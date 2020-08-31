Месси бунтует и не хочет тренироваться. «Сити» уже готовит его презентацию

Похоже, главная трансферная сага года близится к своей развязке. С каждым днём в иностранных СМИ появляется всё больше подробностей о переходе Месси в «Манчестер Сити». Избавляем вас от надобности копаться в Сети в поисках подробностей и рассказываем о самых интересных и свежих слухах и новостях про назревающий трансфер.

Ради встречи с Месси Гвардиола пропустит часть «предсезонки» «Сити»

После известий о разговоре Месси и Хосепа Гвардиолы испанская газета Marca сообщила, что тренер прибыл в Барселону и назначил встречу с футболистом. По информации издания, Пеп хотел обсудить с аргентинцем его будущее.



Вскоре появилось подтверждение этой новости. Китайский ресторан «Као» из столицы Каталонии выложил пост со свежей фотографией Гвардиолы с одним из поваров заведения. https://www.instagram.com/p/CEcxiLcoU-j/



Ради визита в Испанию тренер «Сити» пожертвовал предсезонной подготовкой команды. Теперь по возвращении в Англию, по информации Sky Sport, он должен будет отправиться на двухнедельный карантин. То есть Гвардиола точно пропустит большую часть предсезонных тренировок «Сити».

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Месси бунтует. Пропускает тренировки и отказывается считать себя игроком «Барсы»

Пока испанский тренер посещал любимые рестораны Каталонии, Месси затеял настоящий бунт. По информации Marca, 30 августа аргентинец не прибыл на медосмотр «Барселоны». А ранее радиостанция RAC1 сообщила, что Лео вообще не намерен посещать предсезонный сбор каталонцев. Об этом Месси якобы уже уведомил клуб, послав факс.



Неудивительно, что на фоне таких известий появились слухи о возможных санкциях в отношении игрока. Журналист Танкреди Палмери в «Твиттере» отметил, что руководство «Барселоны» приняло решение о пропорциональном сокращении зарплаты Лео за каждый день его отсутствия с командой.



Впрочем, вскоре эту информацию опроверг Sport.es.



В тот же день появились сведения о том, что в конфликт «Барселоны» и Месси вмешалась Ла Лига. По информации журналиста Фабрицио Романо, лига встала на сторону клуба и выступила с заявлением, в котором утверждается, что действующий контракт Лионеля с каталонским клубом остаётся в силе. Единственный способ покинуть команду — заплатить прописанные в контракте отступные (€ 700 млн).

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Тем не менее настрой Месси непоколебим. Как утверждает Marca, Лео уже пропустил первую тренировку команды и заявил, что больше не считает себя игроком сине-гранатовых. Более того, он не прибудет в расположение клуба даже к началу чемпионата Испании.



Примирить стороны намерен отец футболиста. По сведениям Mundo Deportivo, Хорхе Месси встретится с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу. Во время беседы Хорхе планирует доходчиво объяснить, почему Лео хочет уйти. Доводы следующие:



— Месси измучен неудачами в Лиге чемпионов, особенно после унизительного поражения 2:8 в матче с «Баварией»;



— в 33 года он хочет искать новый проект, в котором будет больше возможностей для триумфа в Европе, чем у «Барселоны» с Рональдом Куманом.



Как сообщает издание, Бартомеу согласился встретиться с Хорхе Месси 3 сентября, но будет настаивать на том, что аргентинский форвард должен остаться в клубе.

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«Сити» предложил Месси пятилетний контракт. Сумма сделки может вырасти до € 750 млн

«Сити» уже сделал аргентинцу предложение. Танкреди Палмери уверен, что английский клуб предложил игроку пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн.



Как утверждает источник, зарплата футболиста составит € 100 млн в год с учётом налогов. Форвард якобы будет играть за «горожан» в течение трёх лет, а затем перейдёт в «Нью-Йорк Сити», который принадлежит руководству «Манчестер Сити». Кроме того, Месси предложены подъёмные в размере € 250 млн. Подписной бонус аргентинец сможет получить при переходе в американский клуб. Палмери считает, что этот трюк позволит «Манчестер Сити» избежать проблем с финансовым фэйр-плей, а общие затраты английского клуба на переход Месси составят космические € 750 млн.



В своей колонке на Daily Star эту новость прокомментировал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон. Футбольный эксперт считает, что аргентинец уже не стоит таких денег.

«Лионель Месси больше не лучший игрок в мире. Стоит ли платить € 500 млн, чтобы посмотреть на закат его карьеры? Не поймите меня неправильно, Месси был величайшим игроком на планете, но времена меняются. Подписывать его сейчас за такие деньги — огромный риск. Его лучшие дни прошли. Если он серьёзно хочет проверить себя в другой лиге — это хорошо. Но тогда ему следует пойти на значительное понижение зарплаты. Он уже один из самых богатых спортсменов в мире, ему не нужны деньги».



Тем не менее, похоже, «Сити» плевать на возраст футболиста и возможные риски. Журналист Марсело Бехлер на своей странице в «Твиттере» сообщает, что английский клуб начал подготовку к презентации Месси. «Горожане» уже связались с крупной производственной компанией и запросили архивные кадры игры Лео для подготовки специального видеоролика.



С интересом продолжаем следить за развитием этого сериала.