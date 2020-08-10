«Спартак» действительно снимется с РПЛ? Реакция на мощную угрозу Федуна

Первый матч «Спартака» в новом сезоне закончился грандиозным скандалом. В ярости от судейства Василия Казарцева в матче с «Сочи» владелец клуба Леонид Федун заявил, что снимет клуб с чемпионата. Казарцева от игр уже отстранили, ему предстоит пройти проверку на полиграфе, но достаточно ли этого для того, чтобы Федун взял свои слова обратно? Или «Спартаку» действительно стоит гордо покинуть РПЛ?

Клубы РПЛ, поддержите Федуна. Сегодня засудили «Спартак», завтра точно так же прибьют вас Как можно назначать такие позорные пенальти в эпоху VAR?!

На эмоциональные слова босса красно-белых уже отреагировали и официальные лица, и болельщики, и легендарные ветераны «Спартака».



Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что «не может представить РПЛ без «Спартака», но Федуна «можно понять». Против снятия москвичей выступил и генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.



А вот ветеран «Спартака» Евгений Ловчев Федуна поддержал: «Я поступил бы так же. Кто-то говорит, что это слишком, но вы сначала тратьте свои деньги, как Федун, а потом говорите».

«Судьи пробили дно, дальше падать некуда!» Разбор ошибок против «Спартака» Обсуждаем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

Бывший вратарь столичной команды Руслан Нигматуллин считает иначе:

– Сняться с чемпионата — значит проявить слабость. Возможно, этого и добиваются злые силы, которые это всё учудили.



А экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов Федуну не поверил:

– Он сказал это на эмоциях. Они понятны и объяснимы, но до снятия с чемпионата дело не дойдёт.



Есть и ещё одна сторона – судейская. Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов признался, что ему стыдно за работу судей в матче «Спартака» и «Сочи»:



– Огромная футбольная диаспора спартаковцев не поймёт Федуна. История всё рассудит и расставит по своим местам. Проиграна битва, но не война. Надо идти дальше, так что «Спартаку» ни в коем случае нельзя сниматься с чемпионата! Как проповедовал символ красно-белых гладиатор: «В бой – до конца».

Судьи, которые учинили безобразие в отношении «Спартака», — кто они? Из-за Казарцева Гинер призывал посадить Егорова в тюрьму, а Еськов дважды вывел из себя президента «Урала».

Зато спартаковского босса поддержали болельщики – жёстко высказался известный актёр и фанат красно-белых Алексей Маклаков:



– Ощущение, что нас всех толкают к событиям на Манежке. Надо сниматься и серьёзно судиться, чтобы исключить реакцию толпы. Не думаю, что это эмоциональный порыв Федуна. Этим решением он может стать одним из лучших владельцев клуба! Он пошёл рядом с нами. А беспредел терпеть невозможно.

«Стыдно за наш футбол, стыдно за страну!» Болельщиков бомбит после матча «Спартака» Многие поддерживают решение Федуна сняться с чемпионата.

А экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал Федуну ругаться матом, а не давать невыполнимые обещания:



– Лучше выйти и 30-этажным матом высказаться по поводу всего, но не делать заявления, которые потом поставят тебя в неудобную позицию, – сказал Червиченко изданию Sport24. – Все мы понимаем, что никто не снимается. Получается, что человек балабол, что ли? Языком мелет, что попало. Его можно понять: команде придумывает натянутый за уши пенальти, лишают трёх очков на старте. Но я бы предпочёл выйти, и вынести весь матерный запас. Но не делать заявления, которые не сможешь воплотить в жизнь.