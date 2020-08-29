9 предшественников Миранчука. Как сложились судьбы россиян в Серии А

Некоторые становились звёздами, а другие даже с трудом попадали в заявку.

Алексей Миранчук, по информации Фабрицио Романо, уже подписал контракт с «Аталантой». Если итальянский журналист не соврал, то полузащитник станет десятым россиянином, уехавшим в Серию А.

Рассказываем о судьбе каждого из его предшественников и надеемся, что у Алексея всё получится. По крайней мере, ему есть, на кого равняться.

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Игорь Шалимов, 136 матчей, 25 голов

«Фоджа» (1991-1992), «Интер» (1992-1994), «Удинезе» (1996), «Болонья» (1996-1998)

Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Спартаковец Шалимов оказался нашим первопроходцем. Он первым среди россиян дебютировал в Серии А.

Когда игрок только перебрался в Италию, в аэропорту его спутали с Сергеем Алейниковым – другим футболистом из СССР. Однако молодой полузащитник начал так круто, что вскоре его имя стало известно едва ли не всей Италии.

В дебютный сезон он помог скромной «Фодже» занять 12 место в чемпионате и был признан сильнейшим легионером турнира. Неудивительно, что вскоре игрока приобрёл «Интер». В миланском клубе россиян вовсе не затерялся – заработал место в основе и финишировал с миланским клубом на второй строчке Серии А.

Перед следующим сезоном «Интер» хорошенько закупился, так что Шалимов выпал из основы. Тем не менее россиян всё равно получал игровое время и перед уходом помог «нерадзурри» взять Кубок Уефа.

Последним клубом Шалимова в Серии А стала «Болонья». Там он неплохо начал, но был вынужден уйти из-за разрыва «крестов». Далее были «Наполи», Серия B, дисквалификация за обнаружение допинга в крови и завершение карьеры.

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Игорь Колыванов, 164 матча, 44 гола, 5 результативных передач

«Фоджа» (1991-1996), «Болонья» (1996-2001)

Игорь Колыванов – рекордсмен среди россиян по числу матчей и забитых голов в Серии А. Из «Динамо» в Италию он переехал спустя несколько месяцев после отъезда Шалимова. Присоединившись к «Фодже», в которой уже выступал соотечественник, он стал зажигать ничуть не хуже, а затем им так же заинтересовался «Интер». Однако в игре сборной России Колыванов порвал «кресты», так что переговоры сорвались. В результате без своего лидера «Фоджа» вылетела в Серию B.

После восстановления Колыванов отыграл за клуб из одноименного города ещё год и перебрался в «Болонью». В дебютном сезоне за новый клуб он настрелял аж 11 голов в Серии А, но развить успех помешали травмы. Сначала Колыванов выбыл на полгода из-за повреждения спины, а затем был вынужден завершить карьеру из-за нестерпимой боли в голеностопе. Российские врачи даже предупреждали игрока о возможной ампутации. Однако вскоре был поставлен правильный диагноз – остеома (доброкачественная костная опухоль). К счастью, опухоль успешно удалили.

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Игорь Добровольский, 4 матча, 1 гол

«Дженоа» (1991-1993)

Европейская карьера Добровольского началась с провала. Когда полузащитник «Динамо» подписал контракт с «Дженоа», срок дозаявок в Серии А уже истёк, поэтому его отправили в аренду в испанский «Кастельон», а после – в швейцарский «Серветт». Вернувшись, Добровольский смог принять участие лишь в четырёх матчах Серии А и трёх встречах Кубка Италии. Заиграть в «Дженоа» Игорю помешали травма и главный тренер Луиджи Майфреди, который не видел россиянина в стартовом составе. Не желая засиживаться на скамейке, Добровольский переехал во Францию, подписал контракт с «Марселем» и вскоре стал первым среди россиян победителем Лиги чемпионов.

Игорь Симутенков, 59 матчей, 13 голов, 2 результативные передачи

«Реджана» (1994-1998), «Болонья» (1998-1999)

Фото: Getty Images

На заре карьеры динамовец Симутенков оказался в «Реджане», в которой провёл 3,5 года. Форвард регулярно играл и забивал. Тем не менее вместе с клубом он дважды вылетал в Серию B. Но если в первый раз он помог «Реджане» вернуться в элиту, то во второй покинул команду и присоединился к «Болонье», за которую тогда выступал Колыванов. К сожалению, в новом клубе Симутенкова ждал провал: из-за частых травм он сыграл за «Болонью» лишь в 14 матчах и вскоре уехал в Испанию.

