ЦСКА нашёл замену Бекао. Бруно Фукс — нетипичный бразилец

Долгое время ЦСКА безуспешно пытался подписать центрального защитника. Дело дошло до сюрреализма: в команду чуть не вернулся старый знакомый Родриго Бекао, некрасиво покинувший Ватутинки. Но, видимо, Си-Джей так и останется в «Удинезе», ведь «армейцы» почти подписали молодого защитника Бруно Фукса из «Интернасьонала». Прошедшей ночью он отсутствовал в заявке бразильского клуба, а местные СМИ подтверждают скорый переезд футболиста в столицу. Рассказываем, кто такой Фукс и что он из себя представляет.

Бекао снова отправляют в ЦСКА. Но простил ли Гинер обман игрока? За год в Италии бразилец многое успел: забил «Милану», отдал голевую в матче с «Ювентусом» Роналду.

Солидная сумма для перспективного защитника

Первым об интересе ЦСКА к бразильскому защитнику сообщил журналист Никола Шира. По информации источника, российский клуб был готов заплатить за переход футболиста € 7 млн и при этом стороны уже якобы успели согласовать контрактное соглашение до 2025 года.



Как стало известно «Чемпионату», интерес «армейцев» к 21-летнему защитнику действительно есть. Переговоры между клубами проходили достаточно активно… Если «Интернасьонал» примет предложение ЦСКА, бразилец пройдёт медосмотр уже на этой неделе.



По сообщениям бразильских СМИ, игра против «Флуминенсе» должна была стать последней для Фукса в Бразилии. Болельщики ЦСКА уже готовились посмотреть на игрока в действии, делились ссылками на трансляцию… Но за час до начала встречи стало известно: футболиста в заявке нет. После чего «Интер» опубликовал официальное заявление:



«Дорогие болельщики! В последние часы поступило предложение о трансфере Бруно Фукса. Внимательно изучив документ, мы вынуждены сообщить: мы заинтересованы, и предложение удовлетворяет наши требования. Переговоры в активной стадии, поэтому мы приняли решение оставить Фукса вне заявки на сегодняшнюю игру».



Нетрудно догадаться, от кого могло поступить это самое предложение.А «Интер» без Фукса в обороне впервые в сезоне проиграл (1:2).



Если верить последним данным, сумма трансфера составит € 8 млн. Кроме того «Интернасьонал» получит 20% от суммы следующего трансфера футболиста. Контракт с игроком будет подписан на 5 лет.

Фото: Lucas Uebel/Getty Images

В Европе вообще прослеживается высокий спрос на центральных защитников из Бразилии. Интерес к Фуксу проявляли многие ведущие клубы. Сообщалось, что «Арсенал», «Милан» и «Порту» отправляли скаутов в Порту-Алегри. В июне бразильские СМИ пестрили новостями о переходе Фукса в «Лилль». Кажется, есть основания доверять данной информации. Стороны договорились о переходе, но французы взяли паузу в переговорах. Видимо, долго думали. Неожиданно появился ЦСКА и, кажется, обо всём договорился.

Карьера в мини-футболе. Нежелание уезжать из родного города

Бруно Фукс родом из бразильского города Понта-Гроса, что в провинции Парана. С детства мальчишка был влюблён в футбол — обычное дело для бразильских детей. Родители отдали сына в мини-футбол. У маленького Бруно неплохо получалось: тренеры были довольны, а в возрасте 9 лет он стал чемпионом штата. Примечательно, что выступал футболист тогда в красно-белой форме. Фукс и догадаться не мог, что эти цвета станут для него родными, но уже в другом виде спорта.



В 2008 году тренеры отправили мальчугана на просмотр в академию «Интернасьонала». Бруно прошёл первый этап, а на второй отправился уже в академию в Порту-Алегри. Впервые Бруно так далеко уехал из дома: расстояние от Понта-Гроса до Порту-Алегри составляет чуть более 550 км. На втором этапе юный футболист так впечатлил тренеров, что руководство академии готово было тут же зачислить его в свои ряды, но Бруно не захотел оставаться в чужом городе и вернулся домой. «Интернасьонал» продолжил поддерживать связь с родителями футболиста. Спустя время Фукса пригласили принять участие в одном из турниров. «Бруно говорил мне каждый день: «Мы поедем туда лишь на этот чемпионат, затем вернёмся домой». — рассказывала мать футболиста Линдамир Фукс. — Но тренерам всё же удалось уговорить Бруно остаться в команде, затем мы переехали в Порту-Алегри».



Это было сложное время для семейства Фукс. Отцу Криштиано пришлось остаться в Понта-Гроса, чтобы зарабатывать деньги и содержать семью. Работал торговцем, а вырученные средства при первом же случае отправлял семье. Мать, работавшая учителем, переехала вместе с сыном и маленькой дочкой в Порту-Алегри. По словам Линдамир, тогда впервые семье пришлось надолго расстаться.



