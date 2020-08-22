Слуцкий провалился с «Рубином» на старте сезона. Всё действительно плохо?

«Рубин» под руководством Леонида Слуцкого вновь выдаёт тяжёлый, наполненный игровыми проблемами и плохими результатами стартовый отрезок – как и весной. По итогам трёх туров команда набрала всего одно очко, пропустила аж шесть голов (худший показатель в чемпионате), и её текущее место – 13-е, наравне с «Арсеналом», «Химками» и «Ротором» — угнетает и создаёт дополнительное давление на тренера и команду.



Однако поражения нельзя вырывать из контекста. Вместо поспешных и ложных категоричных выводов, основанных на турнирном положении, правильнее разобраться, почему всё складывается у «Рубина» именно таким образом и есть ли предпосылки к исправлению ситуации.

«Спартак» порадует Тедеско, ЦСКА расстроит Слуцкого? Прогнозируем 4-й тур «Зениту» прочат лёгкую победу, «Локомотиву» — проблемы.

Структура и стиль игры

Слуцкий в Казани не отказался от любимой системы с двумя опорниками и одним нападающим: отход от 4-2-3-1 происходит лишь эпизодически, при неблагоприятном сценарии матча или просто в случае необходимости скорректировать футбол.



Команда не прочь контролировать мяч: во встрече с «Сочи» команда выиграла по владению (59,65%), против «Урала» было примерное равенство (48,87% у казанцев), но там «Рубин» более 30 минут бегал в меньшинстве, если бы не оно, итоговые цифры скорее всего оказались бы в пользу «Рубина». И лишь против «Локомотива» случился отказ от инициативы (40,86 на 59,14 итого, 38 на 62 в первом тайме) – или, что тоже вероятно, имела место неспособность противостоять желанию соперника вести позиционную игру.



Скорее всего «Рубин» и далее будет стараться играть по возможности от себя, особенно в матчах с соперниками сопоставимого или более низкого статуса. Подбор футболистов в центральной оси и на флангах больше подходит для созидательной игры, а не для постоянных среднего и низкого блоков.



В атаке «Рубин» пытается максимально задействовать центральных полузащитников, преодолевать первую линию чужой обороны через короткие и средние передачи, после чего мяч чаще всего доводится на фланги на индивидуально сильных игроков – Кварацхелию и Бакаева. Также случаются попытки обострений из глубины, все опорники – Коновалов, Абильдгор, Йевтич (использовался на этой позиции в последнем туре) владеют длинным пасом, способны здорово разворачивать атаки и забрасывать мяч либо на фланги, либо прямиком в переднюю линию.



В обороне Слуцкий отказался от агрессивного высокого прессинга по открытому мячу – команда откатывается в средний блок и встречает соперника уже за центральной линией. По индексу PPDA, характеризующему стиль прессинга, «Рубин» занимает 11-е место по данным Opta (13,27 передачи соперника на своей половине поля в среднем на одно удачное оборонительное действие) и 14-е по версии Wyscout (13,70). Цифры очень скромные, и даже если выкинуть отрезки матчей, которые команда провела в меньшинстве, получится не сильно лучше. «Рубин» делает ставку на компактность и пока не защищается у чужой штрафной. Высокий прессинг происходит либо сразу после потерь, либо в статичных ситуациях (ауты, чужие от ворот).

Что у «Рубина» хорошего (на самом деле много)

Команда создаёт немало подходов за счёт сильных качеств своих футболистов. Расскажем тезисно о главных атакующих козырях.



1) У «Рубина» очень достойные глубинные плеймейкеры, способные доводить мяч до финальной трети за счёт длинной передачи. Причём, что любопытно, все они левоногие – Коновалов (7,36 длинных паса за 90 минут, точность 76,9%), Абильдгор (5,9 и 73,7%) и Йевтич (8,86 и 76,9% в матче с «Сочи»).



2) У «Рубина» очень интересные и разноплановые фланги. Номинально стартовая опция на сегодня – Хвича слева, Бакаев справа. Хвича обеспечивает большое количество вхождений в чужую треть через дриблинг (есть и обратная сторона – потери, успешность дриблинга составляет 45%, не самая красивая цифра), просит мяч как в ноги (чаще), так и на ход (реже), как в широкой позиции (чаще), так и полуфланговой (реже). Бакаев тоже активен в дриблинге, но при этом совершает больше динамичных открываний в коридоры и за спины чужим защитникам под диагональные короткие или продольные передачи.



Когда наступает время внести корректировки, Слуцкий выпускает на поле Макарова. Денис по сравнению с Бакаевым чаще просит мяч в середине между линиями, много смещается в центр под удар. Его ударные характеристики меняют стиль «Рубина», команда начинает строить футбол вокруг них. За 88 суммарных минут в сезоне Макаров нанёс 10 ударов. Показатель мощный. А на метрику xG (суммарно 0,43) не стоит ориентироваться, Макаров благодаря качеству ударов обычно забивает больше ожидаемого.



