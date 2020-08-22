«Спартак» порадует Тедеско, ЦСКА расстроит Слуцкого? Прогнозируем 4-й тур

3-й тур конкурса прогнозов наконец-то порадовал высокими результатами, и чаще всех попадал в цель наш многоопытный эксперт. Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев набрал 17 очков: угадал счёт матчей «Тамбов» — «Химки» и «Краснодар» — «Арсенал», разницу в играх «Сочи» — «Рубин» и «Зенит» — ЦСКА, а также исход встречи «Ахмат» — «Ротор».
Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков заработал 12 баллов. Он верно предсказал результаты встреч «Тамбов» — «Химки» и «Уфа» — «Спартак», а также исходы матчей «Краснодар» — «Арсенал» и «Ахмат» — «Ротор».
Читатель Дмитрий Белехов из Сергиева Посада угадал счёт матча «Зенит» — ЦСКА, разницу в игре «Ахмат» — «Ротор» и исход встречи «Краснодар» — «Арсенал». Это 9 очков.
Таблица после 3-го тура
Специалисты — 42
Журналисты — 30
Читатели — 21
Худшие результаты
Егор Уткин (Калуга) — 5 (2-й тур)
Олег Лысенко — 7 (1-й тур)
Кирилл Иванычев (Альметьевск) — 7 (1-й тур)
Дмитрий Белехов (Сергиев Посад) — 9 (3-й тур)
Лучшие результаты
Григорий Телингатер — 11 (2-й тур)
Руслан Нигматуллин — 12 (1-й тур)
Андрей Панков — 12 (3-й тур)
Дмитрий Радченко — 13 (2-й тур)
Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)
Играем дальше. В этом туре нас ждёт московское дерби.
Прогноз специалистов
Игорь Колыванов, бывший нападающий сборных СССР и России:
«Урал» — «Краснодар» — 1:1
«Урал» не очень хорошо начал чемпионат. Но на своём поле он не должен проиграть.
«Химки» — «Ахмат» — 2:2
У команды Гунько одно очко в трёх турах – нужно набирать. «Ахмат» уверенно провёл последний матч, поэтому жду боевую ничью.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:2
Динамовцы хорошо начали сезон. «Арсенал» в этом плане менее успешен. Трудно предсказать счёт, ведь хозяевам тоже нужны очки, но всё же поставлю на москвичей.
«Зенит» — «Тамбов» — 3:1
«Зенит» — единоличный лидер: девять очков из девяти возможных. Гости выиграли последнюю встречу, но это не поможет им в Петербурге.
«Ротор» — «Сочи» — 1:1
«Сочи» с долей везения забил два мяча в концовке в прошлом туре. «Ротор» пока оптимальную форму не набрал. Поэтому ничья.
ЦСКА — «Рубин» — 2:1
«Рубин» проиграл «Сочи», ведя по ходу матча. Думаю, ЦСКА реабилитируется после игры с «Зенитом».
«Уфа» — «Ростов» — 2:1
От «Ростова» можно ждать любой игры: эти могут обыграть кого угодно. Команда Карпина хорошо смотрелась в первом тайме против «Динамо», правда, потом пропустила два необязательных гола. Как бывший тренер «Уфы» поставлю на хозяев.
«Спартак» — «Локомотив» — 2:2
«Спартак» неплохо стартовал, пусть и добыл всего одну победу в трёх играх. Будет боевая результативная ничья.
Прогноз читателей
Пётр Дубин (Санкт-Петербург):
«Урал» — «Краснодар» — 1:3
По результатам трёх туров рано делать выводы, что представляет из себя «Урал» под руководством Матвеева. Одно можно сказать точно — это уже не такая бесшабашно атакующая команда, как при Парфёнове.
«Краснодар» традиционно щёлкает середняков и аутсайдеров РПЛ как орешки, но крайне неубедителен в матчах с лидерами, что лишний раз подтверждают матчи стартовавшего сезона.
«Химки» — «Ахмат» — 1:2
«Химки», мягко говоря, не впечатляют — один забитый мяч в трёх турах и столько же набранных очков. Команда Гунько только осваивается в РПЛ. «Ахмат» в предыдущем туре одержал первую победу и вряд ли захочет останавливаться на достигнутом.
«Арсенал» — «Динамо» — 0:1
Туляки плохо начали сезон и с одним набранным очком в трёх турах оказались в зоне вылета. Вся надежда на то, что Евгений Луценко продолжит тащить «Арсенал», как в прошлом сезоне. «Динамо» неожиданно для многих пристроилось на втором месте, не пропустило ни одного мяча и в кои-то веки показывает достаточно уверенную игру. Почему-то кажется, что в этом матче москвичи продолжат свою сухую серию.