В новом городе с адаптацией помог тренер академии по физической подготовке Энрике Лисбоа. Коуч взял шефство над Бруно, затем помог устроиться в колледж «Фирропилья». Юноша удачно сдал экзамены, даже стал получать стипендию. Мало того, семье стали выплачивать пособие. Жила семья в общежитии.

Спустя пару лет, когда Фукс-младший подрос и привык к жизни на новом месте, мать решила вернуться обратно домой: «Я поспорила с мужем, что Бруно позвонит через неделю и попросит меня вернуться, — вспоминала Линдамир. — И что вы думаете? Ничего подобного! Он стал совсем самостоятельным».



Как только футболисту стукнуло 18 лет, он заявил родителям о желании переехать из общежития в квартиру. Родители дали добро, но с одним условием: к нему снова вернутся мать и дочь. Семье опять пришлось расстаться на неопределённое время.

В 18 лет в карьере Бруно произошло событие, которое во многом повлияло на карьеру: тренер Фабио Матиаш поставил Фукса в защиту. Хотя до этого момента футболист всё время выступал в полузащите.



«Я обнаружил некоторые качества, которые сделали бы его отличным защитником, — рассказывал Матиаш в интервью GaúchaZH. — Он очень хорошо видит поле и читает игру. Ко всему прочему, у Бруно классные передачи. Ему не нравилась новая позиция, потому что он хотел играть в атаке. Но мне удалось переубедить мальчишку. Результат вы можете видеть уже сегодня. Это сработало».



Отцу футболиста идея тренера тоже не пришлась по душе: «Каждый отец хочет, чтобы его сын забивал голы, не так ли? Когда он стал играть защитника, я даже пошутил, что скоро он займёт позицию голкипера. Кстати, в детстве он неплохо отбивал мячи. Если решите пробить по воротам, когда там находится Бруно, у вас вряд ли получится забить».



Родителя следят за каждой игрой сына: «Я так нервничаю, что теряю голос. — рассказывала мать Бруно. — Он настолько спокойно обращается с мячом, что кажется, будто вот-вот потеряет его. Если бы вы знали, сколько нервов я теряю при просмотре матчей…». Отец семейства Криштиану, напротив, спокоен и любит подшутить над Линдамир во время совместного просмотра игр «Интернасьонала».

Пчёлы сорвали начало матча чемпионата Бразилии. Они опаснее, чем мы думаем Игру между «Форталезой» и «Интернасьоналом» пришлось отложить и применить химикаты. Пчёлы угрожают спорту?

Критика футболистов — довольно распространённое явление. Но объясните это младшей сестре, которая видит оскорбительные сообщения фанатов в адрес брата. В один момент сестра Бруно Аманда даже перестала заходить в интернет… Она каждый раз плакала, увидев очередные оскорбления в сторону родного человека.

Фукс успокоил сестру, дав дельный совет: «Не обращай внимание на то, что пишут обо мне в интернете. Просто знай, меня хвалят тренеры и мной очень довольны в команде. Нет поводов для переживаний».

Дебют за родной клуб и успехи в молодёжной сборной

С 2017 года Фукс привлекается в молодёжные сборные Бразилии. Вот уже несколько лет он является постоянным участником международного турнира в Тулоне. На первый розыгрыш Бруно полетел ещё три года назад: Бразилия не смогла выйти из группы и сенсационно провалилась. Спустя всего два года бразильцы вновь приехали покорять французский Тулон. На этот раз успешно.

Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Фукс хоть и появился на поле всего раз, стал чемпионом турнира.

Спустя месяц после успеха со сборной Бруно дебютировал за «Интернасьонал». Это произошло 28 июля 2019 года в матче бразильской Серии А против «Сеара». Фукс не смог провести на поле все 90 минут: под конец игры получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Результативными действиями молодой защитник не отметился, зато получил первую жёлтую карточку во взрослом футболе. Матч закончился победой «Интернасьонала» (1:0).



«Очень рад дебюту, — рассказывал футболист после матча. — Я играю здесь 10 лет… С самого детства мечтал об этом моменте. Непередаваемые ощущения. Это мечта любого футболиста».

После встречи футболисты отправились благодарить болельщиков за поддержку. В этот момент произошёл забавный случай. Один из фанатов «Интера» попросил футболку у Бруно. Защитник вежливо отказал, а после игры объяснил почему: «Болельщик попросил у меня футболку, но она слишком памятная для меня. В ней я дебютировал за родную команду. Вставлю её в рамку и каждый раз буду улыбаться, проходя мимо».



