«Спартак» порадует Тедеско, ЦСКА расстроит Слуцкого? Прогнозируем 4-й тур

3-й тур конкурса прогнозов наконец-то порадовал высокими результатами, и чаще всех попадал в цель наш многоопытный эксперт. Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев набрал 17 очков: угадал счёт матчей «Тамбов» — «Химки» и «Краснодар» — «Арсенал», разницу в играх «Сочи» — «Рубин» и «Зенит» — ЦСКА, а также исход встречи «Ахмат» — «Ротор».

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков заработал 12 баллов. Он верно предсказал результаты встреч «Тамбов» — «Химки» и «Уфа» — «Спартак», а также исходы матчей «Краснодар» — «Арсенал» и «Ахмат» — «Ротор».

Читатель Дмитрий Белехов из Сергиева Посада угадал счёт матча «Зенит» — ЦСКА, разницу в игре «Ахмат» — «Ротор» и исход встречи «Краснодар» — «Арсенал». Это 9 очков.

Таблица после 3-го тура

Специалисты — 42

Журналисты — 30

Читатели — 21

Худшие результаты

Егор Уткин (Калуга) — 5 (2-й тур)

Олег Лысенко — 7 (1-й тур)

Кирилл Иванычев (Альметьевск) — 7 (1-й тур)

Дмитрий Белехов (Сергиев Посад) — 9 (3-й тур)

Лучшие результаты

Григорий Телингатер — 11 (2-й тур)

Руслан Нигматуллин — 12 (1-й тур)

Андрей Панков — 12 (3-й тур)

Дмитрий Радченко — 13 (2-й тур)

Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)

Играем дальше. В этом туре нас ждёт московское дерби.

Прогноз специалистов

Игорь Колыванов, бывший нападающий сборных СССР и России:

«Урал» — «Краснодар» — 1:1

«Урал» не очень хорошо начал чемпионат. Но на своём поле он не должен проиграть.

«Больше никогда не пожалуюсь на усталость!» Классон вернулся на поле спустя 450 дней Лидер «Краснодара» больше года восстанавливался после тяжёлой травмы.

«Химки» — «Ахмат» — 2:2

У команды Гунько одно очко в трёх турах – нужно набирать. «Ахмат» уверенно провёл последний матч, поэтому жду боевую ничью.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:2

Динамовцы хорошо начали сезон. «Арсенал» в этом плане менее успешен. Трудно предсказать счёт, ведь хозяевам тоже нужны очки, но всё же поставлю на москвичей.

«Зенит» — «Тамбов» — 3:1

«Зенит» — единоличный лидер: девять очков из девяти возможных. Гости выиграли последнюю встречу, но это не поможет им в Петербурге.

«Ротор» — «Сочи» — 1:1

«Сочи» с долей везения забил два мяча в концовке в прошлом туре. «Ротор» пока оптимальную форму не набрал. Поэтому ничья.

ЦСКА — «Рубин» — 2:1

«Рубин» проиграл «Сочи», ведя по ходу матча. Думаю, ЦСКА реабилитируется после игры с «Зенитом».

«Уфа» — «Ростов» — 2:1

От «Ростова» можно ждать любой игры: эти могут обыграть кого угодно. Команда Карпина хорошо смотрелась в первом тайме против «Динамо», правда, потом пропустила два необязательных гола. Как бывший тренер «Уфы» поставлю на хозяев.

«Спартак» — «Локомотив» — 2:2

«Спартак» неплохо стартовал, пусть и добыл всего одну победу в трёх играх. Будет боевая результативная ничья.

Печальная история Кутепова. Почему Тедеско отказался от защитника сборной России Илье нужно уходить из «Спартака» — выбор немецкого тренера неоднозначный, но с ним придётся смириться.

Прогноз читателей

Пётр Дубин (Санкт-Петербург):

«Урал» — «Краснодар» — 1:3

По результатам трёх туров рано делать выводы, что представляет из себя «Урал» под руководством Матвеева. Одно можно сказать точно — это уже не такая бесшабашно атакующая команда, как при Парфёнове.

«Краснодар» традиционно щёлкает середняков и аутсайдеров РПЛ как орешки, но крайне неубедителен в матчах с лидерами, что лишний раз подтверждают матчи стартовавшего сезона.

«Химки» — «Ахмат» — 1:2

«Химки», мягко говоря, не впечатляют — один забитый мяч в трёх турах и столько же набранных очков. Команда Гунько только осваивается в РПЛ. «Ахмат» в предыдущем туре одержал первую победу и вряд ли захочет останавливаться на достигнутом.

«Арсенал» — «Динамо» — 0:1

Туляки плохо начали сезон и с одним набранным очком в трёх турах оказались в зоне вылета. Вся надежда на то, что Евгений Луценко продолжит тащить «Арсенал», как в прошлом сезоне. «Динамо» неожиданно для многих пристроилось на втором месте, не пропустило ни одного мяча и в кои-то веки показывает достаточно уверенную игру. Почему-то кажется, что в этом матче москвичи продолжат свою сухую серию.

