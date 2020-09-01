Способен ли Головин стать звездой в Европе? Пока слишком много пауз

Думаю, что не будет сильным преувеличением заявить: третий сезон – решающий в оценке европейских перспектив Александра Головина. А он, увы, снова вне игры. И по самым пессимистичным прогнозам пропустит из-за травмы подколенного сухожилия полтора месяца. Очередная пауза в карьере самого талантливого игрока своего поколения – как повод задуматься. Два года в «Монако» — всё ли у него в порядке?

Деньги за Головина заплатили не тем. Как так получилось? Разбираемся в запутанной истории.

Боюсь, что нет. Напомню, он уезжал, имея варианты — «Монако», «Челси» и «Ювентус». Уезжал – казалось, всего на пару сезонов, после которых только дальше и выше. И вот эти сезоны позади. Чехарда тренеров, борьба за выживание, смена позиций… Да, такое барахтанье «Монако» нельзя было спрогнозировать, и этот фактор, скажем так, внешний, от Головина не зависящий. Но разве в его собственной игре случился тот самый переход на новый уровень, о котором все говорили и которого так ждали?

Адаптация прошла, сейчас он бесспорно один из лидеров «Монако», на минувших летних сборах в одном из матчей даже капитаном был. Но – один из. Прорыва не произошло. Статистика для атакующего полузащитника – 6 очков (3+3) в 30 играх Лиги 1 в первом сезоне, 7 очков (3+4) в 25 матчах во втором – хорошая, но не блестящая. Между тем ещё год назад Дмитрий Хомуха – его тренер в золотой юношеской сборной — говорил мне в интервью: «Потенциал, чтобы закрепиться в «Челси» и никому там не уступать, у Головина есть». А сейчас? Так можно сказать?

Ему всего 24 – всё ещё впереди. Но всё это – уровень «Монако», «Марселя» и «Лиона»? Или всё-таки «Челси», «Ювентуса», «ПСЖ»?

Слуцкий утверждает: потенциал Головина не знает границ, и он в любой момент может перейти в европейский топ-клуб. Думаю, что многие с ним согласятся — по-прежнему кажется, что Саша способен на большее. Но разговоры о потенциале не могут быть вечными. Пока же ему явно что-то мешает.

Списать всё на общие проблемы «Монако» легко. И без толку. На тренерскую работу или трансферную политику клуба Головин не может повлиять. Но есть момент, который заслуживает его персонального внимания, — по разным причинам самому футболисту эти два года не удаётся держать стабильный ритм. То ненужные карточки, то травмы постоянно выбивают из колеи.

Да, это тоже разные истории. Несдержанность, горячность, эмоции – то, с чем можно (и нужно) работать. А что делать с травмами?

У сборной проблемы! Головин травмировался вслед за Миранчуком, Бариновым и Луценко Александр заменился уже на 16-й минуте.

Пока говорить о том, что Головин, не дай бог, предрасположен к травмам, не приходится. Раньше были проблемы с лодыжкой, теперь – колено. К тому же сейчас, в пору коронавирусного футбола, когда карантинные паузы сменяются сверхнагрузками, травмы – общий бич. Просто очень не хочется повторения историй других звёзд ЦСКА – Дзагоева и Жиркова (последний в «Челси» не заиграл во многом из-за проблем со здоровьем).

Но вот мнение бывшего спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини, сравнившего Головина с Алексеем Миранчуком: «Я бы потратил деньги на Миранчука. Головин — важный игрок, очень талантливый полузащитник, он ярко начал во Франции, но потом немного сбавил. Он очень техничный игрок, но, пожалуй, немного ограничен физически».

Может быть, это ограничение (как раз и аукающееся травмами) и не даёт ему прибавить?

Чтобы заиграть в «Аталанте», Миранчуку нужно стать «волком». Этого требует Гасперини Но если получилось у Пашалича, то почему бы и нет?

А ведь Головин сейчас — маяк для Миранчука. Которому в Италии над физикой тоже придётся серьёзно поработать. Гасперини требует этого, хотя и раздражается, когда его команде ставят в плюс только физическую готовность: «Я не согласен, когда говорят, что «Аталанта» – это только физическая подготовка. У нас техничная команда, которая постоянно прибавляет во всём».

Прибавлять – общее пожелание Миранчуку и Головину от всех российских болельщиков. И без травм, конечно.