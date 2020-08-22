Этот финал ЛЕ – великий. В нём есть главное, за что мы любим футбол

Ничто не предвещало безумия. Прогнозируя игру между «Севильей» и «Интером» важнее всего было забыть о полуфиналах: оба не совсем показательны и могли сбить с толку.

В матче с «МЮ» «Севилье» повезло: она могла пропустить раза три, а сама забила всё, что имела. Действительно, эта команда весь сезон не разбрасывается моментами и реализует всё, что создаёт, но её главное качество всё-таки в другом. «Севилья» чуть ли не лучше всех в Лиге Европы умеет мешать соперникам. В полуфинале не получилось (только Марсьяль мог забивать пару раз), но это исключение. Матч с «Интером» это подтвердил.



«Интер» разбил «Шахтёр» слишком легко. «Шахтёр» сам упростил задачу, привезя себе три гола грубыми индивидуальными ошибками. Плюс мог забивать после простого навеса в центр вратарской, когда центральные защитники не поделили Мораеса.

Шикарный финал Лиги Европы! Голевая перестрелка закончилась в пользу «Севильи» Испанский клуб выиграл турнир в шестой раз.

На самом деле, стиль команд предполагал закрытую игру с мячом в центре поля и голами со стандартов. «Севилья» на первом месте в Испании по голам после стандартов, «Интер» — на втором в Италии. Но начало финала определила не тактика, а безумная нервозность.

Четыре гола за тайм – при закрытой игре

Диего Карлос не только привёз пенальти в третьем матче подряд, но и карточку получил скорее оранжевую: въехал шипами в ахилл, срывая выход один на один. Через несколько минут «Интер» требовал второй пенальти, а первым человеком среди итальянцев, кто был предупреждён, стал Конте, который совершенно не контролировал себя на бровке. Это не могло продолжаться долго.

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Первый гол де Йонга – копия его гола в прошлой игре. Навас зряче навешивает в зону между линией вратарской и точкой пенальти, а форвард одновременно делает совершает рывок между защитниками. У «МЮ» два центральных защитника, и Линделёф не успел перехватить игрока у Магуайра, а от «Интера», играющего с тройкой, передачи игрока и не требовалось – нужно было не упустить момент, когда де Йонг начинает рывок. Годин упустил.

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После безумных стартовых 15 минут игра стала именно такой, как ожидалось. Мяч долетал сдувшимся и рваным не только до ворот, но и до штрафной. «Интер» не позволял готовить нацеленные фланговые подачи, «Севилья» не давала выходить из-под прессинга через вертикальные атаки и собирала подборы после выносов на Лукаку. Моментам просто неоткуда было взяться. Остроту команды создавали только после стандартов. И голами обменялись тоже после стандартов.



Де Йонг – теневой герой сезона. Он даже не был основным в летних матчах, а до гола в ворота «МЮ» не забивал 11 игр подряд – выходя в старте или на замену. Зато в полуфинале и финале у него три гола. Подача была похожа на наработку: Кунде имитировал борьбу с Гальярдини, отвлекая соперника, а де Йонг изначально располагался в центре, но сделал рывок по кругу и забежал тому же Гальярдини за спину.

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«Интер» отыгрался через две минуты после пропущенного. В голе Година символизма хватит на главу романа Умберто Эко. Годин – самый противоречивый защитник в команде. Из-за его позиции (правый центральный) Конте пришлось жертвовать позицией лучшего защитника «Интера» последних лет. Шкриньяр оказался слева, где играет намного хуже. В итоге, он проиграл конкуренцию Бастони и осел в запасе. А из-под Година забили в финале. Но он ответил, причём верховую борьбу уругвайцу проиграл Карлос – и вроде бы в матче наметился антигерой.

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Четыре гола за тайм при в целом закрытой игре – случайность, но очень показательная. Команды были настолько нацелены на удар, что выжимали максимум из минимальной возможности. Во втором тайме уже не было ничего подобного, игра шла до гола.



Его забил Лукаку – герой турнира, рекордсмен и лучший бомбардир. В свои ворота. И в сумме всех обстоятельств это делает матч выдающимся.

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Что делает финал великим

Решающий гол Лукаку мог забить и раньше. И в чужие ворота. Он весь матч искал момент, чтобы убежать по правому флангу от Карлоса – и убежал ведь дважды, сначала заработав пенальти, а потом упустив выход один на один. Это в его стиле, сделать всё правильно, но упустить момент. Лукаку не гений, он просто тяжело работает 90 минут. Такие игроки нужны Конте, но такие игроки не выигрывают финалы для своих команд. До 74-й минуты это был типичный добротный матч в его исполнении, а после этого он навсегда превратился в антигероя финала. Мяч шёл мимо ворот, и если бы Лукаку его не коснулся, гола бы не было. А коснулся он именно потому, что всегда помогает команде в защите и всегда отрабатывает до конца. Драма.



А теперь оцените драму на другом конце поля. Карлос привёз пенальти, проиграл борьбу при втором голе, упустил Лукаку при выходе один на один. Без всего этого стал бы он бить через себя? 74 минуты он был худшим на поле просто по влиянию на результат. И принёс победу.

История Лукаку, героя по сути и антигероя по вывеске, затмила ещё несколько локальных драм.



Во втором тайме «Интер» атаковал острее. Мог забить Гальярдини (хотя это в принципе звучит как шутка, учитывая, какие моменты он НЕ реализовал по ходу сезона), которому надо было просто поднять мяч над идущим в подкат защитником. Мог забить Кандрева, чье время в стартовом составе подошло к концу – первым же касанием после выхода на замену. И даже Алексис имел полумомент. Представьте, «Севилью», выбившую «МЮ», обыграли Санчес и Лукаку.



В матче столько сюжетов, что в них можно потеряться. Но реальность оказалась ещё драматичнее.



Реальность в том, что Конте остаётся заложником самого себя: в одном-единственном матче он может зарядить команду эмоциями (даже слишком), но его система эффективнее на дистанции. «Интер» второй в чемпионате, добрался до полуфинала кубка (как же там не повезло) и до финала еврокубка. Для человека, который живёт ради побед, это, наверное, самый худший сезон из возможных: везде не хватило совсем немного.



Реальность в том, что результаты «Севильи» в Лиге Европы остаются немного магическими. Каждый из шести матчей в отдельности легко можно объяснить, но все шесть – уже трудно.



Эта «Севилья» собрана на коленке: ещё год назад семерых игроков, вышедших в финале в старте, не было в команде. Она играет под руководством тренера, который ставит доминирующий футбол, но играет от обороны, с готовностью отдаёт мяч и забивает с навесов и стандартов. И даже без моментов. Важная деталь: из голов «Севильи» только первый был явным голевым моментом. Да, «Севилья» снова забила больше, чем создала.



Наверное, по-другому выиграть шесть финалов турнира из шести просто невозможно. Правда, теперь «Севилья» будет играть в Лиге чемпионов. Лучше бы ненадолго: хочется, чтобы она поскорее вернулась домой, и магия продолжилась.