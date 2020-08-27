Семак не понял судью Васильева. Разбираем спорные эпизоды матча «Динамо» – «Зенит»

Главной фигурой матча «Динамо» – «Зенит» стал судья Станислав Васильев из Ижевска. Он принял три резонансных решения: не назначил пенальти в ворота хозяев и удалил с поля Дмитрия Скопинцева и Вильмара Барриоса. Разбираем эти моменты с нашим экспертом Игорем Федотовым.

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Эпизод №1. Неназначение пенальти в ворота «Динамо»

На 47-й минуте «Зенит» просил одиннадцатиметровый после падения Малкома. Эпизод начался с ошибки Шарля Каборе, подарившего мяч петербуржцам, и продолжился передачей Артёма Дзюбы на Малкома. Бразилец мог выскочить один на один с голкипером Антоном Шуниным, но, почувствовав контакт, упал на входе в штрафную – его слегка дёрнул рукой Каборе. Васильев не стал назначать пенальти, посчитав, очевидно, что движение со стороны динамовца не было достаточно сильным. Его решение поддержал отвечавший за VAR Михаил Вилков.



Мнение Федотова: «Падение Малкома можно сравнить с падением Соболева в игре с «Ротором». Для меня оба эпизода — не одиннадцатиметровые удары. Ничего страшного Каборе не делал: положил руку на руку Малкома. А Малкому стоило показать жёлтую карточку за то, что он показывал телевизор – это проявление неспортивного поведения. Малком указывал судье на его действия. Вдруг судья малодушный, может, с нервами что-то у него не так. Все же люди разные. Для меня, как для Васильева и даже для Вилкова, это не одиннадцатиметровый удар. Не назначить пенальти в ворота «Динамо» за это падение – верное решение».

Эпизод №2. Удаление Дмитрия Скопинцева

На 72-й минуте произошёл ещё один момент, потребовавший вмешательства VAR. Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев совершил грубый фол, въехав прямой ногой в голеностоп Эмилиано Ригони. Васильев наказал Скопинцева жёлтой карточкой, однако Вилков предложил коллеге посмотреть повтор, поскольку нарушение могло тянуть и на красную. Пока судьи разбирали момент, прошло несколько минут. После просмотра повтора Васильев согласился с Вилковым и удалил Скопинцева.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мнение Федотова: «Скопинцеву не стоило показывать красную карточку. Вспомним момент Оздоева и Айртона в полуфинале Кубка России. Чем эта красная карточка отличается от жёлтой Оздоеву? Абсолютно ничем. Куда попадает Скопинцев? В стопу. Если бы он попал повыше, тогда нужно было бы показать красную карточку. Не надо никого обвинять, а просто сравнить моменты. И департамент признал, что решение показать жёлтую карточку Оздоеву – верное, потому что нога шла низко, попадая в голеностоп. Где же последовательность? Оздоева в игре со «Спартаком» за такое не удаляли».

Эпизод №3. Удаление Вильмара Барриоса

«Зенит» недолго играл в большинстве. На 83-й минуте Васильев, уже без помощи VAR, удалил с поля Вильмара Барриоса. Опорный полузащитник петербургской команды, уже имевший «горчичник», совершил жёсткий фол в верховой борьбе с Николаем Комличенко. Васильев посчитал, что Барриос ударил соперника, поэтому заслуживает второй жёлтой карточки. Колумбиец был категорически не согласен с решением судьи. Теперь Барриос должен будет пропустить следующий матч с «Локомотивом».



Мнение Федотова: «Во второй жёлтой карточке Барриосу Васильев не разобрался. Комличенко изначально не хотел играть в мяч, он бежал и смотрел на Барриоса. Игрок «Зенита» всегда смотрел на мяч, а Комличенко шёл в него локтем. Это нарушение в другую сторону, в пользу «Зенита». Комличенко даже не пытался сыграть в мяч. Вторая жёлтая Барриосу была показана неправильно».

Семак: про судейство либо хорошо, либо ничего. Сегодня — ничего

А вот что сказал о судействе главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции:



«Какая разница, есть у нас вопросы по удалению Барриоса или нет? Про судейство будем говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня – ничего. Я не понял многих решений. Вильмар спорил с судьей? Значит, он был не согласен с решением. Да и не только он».