У сборной проблемы! Головин травмировался вслед за Миранчуком, Бариновым и Луценко

Матч второго тура Лиги 1 против «Меца» начался для Александра Головина печально — уже на 16-й минуте российский полузащитник получил повреждение. Предположительно — растяжение задней поверхности бедра. Александр не смог продолжить игру и уступил своё место на поле Софиану Диопу.
Это первая травма Головина с февраля 2019 года. Тогда бывшего «армейца» на одну игру вывел из строя банальный ушиб. В ноябре 2018 года Александр из-за вывиха лодыжки не смог принять участие уже в двух матчах (в августе того же года россиянин пропустил 1,5 месяца из-за этой травмы). Повреждений задней поверхности бедра в карьере игрока сборной России ещё не было (по крайней мере в соответствующем разделе transfermarkt.ru таковых не числится)
Нынешняя неприятность Головина вдвойне досадна, поскольку случилась в преддверии матчей Лиги наций. При этом единственное поражение за последние 17 месяцев сборная России потерпела без своего «француза» — в ноябре 2019 года от Бельгии (1:4).
Если повреждение задней поверхности бедра у Головина подтвердится, это станет серьёзной проблемой для Черчесова. Александр заметно прибавил в последних матчах. В марте россиянин продлил контракт с «Монако» до конца июня 2024 года и после пандемии коронавируса оправдывает надежды клубного тренера.
Французы не доигрывали прерванный сезон, поэтому у команд было время на подготовку к новому футбольному году. «Монако» провёл четыре товарищеских матча, в которых победил, проиграл и сыграл вничью.
В первом спарринге, против «Серкль Брюгге», Головин забил на 10-й минуте и провёл некоторое время на поле с капитанской повязкой. После игры футболист прокомментировал «Чемпионату» результат победного матча и поделился эмоциями от «повышения в звании»:
«Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому. Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно».
В четырёх товарищеских матча у российского полузащитника два гола. Дебютная игра сезона-2020/2021 тоже сложилась хорошо. Полузащитник «Монако» провёл на поле 87 минут, отдал одну голевую и одну предголевую передачи. И вот теперь это повреждение. Очень хотелось бы верить, что несерьёзное.
- 30 августа 2020
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