В феврале 2020 года Фукс в составе сборной Бразилии U23 принял участие в квалификации к Олимпийским играм. «Пентакампеоны» ни разу не проиграли по ходу турнира: одержали пять побед и два раза сыграли вничью. Этого было достаточно для завоевания путёвки на Олимпиаду. Бруно начал турнир на скамейке запасных, но результативные ошибки центральных защитников вынудили главного тренера ротировать состав. Всего на турнире Фукс принял участие в пяти играх. Кстати, в матче против Аргентины Бруно противостоял другому возможному новичку ЦСКА — Фаусто Вере. Гайч эту игру пропускал. Бразильцы разгромили соперника со счётом 3:0. Аргентина, кстати, тоже квалифицировалась на Олимпиаду.

Ещё один аргентинец для ЦСКА. Кто такой Фаусто Вера Партнёры по молодёжной сборной Аргентины могут воссоединиться в России.

В составе «Интернасьонала» на взрослом уровне у Фукса всего 17 матчей. Скромная статистика не совсем вяжется с солидной трансферной суммой. Но в Бразилии защитник действительно слывёт талантом. А потом, стоит в наше время молодому игроку удачно проявить себя на международном уровне, пусть даже в молодёжной сборной, трансферная стоимость моментально возрастает до неприличной суммы. Взгляните на трансферную политику «Шахтёра». Они покупают в Бразилии неизвестных футболистов, чтобы впоследствии продать за десятки миллионов. Стоит задуматься.

Сильные / слабые стороны футболиста. Мнение эксперта

Многие знают: если нужна экспертная оценка по бразильскому футболу, стоит обратиться к Александру Спиваку. Александр — спортивный журналист и главный редактор журнала о бразильском футболе Fenômeno.Вот как он охарактеризовал потенциального «армейца»:

— О футболисте Бруно Фуксе впервые услышал в 2018 году. В ленте постоянно фигурировал, да и бразильские СМИ охотно писали о нём. Сейчас Фукс — ягода в саду. Причём она уже созрела. Но было бы круто, если бы ЦСКА обратил на него внимание пару лет назад. Взяли бы за копейки. Если у ЦСКА был выбор, вернуть Бекао или приобрести Фукса, они всё сделали правильно. Бруно сильнее Бекао.



Слабые стороны:



— Лимитированность в работе с мячом: отсутствие дриблинга и изощрённости, когда нужно развернуть мяч, покатать или подержать.При активном прессинге соперника нередко случался брак. Пластичности ему не хватает, что ли… Присутствует какая-то зажатость. Он какой-то угловатый. Попадание в ЦСКА, где с молодыми игроками здорово работает тренерский штаб, — огромный плюс для футболиста. Предолимпийский турнир был в феврале, и с того времени он прогрессировал. В «Интернасьонал» пришёл очень хороший тренер, при котором Фукс стал основным. Причём выдавил из состава не абы-кого, а опытного Моледо. Между прочим, связка «Интера» Куэсто-Моледо здорово пошумела в Кубке Либертадорес.



Сильные стороны:



— К качествам со знаком плюс безусловно нужно отнести вывод мяча из обороны и хороший первый пас. Бруно здорово находит нападающих длинными передачами, закидывая их за спину защитникам соперника. Опять же, когда никто не прессингует и есть время подумать — он хорош. Фукс неплохо цепляется за мяч и удачно играет в отборах. Он не такой классический бразилец, к каким мы привыкли. По манере игры он даже больше напоминайте немца: жёсткий, без яркости, изыска и блеска бразильского.



Я хоть и говорю, что нет дриблинга, но стоит понимать — для РПЛ скорость у него на очень приличном уровне. Когда я пишу подобное в социальных сетях, люди сразу же представляют, что он мяч не может обработать. Для российского чемпионата это очень крутой игрок.



О сумме, которую ЦСКА заплатит за игрока:



— Главная звезда чемпионата Бразилии Эвертон перешёл в «Бенфику» за €20 млн. Это бразильский нападающий, способный обыграть один в один. Почти раритет для современного футбола. С одной стороны, если Эвертон ушёл за €20 млн, то не так дорого… Видел, что стоимость Фукса на Transfermarkt €1,8 млн, но это совсем не показатель. Патрик де Паула из «Палмейрас» зажигал в молодёжке. На Transfermarkt.ru у него стоимость всего € 250 тыс, а реальная — десятки миллионов.



О переходе Фукса в схему с тремя центральными защитниками:



— «Интернасьонал» хоть и играет в два центральных, но никаких проблем с внедрением Фукса в схему ЦСКА быть не должно. Если там играют Карпов с Набабкиным, ну какие проблемы вообще могут быть? В схеме «армейцев» он без проблем освоится. Не удивлюсь, если будет играть центрального в тройке. А если на фланге с Марио, так вообще сказка. В России Бруно будет играть уверенно и поможет ЦСКА. Если тот же Бекао выдавал хорошие матчи, то почему бы Фуксу этого не делать?