда они не играли, Семак использовал в группе атаки Александра Ерохина и Ригони. Если аргентинец уйдёт, жизнь заставит «Зенит» искать нападающего с российским паспортом для ротации. Если Ерохина возвращать в среднюю линию, то вообще потребуются два новых форварда.

Семак корректно не называет позиции, которые хотел бы усилить. Ограничивается фразой «руководство знает мои пожелания». Однако не обязательно быть тренером с категорией Pro, чтобы догадаться, о чём говорят тренер со спортивным директором Хавьером Рибальтой и гендиректором Александром Медведевым. Кстати, Медведев ещё до подписания Ловрена называл трансферные цели. «У нас будет точечное усиление – не более трёх-четырёх игроков», – рассказывал руководитель «Зенита» в интервью ТАСС.

Лидеру «Зенита» дали три года за пьяную драку. Дергачёв отсидел задолго до Кокорина Но провёл за решёткой менее двух лет, после чего был помилован.

Таким образом, до середины октября, когда закрывается трансферное окно и стартует групповой этап Лиги чемпионов, в «Зените» должны появиться ещё два-три игрока. Как минимум столько и нужно. При условии, что чемпионы России сохранят Себастьяна Дриусси, Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса, которые интересны зарубежным клубам.