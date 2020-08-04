Но провёл за решёткой менее двух лет, после чего был помилован.

Лидеру «Зенита» дали три года за пьяную драку. Дергачёв отсидел задолго до Кокорина

С октября 2018 года по сентябрь 2019-го вся страна обсуждала дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Для российского футбола это был чудовищный скандал, но в прошлом несложно отыскать похожие сюжеты. Истории-то свойственно повторяться. Другой популярный нападающий «Зенита» отсидел за пьяную драку с участием младшего брата задолго до Александра и Кирилла Кокориных. Межсезонье, украшенное переходом Кокорина в «Спартак», – повод вспомнить тот криминальный случай.

В это трудно поверить, но Кокорин – новый плеймейкер «Спартака». А кто ещё, если не он? Страйкером он точно никогда не был – ни разу не забил больше 10 мячей за чемпионат.

Связка Дергачёв – Завидонов была популярна, как связка Аршавин – Кержаков. Они переигрывали даже полузащиту «Спартака»

Анатолий Дергачёв родился в 1937 году в посёлке городского типа Идрица (Псковская область). В возрасте 15 лет попал в юношескую команду ленинградского завода «Красная Заря», в которой тренировался до выпуска. В 1956 году его взяли в «Зенит». Талантливый полузащитник подавал большие надежды, приглашался в молодёжную и олимпийскую сборные СССР. Если бы реализовал свой потенциал, возможно, стал бы звездой советского футбола, но за первую сборную он так и не сыграл.

В мае 1957-го Дергачёв дебютировал в высшем дивизионе чемпионата СССР в домашнем матче с московским ЦСК МО (1:1).

«После слабого выступления против московского «Локомотива» тренеры «Зенита» решили резко изменить состав команды. Вчера в матче с футболистами ЦСК МО в рядах зенитовцев можно было видеть молодых спортсменов из дубля – Р. Совейко (№ 3), А. Дергачева (№ 5), Ю. Морозова (№ 6), Ю. Варламова (№ 8). Место центрального нападающего занял С. Завидонов. Эти перестановки пошли на пользу. Молодёжь себя вполне оправдала, внеся в игру не только задор, но и осмысленность», – сообщалось в репортаже о матче в газете «Смена».

«Порадовали отдельные молодые игроки, впервые участвовавшие в ответственной встрече. Это воспитанники юношеской спортивной школы Морозов и Дергачев, которые показали большие возможности», – отмечал в своём отчёте журналист «Вечернего Ленинграда».

Игра Дергачёва, очевидно, понравилась и тренерам. Полузащитник не дрогнул на глазах 80 тыс. зрителей и закрепился в составе ленинградской команды. Любопытно, что первую победу «Зенит» с Анатолием в составе одержал в Москве над «Спартаком» – 4:3. Хозяевам не помог избежать поражения даже хет-трик Никиты Симоняна.

Постепенно в «Зените» образовалась замечательная связка полузащитников Дергачёв – Завидонов. По популярности её можно было сравнить с блестящей зенитовской связкой из 2000-х Аршавин – Кержаков. Анатолий (он действовал глубже) и Станислав великолепно понимали друг друга на футбольном поле, несмотря на то, что были совершенно разными по характеру и не особо дружили в обычной жизни. Завидонов – немного замкнутый, себе на уме. Дергачёв – весельчак, балагур и гуляка. Анатолий выделялся техникой и пониманием игры, тонкими передачами, приличными физическими данными, а в лучшие периоды карьеры ещё и большим объёмом работы.

Если в сезоне-1957 «Зенит» занял 10-е место в чемпионате, то в 1958-м финишировал в четвёрке сильнейших. В том чемпионате зенитовцы снова переиграли будущего чемпиона «Спартак» (4:2) – на домашнем стадионе имени Кирова, в присутствии 90 тыс. зрителей. «Ленинградским полузащитникам Дергачеву и Завидонову удалось выиграть борьбу за центр поля у их коллег из «Спартака». Получив игровое преимущество, зенитовские полузащитники усердно нападали», – отмечалось в статье об этой игре в «Советском спорте».

Тремя месяцами ранее Анатолий, который в принципе забивал не очень много, открыл счёт своим голам за «Зенит». Забил победный мяч в ворота «Молдовы». Нанёс сильный удар с 25 метров – попал точно в угол.

В общем, Дергачёв быстро стал любимцем зенитовских болельщиков. Вот только за пределами поля не был образцом профессионализма. Живший на полную катушку футболист не единожды попадал в неприятные истории, заканчивавшиеся попаданиями в милицию. До поры до времени благодаря «Зениту» и спортивным организациям города его похождения не становились достоянием общественности.

Всё изменилось 8 ноября 1960 года. По окончании сезона, который сложился неудачно для команды – «Зенит» занял лишь 15-е место, Анатолий вместе с друзьями спортсменами и младшим братом Евгением отмечал один из важнейших для страны праздников – 43-ю годовщину Октябрьской революции. Застолье завершилось печально: наш герой угодил за решётку. Компания нанесла серьёзные увечья крупному чиновнику, заместителю управляющего ленинградского строительного треста «Оргтехстрой» Евгению Захарьеву.