«Зенит» — «Тамбов» — 2:0

Гегемон российского футбола последних сезонов против симпатичного, временно бездомного тамбовского коллектива. «Зенит» не будет тратить много сил в домашнем матче против середняка, график тяжелый, на горизонте матчи Лиги чемпионов. «Волки» упрутся и не допустят разгрома.

«Ротор» — «Сочи» — 0:1

Мальчиками для битья волгоградцы пока не выглядят, хотя и замыкают турнирную таблицу РПЛ. В предыдущем матче был забит первый гол «Ротора» после возвращения в высший эшелон, осталось начать побеждать. Однако без удаленного в прошлом матче Гогуа оставить свои ворота в неприкосновенности вряд ли удастся. Сочинский клуб набрал неплохой ход и еще ни разу в этом сезоне не испытал горечь поражения, плюс в великолепной форме нестареющий Нобоа.

ЦСКА — «Рубин» — 1:0

«Армейцы» достойно смотрелись в матче с «Зенитом»: очень хорош Влашич, будет пытаться себя проявить новичок Гайч. «Рубин» же под руководством Слуцкого, мягко говоря, не впечатляет. И если в поражении от «Локомотива» ещё можно где-то винить судей, то проигрыш от «Сочи» был исключительно по игре.

Травмы отняли у Дзагоева больше двух лет карьеры. Как же ему не везёт! Все повреждения многострадального «армейца» в одной картинке.

«Уфа» — «Ростов» — 0:0

«У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли?»

«Спартак» — «Локомотив» — 1:1

Главный матч тура абсолютно непредсказуем. В игре «Спартака» стала прослеживаться тренерская мысль Тедеско. Футболисты уже не выглядят лебедем, раком и щукой из одноименной басни. До игры «Лейпцига» или хотя бы «Шальке» ещё далеко, но стремление играть в высокий прессинг при потере мяча уже видно, посмотрим, что в итоге из этого выйдет. «Локомотив» как всегда стабилен, давно не проигрывает и, как и в прошлом сезоне, видится главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Прогноз журналистов

Салават Муртазин, корреспондент «Чемпионата»:

«Урал» — «Краснодар» — 1:1

Подписчики «Урала» так и не набрали 10 тыс. лайков в «Твиттере», поэтому команда не приедет на игру в роскошных тюбетейках. Но и без них екатеринбургский клуб может удивить. «Краснодар» по первым турам не впечатлил.

«Химки» — «Ахмат» — 1:2

«Ахмат» наконец победил в новом сезоне. В прошлом туре подопечные Талалаева огорчили вернувшийся в элиту «Ротор», а в этом должны отобрать три очка у другого дебютанта.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:1

Встреча двух нестабильных команд. В июльской битве сильнее оказались туляки. Уверен, Луценко снова захочет передать привет бывшему клубу. Но и «Динамо» свой гол должно найти.



«Зенит» — «Тамбов» — 3:0

«Зенит» на данный момент попросту сильнее остальных команд. Питерцы удачно проводят домашние матчи против клубов из второй восьмёрки. В этой игре должно быть без сюрпризов.

«Зенит» в России играет в режиме «вкл-выкл». Но гол Влашича – лигочемпионский звоночек Гончаренко сегодня не нужно никуда уезжать.

«Ротор» — «Сочи» — 1:2

Уверен, что забитых мячей будет достаточно. У «Ротора» из-за дисквалификации игру пропустит Седрик Гогуа. Ивуариец был одним из лучших у волгоградцев в прошлых матчах. Это серьёзная потеря. Поэтому рискну поставить на победу «Сочи».



ЦСКА — «Рубин» — 2:0

Леонид Слуцкий вновь возвращается на «ВЭБ Арену». В прошлый раз «Рубин» увёз из Москвы ничью, но это лишь стечение обстоятельств. Казанцы выглядели слабее, а пенальти на последних минутах — случайность. Хочется, чтобы «Рубин» начал набирать очки. Но в этой игре победу одержит ЦСКА. Адольфо Гайч наконец забьёт дебютный гол.

«Уфа» — «Ростов» — 1:1

В Уфе традиционно сложно играть командам из топ-5. Да и «Ростов» сейчас откровенно плох. Команда Евсеева без боя очки не отдаст.

«У одних был штраф $ 100-200, а у Веллитона – 3000-4000». Большое интервью с Шишкиным О добродушном Глушакове, заводящем Алексе и фанатах, ворвавшихся на базу «Локомотива».

«Спартак» — «Локомотив» — 2:1

Главный матч тура. «Спартак» дома и в гостях — совершенно разные команды. Красно-белые недосчитались очков в первых турах. Переиграть вице-чемпиона на глазах у родных болельщиков — отличный ответ всем хейтерам. Плюс должен выздороветь Тедеско. «Локомотив» слишком уж зависим от Алексея Миранчука.