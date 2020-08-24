Клуб Галицкого уже подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобраться.

«Краснодар» насчитал 11(!) ошибок у судьи Турбина. Показываем все

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС на судейство Евгения Турбина в матче с «Уралом». По мнению клуба, арбитр принял 11 ошибочных решений, в числе которых – неназначенный пенальти на 88-й минуте.



Ниже – все моменты, в которых, с точки зрения «Краснодара», Турбин ошибся. Судите суми, насколько правомочны претензии южан.

«Краснодар» страдает из-за веры в Кайо. Бразилец провалил матч с «Уралом» Шикарный гол Подберёзкина привёл к поражению «Краснодара».

Момент №1. 23-я минута, первая ЖК Кайо

Нападающий «Урала» Андрей Панюков на фланге уходил от Кайо, а защитник «Краснодара» его сбил, за что получил первую жёлтую карточку.

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Момент №2. 37-я минута, Герасимов хватает Берга руками за голову

Момент №3. 45-я минута, Кулаков бьёт Кутового

Момент №4. 45+1, фол Мишкича на Уткине

Момент №5. Вторая ЖК Кайо

Кайо снова сфолил на Панюкове – на этот раз в верховой борьбе. Нападающий упал на газон, а защитник «Краснодара» получил вторую жёлтую и покинул поле.

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Момент №6. 56-я минута, Герасимов толкает Берга

Момент №7. 56-я минута, фол Ольссона на Калинине

Полузащитник Кристоффер Олссон сфолил на фланге на Игоре Калинине, за что получил жёлтую карточку. За несогласие с решением арбитра, а именно – за разговоры – Турбин выписал предупреждения Даниилу Уткину и Мураду Мусаеву.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube

«Больше никогда не пожалуюсь на усталость!» Классон вернулся на поле спустя 450 дней Лидер «Краснодара» больше года восстанавливался после тяжёлой травмы.

Момент №8. 83-я минута, нарушение на Мацукатове

Рафал Августиняк свалил в середине поля Алекса Мацукатова. «Краснодар» считает, что это нарушение нужно было фиксировать.

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Момент №9. 86-я минута, фол на Мацукатове

«Краснодар» указывает: «Мацукатов принимал мяч, пытался пробить, но защитник (Ефремов) поставил ногу. Судья указал на штрафной в сторону ворот «Урала», но по факту его бил сам «Урал».

Момент №10. 89-я минута, Мацукатов сбит в штрафной

Ефремов вновь столкнулся с Мацукатовым в штрафной. «Краснодар» полагает, что это — пенальти.

Момент №11. 89-я минута, Герасимов хватает Берга

Мнение нашего эксперта, арбитра Владимира Федотова о судействе этого и других матчей 4-го тура — здесь.