«Он был трезвый, почти. Но сбежал». Как ДТП сломало карьеру игроку «Спартака» Севидову Он подавал большие надежды, но закончил, как Эдуард Стрельцов.

Пьяная компания Дергачёва едва не убила чиновника в драке. Врачи два месяца боролись за жизнь пострадавшего

Подробности случившегося узнаём из книги «Скандалы советской эпохи», в которой приводится статья из «Комсомольской Правды» от 1961 года. Вот что написали журналисты:

«…Результат этого матча имел большое значение для команды «Зенит». Поэтому игроки в жёлтых футболках старались изо всех сил. И лишь один из них с номером 5 передвигался по полю как бы нехотя, вразвалку.

– Толя, давай! – бушевали трибуны.

Но Анатолий Дергачев не торопился. Матч был проигран.

– Дергачёв – техничный футболист, жаль только, очень медлительный, – сетовали тренеры «Зенита».

А посмотрели бы они на своего питомца вечером того же дня в ресторане гостиницы «Европейская»! Поддержанный своими однокашниками – нападающим Н. Рязановым, В. Аксеновым и тренером хоккейной команды завода имени Лепсе С. Мельниковым, полузащитник действовал быстро и энергично, бил посуду, лез с кулаками на официантов и посетителей.

Бурные события того вечера – не единичный случай в биографии зенитовского полузащитника. В составе перечисленного «квартета» фамилия Дергачёва не раз фигурировала в милицейских протоколах.

– Всё это так, – соглашается Роберт Совейко, комсомольский вожак футболистов «Зенита». – Мы не раз наказывали Толю за нарушения спортивного режима. Но зато какой он товарищ! Никогда друга в беде не оставит.

…В ночь с 7 на 8 ноября С. Мельников со своим дружком Николаем Пестановым и тремя спутницами решили прокатиться на такси. На проспекте Энгельса подвыпившая компания увидела машину с шахматными боками. Она была уже занята. Но не таков Мельников, чтобы теряться даже в столь сложной ситуации.

– Эй, вы там, вылазьте! – загремел его зычный голос.

Грозный приказ сопровождался потоком брани и оскорблений. Однако наметанный глаз хулигана на этот раз явно недооценил силы неприятеля. В завязавшейся драке ему крепко намяли бока.

– Коля, беги за подмогой! – скомандовал Мельников.

Тревожные звонки всполошили тёплую компанию, гулявшую на квартире Дергачёвых.

– Серёжу побили! – едва открыв дверь, выпалил Пестанов.

– Ребята, за мной! – и Анатолий Дергачёв помчался на улицу. За ним рванулась пятёрка разгоряченных винными парами молодцов.

Это была прямо-таки отборная команда – Николай Пестанов – мастер спорта, неоднократный чемпион Европы и мира по стрельбе, Евгений Воеводин – бывший игрок хоккейной команды, Валерий Куракин, Борис Поздняков – спортсмены-перворазрядники и младший брат Анатолия Евгений Дергачёв.

На трамвайной остановке Мельников увидел недавних противников. Вмиг замелькали кулаки. Удары сыпались во все стороны.

«Но зато какой он товарищ!..» Как не вспомнить слова комсорга «Зенита»! Ведь Анатолий и на этот раз не «подкачал» – взял на себя сразу двоих и действовал напористо и молниеносно.

«Моя хата с краю» – известный девиз обывателя. Не таков Евгений Алексеевич Захарьев – инженер-строитель треста «Оргтехстрой». Случайно оказавшись вместе с женой и сыном поблизости, он не стал равнодушно наблюдать за побоищем. Крепкие руки Евгения Алексеевича растащили в разные стороны двух дерущихся.

– Прекратите!..

Но Захарьев не успел договорить. Страшный удар, трусливо нанесенный сзади, повалил его на землю.

– Отваливай! – испуганно завопил Дергачёв-младший, и хулиганы бросились наутёк».

Спортсмены скрылись с места преступления, но не от правоохранительных органов. Милиция нашла участников драки. Захарьева удалось спасти чудом – врачи два месяца боролись за его жизнь. Коллектив работников «Оргтехстроя» отправил письмо в союз спортивных обществ и организаций СССР с требованием лишить полузащитника звания мастера спорта. «Дергачёв – один из инициаторов избиения нашего товарища по работе, заместителя управляющего трестом тов. Захарьева Евгения Алексеевича. Ему была нанесена тяжёлая травма», – утверждалось в письме.

«Зенит» должен был вылететь, но его спасли. Тогда команда играла в красно-белом История о том, как власти не дали выбыть «Зениту», занявшему последнее место в чемпионате.

