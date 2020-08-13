Гол Пашалича уникален. Но в полуфинал вышла лучшая команда

Уважать «Аталанту» больше, чем это делает Томас Тухель, просто невозможно. Из-за сложной кадровой ситуации (Верратти травмирован, Ди Мария дисквалифицирован, Мбаппе не восстановился) практически все позиции в старте «ПСЖ» было несложно назвать ещё за день до начала матча. Но тренер сумел удивить даже в рамках привычного сочетания фамилий.

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Сарабия начал матч на непривычном левом фланге. Смысл перестановки раскрылся быстро: без мяча «ПСЖ» перестраивался на 4-4-2, Сарабия превращался в ещё одного полузащитника. Побочный эффект в атаке: с Сарабией слева и Неймаром в центре атаки на правый фланг атаки пришлось смещаться Икарди. Это не его позиция, и на ней форвард штрафной, который практически не принимает участия в розыгрыше мяча, не слишком полезен. В результате, до 78-й минуты, когда он был заменён, Икарди вступил в игру всего 19 раз: с отрывом меньше всех на поле и чуть ли не в два раза меньше предпоследнего партнёра по команде. Это допустимо для центрфорварда, но не для игрока, который значительную часть времени проводит на фланге.



Такую жертву Тухель оказался готов принести ради лишнего человека в позиционной обороне. Суперосторожный план на игру.



Если отвлечься от кажущейся нелогичности (аутсайдер пары высоко прессингует, фаворит начинает давление только в центре поля), план был довольно разумным. «Аталанта» просто не умеет закрываться – поэтому играет всегда в одном стиле, отличается только интенсивность и скорость движения мяча. Умышленно отдавая территорию, «ПСЖ» рассчитывал наказывать соперников за слишком высокую линию обороны. Примитивно, зато эффективно, особенно, когда на поле Неймар. Бразилец постоянно получал мяч на скорости и лицом к воротам – очень опасный расклад, даже когда между ним и воротами оставалось больше одного игрока.

Тухель нашёл способ, как объединить всех форвардов. «ПСЖ» может быть опасным весной Ничья с «Монако» не должна вводить в заблуждение.

Именно в вертикальных атаках «ПСЖ» создал лучшие моменты первого тайма. Оба раза Неймар выскакивал на ударную позицию после паса из глубины и оба раза не попал по воротам. Ужасная реализация резко контрастировала с великолепными действиями Неймара в остальных фазах игры. Он тащил мяч из глубины (восемь успешных обводок за тайм – космос), разгонял атаки умными пасами (второй явный момент «ПСЖ», который он же и упустил, начался с его паса) и был единственным игроком команды, который бил по воротам.



«ПСЖ» создал лучшие моменты тайма, но закончил его, уступая в счёте. В принципе, логично: в стиле «Аталанты» заложен определённый риск, но матчей, в которых она не проводит мощных атак, просто не бывает. У команды в запасе просто слишком много умных розыгрышей и нестандартных смен позиций. Гол родился именно после наигранной комбинации.

Подробно о голе Пашалича:

К позиционным атакам «Аталанты» регулярно подключаются крайние центральные защитники. Они заходят далеко на чужую половину поля и комбинируют с латералями, но в голевом эпизод Толои зашёл ещё дальше. Пока «Аталанта» перекатывала мяч на чужой половине поля, он сделал внезапный рывок в чужую штрафную, в зону между центральным (Кимпембе) и крайним (Бернат) защитником. Бернат среагировал на подключение и потерял Пашалича, который открылся на фланге. Удивительно смелый розыгрыш: в момент удара ближе всех к воротам «ПСЖ» находился центральный защитник. Ну и отметим полную неготовность «ПСЖ» к таким эпизодам.

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За пару секунд до рывка Толои с ним играл Маркиньос, но когда Толои убежал в штрафную, Маркиньос не пошёл за ним до конца и застрял в полупозиции. В этом же эпизоде Сарабия показал нехватку оборонительных навыков: именно он был следующим по цепочке, кто должен держать Пашалича, раз уж тот оказался один на фланге, но вместо того, чтобы страховать партнёров, он удалялся от эпизода. Благодаря продуманному движению защитника и неготовности соперников Пашалич оказался на ударной позиции, но всё-таки её трудно назвать однозначно голевой. Пашалич здорово пробил: по уходящей от вратаря траектории и точно под штангу. У него гол, у Сапаты ассист, незаметный герой момента – Толои, но истинный автор гола не один из них. Джан Пьеро Гасперини – тренер, у которого центральный защитник в позиционной атаке создаёт гол, даже не касаясь мяча.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Логичная развязка второго тайма

Итог первого тайма: «ПСЖ» имел лучшие моменты, (два явных у Неймара), а «Аталанта» лучше реализовала свои. Казалось, что во втором тайме парижане должны дожать соперника. Но случилось наоборот: они стали хуже.