Дмитрий Аленичев, 43 матча, 2 гола

«Рома» (1998-2000), «Перуджа» (2000)

За звезду «Спартака» в 1998 году «Рома» заплатила 7 млн евро, но, к сожалению, в полной мере оправдать надежд и вложенных средств Аленичев не смог. Дмитрий справлялся с нагрузками Земана и адаптировался к дисциплине и тактике Капелло, но ни при ком из них не мог застолбить место в основе. В итоге отправился на полгода в аренду в «Перуджу», где тоже демонстрировал далеко не лучший футбол. Летом 2000-го года полузащитник перебрался в «Порту» и, наконец, показал, чего стоит.

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Омари Тетрадзе, 15 матчей

«Рома» (1997-1999)

Тетрадзе признавался, что не хотел уезжать из «Алании» в «Рому». Защитник растренированным вернулся из отпуска и неожиданно получил предложение: разумеется, к сезону Серии А, который был в самом разгаре, он оказался не готов. Тем не менее Валерий Газзаев уговорил Тетрадзе присоединиться к «Роме». Удивительно, но спустя всего лишь две недели тренировок футболист влился в команду и стал основным правым защитником.

Впрочем, вскоре удача от игрока отвернулась. Защитник повредил «кресты», в команде сменился тренер, да и правый фланг обороны усилился звёздным Кафу. Так что Тетрадзе стал даже редко попадать в заявку. Тогда россиянин решил разорвать контракт с клубом и вернулся на родину.

Андрей Канчельскис, 26 матчей, 2 гола

«Фиорентина» (1997-1998)

Фото: Steve Mitchell/Getty Images

Канчельскис сделал выдающуюся карьеру в Англии, но в Италии у полузащитника заиграть не получилось. После перехода из «Эвертона» в «Фиорентину» за 8 млн евро россиянин долго привыкал к итальянскому футболу. Когда же он всё-таки освоился, увы, стал часто травмироваться.

Итог выступления за «Фиорентину»: лишь 26 матчей и два гола, один из которых, правда стал очень важным. В игре заключительного тура Серии А (1997/1998) с «Миланом» Канчельскис установил окончательный счёт (2:0) и помог своему клубу получить путёвку в Кубок УЕФА. После окончания того сезона «фиалки» продали хавбека шотландскому «Рейнджерс».

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Руслан Нигматуллин, 1 матч, 3 пропущенных гола

«Верона» (2002-2003)

Переезд в «Верону» стал главной ошибкой в карьере Нигматуллина. В Италию Руслан перебирался в статусе одного из десяти лучших голкиперов мира по версии международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS), а в Россию возвращался голкипером, оказавшимся без надобности клубу из Серии B.

«Верону» российский голкипер не впечатлил, а потому ему приходилось довольствоваться лишь ролью сменщика основного вратаря Фабрицио Феррона и арендой в ЦСКА.

Когда Нигматуллин вернулся из России, «Верона» была уже в Серии B. К тому времени команду покинул Феррон, но места для россиянина всё равно не нашлось. Так что вскоре Руслан ушёл в «Салернитану».

Итог его выступления за «Верону»: 70 минут в матче против «Интера» и три пропущенных мяча. Ирония заключалась в том, что в скромный итальянский клуб он отправлялся за игровым временем, хотя имел ещё несколько крутых предложений от грандов Серии А – «Ювентуса» и «Лацио».

«Интерес к тебе может проявлять кто угодно: и «Ювентус», и «Лацио», и многие другие. Но мне важно было не только попасть в именитую команду, но и постоянно выступать за нее. И пускай в финансовом отношении я выиграл бы раза в два больше в случае перехода в другой клуб, перед чемпионатом мира я мог бы остаться без практики, что поставило бы сборную России в сложное положение, так как на меня рассчитывают как на основного вратаря. И то обстоятельство, что я буду регулярно играть, стало огромным плюсом при переходе в «Верону», — говорил голкипер.

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Виктор Будянский, 40 матчей, 3 гола

«Ювентус» (2002-2007), «Реджина» (2005), «Асколи» (2006-2007), «Удинезе» (2007-2011), «Лечче» (2008-2009)

Виктор ещё в юном возрасте уехал в Европу и сумел за несколько лет дорасти до основной команды «Ювентуса». В сезоне-2003/2004 он дебютировал в Серии А за «старую синьору» и даже получил шанс проявить себя ещё в одном матче.

Впрочем, закрепиться в основе «Юве» всё равно не смог. Несколько раз он уходил в аренду, а в 2007 году после отличного сезона в «Асколи», подписал контракт с «Удинезе» и получил вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2008.

К сожалению, на этом успехи Виктора закончились. За сборную он провёл только два матча, а в Италии на него постепенно перестали рассчитывать. «Удинезе» отправил хавбека в «Лечче» на правах аренды, затем была также аренда в «Химки», где Будянский просто «забил» на футбол – симулировал травмы и невзрачно играл. Вернувшись в «Удинезе», Виктор ещё полгода просидел на контракте, после чего бесславно закончил карьеру. Всего-то в 25 лет.