Дергачёв отсидел лишь полтора года из трёх. Он вернулся на поле и играл на прежнем уровне

Футбольная федерация Ленинграда после этого случая закрутила гайки в «Зените», отчислила и дисквалифицировала пару игроков из числа главных нарушителей режима. Тем временем пришло время суда. О деталях рассказывалось в той же статье в «Комсомольской правде»:

«Пятый день идёт суд. Пятый день подсудимые и их друзья-свидетели усердно заметают следы преступления.

– Я действительно ударил палкой кого-то, но только не Захарьева, – упорно твердит Пестанов.

– Да мне самому шишку тогда набили, – жалуется Дергачёв.

Вовсю старается обелить своего подзащитного и адвокат Дергачёва. Чуть ли не полкоманды «Зенита» привлек он на суд в качестве свидетелей… защиты. И оказал этим Анатолию медвежью услугу. Присутствующие в зале услышали прямо-таки прелюбопытное изречение футболистов, проливающее свет на многое, очень многое.

– Мы не такие, как все простые смертные! – с пафосом произнёс центральный защитник Лев Шишков.

Так вот где собака зарыта! Не простые смертные – значит, пей, бей, круши, учись по пять лет на одном курсе, как Анатолий, всё сойдет с рук, всё «как с гуся вода».

Однако на этот раз не сошло!

– Коллектив нашего треста, – обратился к суду общественный обвинитель Герой Советского Союза Н. Шмелёв, – требует сурового наказания хулиганов, а то, что они известные спортсмены, лишь отягчает их вину».

Никто не признался в том, что ударил Захарьева. В итоге Дергачёва приговорили к трём годам лишения свободы. Получили свои сроки и остальные участники драки.

Впрочем, игрок «Зенита» отсидел лишь полтора года из трёх. В мае 1962-го его помиловали и выпустили из тюрьмы. Помогли ходатайства со стороны ленинградских общественных организаций. Более того, «Зенит» вернул полузащитника в команду, добившись, чтобы с него сняли дисквалификацию. В обращении в президиум федерации футбола СССР подчёркивалось, что «Дергачёв своей работой в заключении загладил свою вину и был досрочно освобождён». В президиуме поверили ленинградцам – разрешили Анатолию вернуться в профессию и в «Зенит».

Дергачёв не сразу вышел на поле: потребовалось некоторое время, чтобы набрать форму и вернуть чувство мяча. Свой первый матч он сыграл 17 июня с «Шахтёром» в 1/16 финала Кубка СССР, но, видимо, не убедил тренеров. Пропустил следующие пять туров чемпионата. Первой для него в чемпионате стала домашняя игра с «Молдовой» 31 июля. В отчётах журналисты как будто умышленно стремились не упоминать фамилию полузащитника. Только газета «Смена» написала: «Зрители вчера вновь увидели в защите Р. Совейко и пару полузащитников С. Завидонов – А. Дергачёв. Только на этот раз А. Дергачёв играл больше впереди, а С. Завидонов больше заботился о тылах команды».

Евротаблица РПЛ. Как выглядела бы шестёрка лучших, играй топы только между собой У «Краснодара» ноль побед в матчах с командами уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Тем не менее Анатолий опять превратился в основного полузащитника «Зенита», заиграл на прежнем уровне. Выступал за ленинградскую команду до конца 1966 года. Провёл 235 матчей за «Зенит»: входит в топ-20 игроков в истории клуба по этому показателю. В 1965-м окончил школу тренеров в университете имени Лесгафта, а заканчивал карьеру, доигрывая за «Строитель» (Уфа), «Шахтёр» (Красный Луч) и «Энергетик» (Джамбул).

«Игроков уровня Рязанова и Дергачёва у нас и сейчас раз-два и обчёлся, – говорил Завидонов в феврале 2018-го в интервью для Museum-sport.spb.ru. – Если бы они серьезнее относились к себе, то, конечно, добились бы многого. Но характер и окружение… Коля Рязанов — мой приятель, сосед, очень талантливый парень. Он с мячом такие вещи выделывал! В 1963-м ездил с олимпийской сборной в Южную Америку, от его игры все были в восторге. Рязанова высоко ценил Константин Иванович Бесков… У нас очень дружная команда была, никаких группировок, распрей. Любили ресторан на Московском вокзале – там щи вкусные варили. Ну, приходим, и кто-нибудь говорит: «Давайте по рюмочке». Все мы не святые, до следующего матча в Тбилиси ещё пять дней. А Рязанов отказывается: «Я не буду, надо к игре готовиться».

Не будешь так не будешь, никто не заставляет. А когда собираемся в аэропорту, Рязанов приезжает пьяный, пополам складывается, его отправляют домой, конечно… Растратил он свой талант, не показал всего, что мог. Дергачёв Толя тоже играл здорово – был человеком спокойным, рассудительным, а из-за водки попал в эту историю с дракой, сломавшую всю его жизнь».

Весельчак и балагур Дергачёв прожил всего 33 года. Его не стало в феврале 1971-го. Говорят, погиб в пьяной драке.