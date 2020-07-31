Бекао снова отправляют в ЦСКА. Но простил ли Гинер обман игрока?

Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА, утверждает итальянское издание Tuttocalciomercato24.com. На первый взгляд, достаточно неправдоподобная новость: трудно представить, что Евгений Гинер и Роман Бабаев простили бразильцу «кидок» в конце прошлого года. А с другой – красно-синие испытывают проблемы в обороне, досконально знают возможности Родриго и, что немаловажно, теперь в состоянии раскошелиться (трансфер Гайча – подтверждение). Стоит ли возвращать бразильца? Разбираемся, как у него дела в Италии.

Бекао — предатель?

Родриго Бекао перешёл в «Удинезе» в июле 2019 года. Летом у него закончилась годичная аренда в ЦСКА, и бразильский клуб «Байа» продал его в Италию за € 1,6 млн. Роман Бабаев был, мягко говоря, недоволен решением защитника, узнав, что ещё зимой Бекао втихую согласовал переход с «Удинезе».

«Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с «Удинезе» обо всём ещё в конце декабря — начале января. Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Это хороший урок. Другое дело, зачем вести такую двойную игру. Можно догадаться, что мы были запасным вариантом, если с «Удинезе» не получится. Но мы не святые, чтобы оценивать чьи-то моральные качества. Но Бекао признавался главному тренеру в нежелании уходить, бил себя в грудь, говорил: «Только ЦСКА, просто решите личные вопросы». А личные вопросы невозможно было решить, потому что агенты не выходили на связь. То они путешествовали, то у них телефоны ломались. Даже не было возможности торговаться. Но понятно, что это была просто затяжка времени», — рассказывал генеральный директор «армейцев».

В ЦСКА Бекао провёл 28 матчей чемпионата из 30. Кроме того, принял участие во всех играх Лиги чемпионов, в том числе против «Реала». Уже в Италии Родриго делился эмоциями от победы над мадридским клубом:

«Эта игра оставила заметный след в моей карьере, я в этом не сомневаюсь. Играть против мадридского «Реала», располагающего лучшими футболистами мира, в соревновании уровня Лиги чемпионов и победить— думаю, каждый футболист мечтает о таком дне. Бог подарил мне его. В той игре я испытал уникальное чувство, экстаз. Я всегда мечтал играть в Лиге чемпионов, слушать этот гимн перед матчем».

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Бекао в «Удинезе»: лучший по отборам, гол «Милану», голевая и победа в матче с «Ювентусом»

Контракт с итальянским клубом был подписан на пять лет. Бекао быстро освоился в команде, в первом же матче забил «Милану» и провёл шесть стартовых игр с первой до последней минуты. В текущем сезоне Родриго принял участие в 29 турах чемпионата Италии, пропустив всего восемь матчей: шесть отсидел на скамейке запасных, ещё по одному пропустил из-за травмы и перебора жёлтых карточек (8 «горчичников» за весь сезон).

Бекао является лучшим игроком в клубе по среднему количеству отборов за игру (1,9 за матч). Также у защитника «Удинезе» 0,7 заблокированного удара за матч. Для сравнения: такой же показатель у Кулибали. Бекао нельзя назвать незаменимым игроком чёрно-белых, но его важность для команды неоспорима. Дважды в сезоне Родриго признавался лучшим игроком матча. А в недавнем победном матче против «Ювентуса» он отдал голевую передачу на 91-й минуте, которая решила исход встречи.

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«Удинезе» хочет заработать

Естествено, что в Италии Бекао вырос в цене. Transfermarkt.ru оценивает игрока в € 4,8 млн. За год Родриго подорожал более чем в три раза. В случае продажи защитника итальянский клуб должен будет отстегнуть 15% от трансфера «Байа», откуда Бекао и пришёл. По нашим данным, «Удинезе» рассчитывает заработать на Родриго не менее € 10 млн. ЦСКА, уже традиционно, трансферные слухи не комментирует. Но если Бекао всё же вернётся в Ватутинки, это станет большим сюрпризом.

«Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет, — заявил агент футболиста Фернандо Тершейро. — Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если «Удинезе» получит хорошее предложение, то всё возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения».

А если поступит?