«Зенит» — «Тамбов» — 2:0
Гегемон российского футбола последних сезонов против симпатичного, временно бездомного тамбовского коллектива. «Зенит» не будет тратить много сил в домашнем матче против середняка, график тяжелый, на горизонте матчи Лиги чемпионов. «Волки» упрутся и не допустят разгрома.
«Ротор» — «Сочи» — 0:1
Мальчиками для битья волгоградцы пока не выглядят, хотя и замыкают турнирную таблицу РПЛ. В предыдущем матче был забит первый гол «Ротора» после возвращения в высший эшелон, осталось начать побеждать. Однако без удаленного в прошлом матче Гогуа оставить свои ворота в неприкосновенности вряд ли удастся. Сочинский клуб набрал неплохой ход и еще ни разу в этом сезоне не испытал горечь поражения, плюс в великолепной форме нестареющий Нобоа.
ЦСКА — «Рубин» — 1:0
«Армейцы» достойно смотрелись в матче с «Зенитом»: очень хорош Влашич, будет пытаться себя проявить новичок Гайч. «Рубин» же под руководством Слуцкого, мягко говоря, не впечатляет. И если в поражении от «Локомотива» ещё можно где-то винить судей, то проигрыш от «Сочи» был исключительно по игре.
«Уфа» — «Ростов» — 0:0
«У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли?»
«Спартак» — «Локомотив» — 1:1
Главный матч тура абсолютно непредсказуем. В игре «Спартака» стала прослеживаться тренерская мысль Тедеско. Футболисты уже не выглядят лебедем, раком и щукой из одноименной басни. До игры «Лейпцига» или хотя бы «Шальке» ещё далеко, но стремление играть в высокий прессинг при потере мяча уже видно, посмотрим, что в итоге из этого выйдет. «Локомотив» как всегда стабилен, давно не проигрывает и, как и в прошлом сезоне, видится главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.
Прогноз журналистов
Салават Муртазин, корреспондент «Чемпионата»:
«Урал» — «Краснодар» — 1:1
Подписчики «Урала» так и не набрали 10 тыс. лайков в «Твиттере», поэтому команда не приедет на игру в роскошных тюбетейках. Но и без них екатеринбургский клуб может удивить. «Краснодар» по первым турам не впечатлил.
«Химки» — «Ахмат» — 1:2
«Ахмат» наконец победил в новом сезоне. В прошлом туре подопечные Талалаева огорчили вернувшийся в элиту «Ротор», а в этом должны отобрать три очка у другого дебютанта.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:1
Встреча двух нестабильных команд. В июльской битве сильнее оказались туляки. Уверен, Луценко снова захочет передать привет бывшему клубу. Но и «Динамо» свой гол должно найти.
«Зенит» — «Тамбов» — 3:0
«Зенит» на данный момент попросту сильнее остальных команд. Питерцы удачно проводят домашние матчи против клубов из второй восьмёрки. В этой игре должно быть без сюрпризов.
«Ротор» — «Сочи» — 1:2
Уверен, что забитых мячей будет достаточно. У «Ротора» из-за дисквалификации игру пропустит Седрик Гогуа. Ивуариец был одним из лучших у волгоградцев в прошлых матчах. Это серьёзная потеря. Поэтому рискну поставить на победу «Сочи».
ЦСКА — «Рубин» — 2:0
Леонид Слуцкий вновь возвращается на «ВЭБ Арену». В прошлый раз «Рубин» увёз из Москвы ничью, но это лишь стечение обстоятельств. Казанцы выглядели слабее, а пенальти на последних минутах — случайность. Хочется, чтобы «Рубин» начал набирать очки. Но в этой игре победу одержит ЦСКА. Адольфо Гайч наконец забьёт дебютный гол.
«Уфа» — «Ростов» — 1:1
В Уфе традиционно сложно играть командам из топ-5. Да и «Ростов» сейчас откровенно плох. Команда Евсеева без боя очки не отдаст.
«Спартак» — «Локомотив» — 2:1
Главный матч тура. «Спартак» дома и в гостях — совершенно разные команды. Красно-белые недосчитались очков в первых турах. Переиграть вице-чемпиона на глазах у родных болельщиков — отличный ответ всем хейтерам. Плюс должен выздороветь Тедеско. «Локомотив» слишком уж зависим от Алексея Миранчука.
- 22 августа 2020
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