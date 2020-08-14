Ультиматум Федуна подействовал! Судьи стали более лояльны к «Спартаку»

В прошедшем туре матч между «Спартаком» и «Сочи» обернулся грандиозным судейским скандалом. Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота красно-белых за якобы нарушение со стороны защитника Самуэля Жиго. Этот эпизод вызвал негодование не только у болельщиков «Спартака», но и у всей футбольной общественности. Президент столичного клуба Леонид Федун заявил, что из-за судейского произвола снимет команду с чемпионата. Однако уже на следующий день бизнесмен передумал, сказав, что «Спартак» продолжит выступление в РПЛ, но если ситуация повторится, то он уведёт команду с поля прямо во время матча.

После игры с «Сочи» глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в эпизоде с назначением второго пенальти бригада Казарцева допустила ошибку. Венгр отстранил российского арбитра на неопределённый срок, а на матч второго тура против грозненского «Ахмата» назначил Евгения Турбина. Мы проследили за его работой, чтобы понять, насколько психологический прессинг со стороны Федуна повлиял на работу судей.

«Спартак» действительно снимется с РПЛ? Реакция на мощную угрозу Федуна Что стоит за словами босса красно-белых? Некоторые легенды и болельщики клуба поддержали его идею.

Два отменённых гола «Спартака» и три жёлтые карточки игрокам «Ахмата»

Первый тайм Турбин провёл без ошибок. Уже на второй минуте он предъявил жёлтую карточку полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише, который влетел в Романа Зобнина. Таким образом Турбин дал понять, что будет жёстко пресекать грубость.

На 16-й минуте Джордан Ларссон прорвался на скорости по правому флангу, вошёл в штрафную, убрал троих и нанёс удар по воротам, который отбил Георги Шелия. Мяч вновь отскочил к шведу, который на этот раз послал мяч в ворота. Но уже на повторе было чётко видно, что мяч угодил Ларссону в локоть. Евгений Турбин после подсказки помощника у монитора не засчитал гол из-за игры рукой, а его решение поддержал коллега по судейской работе Игорь Федотов.

«После того, как мяч попал в руку Джордана, он забил гол. Сейчас в правилах игры написано: не всякая рука – нарушение правил в атаке. Но если есть любое касание руки, после которого незамедлительно забивается гол, то взятие ворот следует отменить. Гол Джордана «Ахмату» отменён правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 26-й минуте главный арбитр показал «горчичник» Антону Швецу, который помешал вынести мяч Александру Максименко. А спустя десять минут мяч вновь оказался в воротах «Ахмата». После подачи Романа Зобнина кто-то из игроков сделал скидку на Георгия Джикию, который головой послал мяч в сетку. Но оказалось, что российский защитник в момент скидки находился в офсайде. Бригада Турбина сработала чётко и вновь отменила гол красно-белых.

Под конец первого тайма Евгений продолжил раздачу жёлтых карточек. На 38-й минуте предупреждение получил Дмитрий Харин, который срезал в подкате Айртона. Спустя три минуты Турбин показал первый горчичник игроку «Спартака». Алекс Крал и Исмаэль Сильва получили по карточке за перепалку с обоюдными толчками в центре поля.

Первый тайм закончился с существенной разницей по фолам в пользу «Ахмата» — 9:1. Всего Турбин показал грозненцам четыре жёлтые карточки и провёл первую половину идеально.

Ещё два гола «Спартака» отменены! Но теперь вопросов к судьям не будет Ключевым моментом игры «Спартак» – «Ахмат» стал пенальти в ворота гостей, назначенный при счёте 0:0.

Пенальти в ворота «Ахмата» и красная карточка

В начале второго тайма «Спартак» понёсся в атаку и заработал пенальти. На 51-й минуте Швец положил руки на шею Жиго и не позволил тому выпрыгнуть в штрафной при подаче стандарта. Турбин не стал медлить и уверенно показал на точку. К мячу подошёл Ларссон и хладнокровно отправил его в противоположный от Шелии угол.

А вот футбольный арбитр Игорь Федотов посчитал, что Швецу надо было показывать вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение.

«Пенальти в ворота «Ахмата» назначен верно. Но за неспортивное поведение арбитр должен был показать вторую желтую Швецу и удалить его с поля», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Во второй половине встречи Турбин продолжил раздавать карточки игрокам клуба из Грозного. Помимо Семёнова предупреждение получил Ненахов, который явно сыграл в корпус и свалил защитника «Спартака» Айртона.

А вот второй гол красно-белых не заставил себя долго ждать. На 69-й минуте Зобнин точно подал на Соболева, Александр прокинул мяч во вратарскую на Понсе, а Эсекиэль не растерялся и протолкнул его в сетку, сделав счёт 2:0. Турбин не разглядел в этом голе нарушений и засчитал его.

Спустя несколько минут после забитого гола чрезмерно жёсткая игра в исполнении футболистов «Ахмата» привела к удалению. Ненахов получил второе предупреждение за удар Джикии по лицу и отправился в раздевалку. Эта красная карточка стала третьей для грозненцев за четыре последних матча со «Спартаком».

Уже под конец игры вторую жёлтую карточку за всю игру получили красно-белые. Роман Зобнин в подкате задел соперника и получил от Турбина предупреждение.

Суммарно за оба тайма «Ахмат» совершил 18 фолов, что в три раза больше, чем у «Спартака» (6 фолов). Футболисты из Грозного получили восемь жёлтых и одну красную карточки. «Спартак» ушёл с поля только с двумя “горчичниками” и в целом может быть доволен судейством бригады Евгения Турбина.