Во втором тайме острее проявилась нехватка структуры «ПСЖ», когда команда с мячом. Огромная зависимость от Неймара начала вредить: он передерживал мяч, а партнёры по команде не понимали, как подстроиться под его хаотичные обводки. Поэтому, получив мяч, он проходил одного или двух соперников, а потом не получал очевидных адресатов впереди – и снова шёл в обводку, либо отыгрывал мяч назад.



«ПСЖ» стал хуже играть во втором тайме (примерно до 75-й минуты), но у Тухеля ещё оставался на скамейке Мбаппе. Никто не знал, может ли он играть (и сколько), но с каждой минутой шансы увидеть его росли. Это усиление, тем более когда ход с Сарабией перестал работать («ПСЖ» надо отыгрываться, нет смысла в перестраховке).

Килиан Мбаппе атакует ворота бергамасков Фото: David Ramos/Getty Images

«ПСЖ» стал хуже во втором тайме, но и «Аталанта» стала хуже. Выше я перечислил кадровые проблемы Тухеля, так вот, у «Аталанты» они тоже были. Главная – отсутствие Иличича. Он проводил лучший сезон в карьере, а без него Гомес автоматически становится незаменимым. Без них просто некому проходить соперников один в один. Другая проблема – отсутствие основного вратаря. Без главного форварда и основного вратаря команда даже сильнее, чем обычно, зависела от качества прессинга и движения всех игроков без мяча.

«Аталанту» хватило примерно на час. Команда долго не садилась в оборону, но во втором тайме высокий прессинг становился всё более отрывочным. Минуте к 75-й команда включалась только эпизодами и сидела довольно низко, а «ПСЖ» разыгрывал мяч у чужой штрафной. Очень неудачный расклад, потому что позиционно защищаться «Аталанта» просто не умеет.



Именно «ПСЖ», несмотря на все игровые проблемы, создал лучший момент второго тайма (не считая голов). Его упустил Мбаппе: в фирменном стиле прорвался по флангу, получил классный пас на ход от Паредеса, но почему-то слабо пробил. Вообще, немного странно, когда команда, которая владеет мячом 30% времени и отдаёт территорию, допускает такие вертикальные пасы и рывки в собственную штрафную. Это в принципе противоречит основам концепции. Но итальянцы привыкли играть высоко и часто не возвращались.



Неумение защитников, собственно, защищаться (находиться в собственной штрафной и следить за своим игроком, а не мячом) подвело «Аталанту» в первом пропущенном голе. Хатебур держал Неймара, но засмотрелся на подачу Шупо-Мотинга – и пропустил рывок бразильца, которому подача была адресована. Поэтому тот получил возможность обработать мяч и ударить с шести метров. Поразительно, что и тогда у Неймара не получился удар. Зато получился голевой пас. Маркиньос – лучший в команде по игре головой, в концовке он находился в чужой штрафной уже просто в расчёте на навесы, но в итоге неудачный удар Неймара превратился в идеальный пас.

Неймар пытается найти брешь в обороне «Аталанты» Фото: Rafael Marchante/Pool via Getty Images

Победный гол «ПСЖ» — тоже следствие атакующих привычек «Аталанты». Команда просто не умеет играть осторожно: пропустив, сразу полезла вперёд. И пропустила контратаку парижан: четыре в пять на скорости, почти самоубийство, учитывая, как Неймар и Мбаппе играют один в один. «ПСЖ» забил во второй волне атаки, но это ничего не меняет: защитники всё равно оставили зону, в которую рванул Мбаппе, и на него прошла разрезающая передача Неймара.

Смелость «Аталанты» заслуживает восхищения

Команда, которая не умеет играть от обороны, просто не должна этого делать. «Аталанта» провела далеко не лучший свой матч в этом сезоне, даже не лучший матч после рестарта. Кто смотрел игры с «Валенсией» помнит, что и в них итальянцы были не слишком убедительны: много создавали, но и много допускали у своих ворот. В лучших матчах Гасперини контролирует соперника и в атаке, и в обороне. В плей-офф Лиги чемпионов этого не было. С «Валенсией» повезло, с «ПСЖ» не повезло.



Сейчас легко начать критиковать команду и самого Гасперини (особенно, если вы начали интересоваться «Аталантой» только где-то в марте). Но я на всякий случай напомню, что эта команда попала в Лигу чемпионов впервые в своей истории и начала опыт с 0:4 от загребского «Динамо». После чего Гасперини не впал в панику и не стал отказываться от своего стиля – команда прибавляла по ходу сезона, играя в тот же смелый футбол с персональным прессингом по всему полю.

«Аталанта» начала с трёх поражений, но вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Как? Команда, которая лучше всех в мире создаёт себе проблемы, а потом их преодолевает.

1/4 финала – выдающийся дебют в турнире, но он мог быть ещё лучше. Ведь на второй пропущенный гол «Аталанта» отреагировала так же, как на первый: пошла в атаку. И создала опаснейший момент. Просто у Муриэля реализация выходов один на один (ну, почти) в этот вечер была на уровне Неймара. Жаль. Но «ПСЖ» заслужил победу.

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