3) Кварахцелию обязательно надо вынести за скобки. Хвича совершает в среднем 13,48 попыток дриблинга, 7,08 «progressive runs», часто умудряется вылезать даже из крайне сложных ситуаций, отдаёт 2,36 передачи под удар. При всех своих минусах в решениях, грузинский полузащитник становится увереннее и сильнее – и по мере его личного роста команда тоже будет прогрессировать.



4) «Рубин» способен трансформироваться в 4-4-2 в случае выхода габаритного Деспотовича. Такие ходы мы уже видели в играх с «Локомотивом» и «Сочи», футбол упрощается, доля длинных передач возрастает, начинается подстройка игроков под скидки сербского форварда.



5) Есть потенциал в атакующих стандартах. Подачи Йевтича очень достойные по силе и траектории. Но пока «Рубин» не использует их.

«Я видел слёзы на глазах Слуцкого. Зато его уже позвали на КДК». Судьи разозлили «Рубин» Гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов — о наболевшем, возможной отставке Калошина и страхе Кашшаи потерять работу.

Расхождения ожидаемых результатов с реальными

Почему же всё тогда настолько грустно в таблице, если в футболе «Рубина» столько всего хорошего?



Момент первый: реализация. Тот же Деспотович мог забить несколько мячей в игре с «Уралом», набрал за три тура 1,05 xG (многие футболисты выжимают из таких показателей два реальных гола), но реально пока ни разу не отличался. У Игнатьева два гола с пенальти, но ни одного реализованного момента с игры, хотя в NPxG (ожидаемые голы не с пенальти) 1,31. К трудностям реализации можно отнести и неспособность выжимать максимум из фланговых атак. У того же Бакаева при всей его активности и неординарности слишком низкий КПД, постоянно не хватает качества исполнения в финальном действии.



В таблице, построенной на модели xG, «Рубин» имеет 4,9 ожидаемых очка, а не одно – то есть команда должна была один раз победить и дважды сыграть вничью. Это шестой показатель в чемпионате.

Если взять такую же таблицу по данным Opta, «Рубин» имеет 5,30 очка – и тоже располагается ближе к верхней части, чем нижней.

Вторая проблема у «Рубина» тесно соприкасается с первой. Команда не научилась выжимать максимум из отрезков, в которых она доминирует с игровой точки зрения, зато превосходно придумывает себе неприятности на ровном месте. Ни в одном из матчей казанцы не отпускали от себя соперника слишком далеко. С «Локомотивом» при 0:1 был супермомент Игнатьева. С «Уралом» был хороший старт с несколькими перспективными атаками, а потом команда на ровном месте заработала себе пенальти. После перерыва, когда шла игра «10 на 10», началось транжирство подходов от Деспотовича. С «Сочи» вообще был самый выигрышный матч, но «Рубин» отдал и его. Все три гола были необязательными. Первый – грубая ошибка с потерей концентрации от Дюпина, второй – дурацкий фол Коновалова возле своей штрафной, третий – снова плохая игра на стандарте, который можно было и не зарабатывать.

Третья проблема, игровая, — отсутствие оптимального треугольника в центре поля. Слуцкий уже долго ищет баланс, но никак не может его найти – страдает либо оборона, либо атака. Сегодняшняя проблема – отсутствие полузащитника, который классно бы работал между линиями. Йевтич оказался в этом не столь силён, поэтому эпизодически перебрался в глубину. Против «Сочи» тренерский штаб попробовал на позиции «десятки» Давиташвили, получилось так себе. Возможно, с появлением Шатова или полузащитника сборной Кореи Хван Им Бома станет лучше.



Четвёртая проблема – некачественная оборона флангового пространства, как в позиционной игре, так и переходах. Бакаев и Кварацхелия – ярко выраженные созидатели, они по натуре ближе к нападающим, чем полузащитникам. Оба эпизодически выключаются или принимают неправильные решения. Например, самый первый пропущенный гол в сезоне – от «Локомотива» — состоялся как раз после того, как Бакаев забыл доработать по Миранчуку, получившему пас от Рыбчинского. Фланговые защитники при обороне имеют свои проблемы. Тот же Самошников, сверхбыстрый и работоспособный, в «Торпедо» оборонялся в другом модуле, и сейчас он пока не перестроился.



Пятая проблема – стандарты. Из шести суммарных голов четыре были пропущены со стандартов: два – после подач с углового и штрафного, один с пенальти и один с прямого штрафного.

Резюме

Даже при упомянутых трудностях стиль игры «Рубина» понятен – футболисты знают свои функции, команда играет в осмысленный, а не хаотичный футбол. Поэтому угнетающие результаты немного вводят в заблуждение, время для паники точно не наступило.



Сейчас наступает время для работы над нюансами поверх стиля, а также над обретением молодой командой уверенности и стойкости. Это даже важнее, чем тактика: нельзя просто брать и отдавать матчи на ровном месте.



На дистанции качество футбола всё равно должно сгладить результаты – поэтому вряд ли «Рубин» упадёт слишком низко. Хотя сегодня в матче с ЦСКА придётся катастрофически сложно. Нужно однозначно сыграть лучше и хладнокровнее, чем в предыдущих турах.