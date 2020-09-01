Способен ли Головин стать звездой в Европе? Пока слишком много пауз

Думаю, что не будет сильным преувеличением заявить: третий сезон – решающий в оценке европейских перспектив Александра Головина. А он, увы, снова вне игры. И по самым пессимистичным прогнозам пропустит из-за травмы подколенного сухожилия полтора месяца. Очередная пауза в карьере самого талантливого игрока своего поколения – как повод задуматься. Два года в «Монако» — всё ли у него в порядке?
Боюсь, что нет. Напомню, он уезжал, имея варианты — «Монако», «Челси» и «Ювентус». Уезжал – казалось, всего на пару сезонов, после которых только дальше и выше. И вот эти сезоны позади. Чехарда тренеров, борьба за выживание, смена позиций… Да, такое барахтанье «Монако» нельзя было спрогнозировать, и этот фактор, скажем так, внешний, от Головина не зависящий. Но разве в его собственной игре случился тот самый переход на новый уровень, о котором все говорили и которого так ждали?
Адаптация прошла, сейчас он бесспорно один из лидеров «Монако», на минувших летних сборах в одном из матчей даже капитаном был. Но – один из. Прорыва не произошло. Статистика для атакующего полузащитника – 6 очков (3+3) в 30 играх Лиги 1 в первом сезоне, 7 очков (3+4) в 25 матчах во втором – хорошая, но не блестящая. Между тем ещё год назад Дмитрий Хомуха – его тренер в золотой юношеской сборной — говорил мне в интервью: «Потенциал, чтобы закрепиться в «Челси» и никому там не уступать, у Головина есть». А сейчас? Так можно сказать?
Ему всего 24 – всё ещё впереди. Но всё это – уровень «Монако», «Марселя» и «Лиона»? Или всё-таки «Челси», «Ювентуса», «ПСЖ»?
Слуцкий утверждает: потенциал Головина не знает границ, и он в любой момент может перейти в европейский топ-клуб. Думаю, что многие с ним согласятся — по-прежнему кажется, что Саша способен на большее. Но разговоры о потенциале не могут быть вечными. Пока же ему явно что-то мешает.
Списать всё на общие проблемы «Монако» легко. И без толку. На тренерскую работу или трансферную политику клуба Головин не может повлиять. Но есть момент, который заслуживает его персонального внимания, — по разным причинам самому футболисту эти два года не удаётся держать стабильный ритм. То ненужные карточки, то травмы постоянно выбивают из колеи.
Да, это тоже разные истории. Несдержанность, горячность, эмоции – то, с чем можно (и нужно) работать. А что делать с травмами?
Пока говорить о том, что Головин, не дай бог, предрасположен к травмам, не приходится. Раньше были проблемы с лодыжкой, теперь – колено. К тому же сейчас, в пору коронавирусного футбола, когда карантинные паузы сменяются сверхнагрузками, травмы – общий бич. Просто очень не хочется повторения историй других звёзд ЦСКА – Дзагоева и Жиркова (последний в «Челси» не заиграл во многом из-за проблем со здоровьем).
Но вот мнение бывшего спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини, сравнившего Головина с Алексеем Миранчуком: «Я бы потратил деньги на Миранчука. Головин — важный игрок, очень талантливый полузащитник, он ярко начал во Франции, но потом немного сбавил. Он очень техничный игрок, но, пожалуй, немного ограничен физически».
Может быть, это ограничение (как раз и аукающееся травмами) и не даёт ему прибавить?
А ведь Головин сейчас — маяк для Миранчука. Которому в Италии над физикой тоже придётся серьёзно поработать. Гасперини требует этого, хотя и раздражается, когда его команде ставят в плюс только физическую готовность: «Я не согласен, когда говорят, что «Аталанта» – это только физическая подготовка. У нас техничная команда, которая постоянно прибавляет во всём».
Прибавлять – общее пожелание Миранчуку и Головину от всех российских болельщиков. И без травм, конечно.
- 1 сентября 2020
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:23
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:09
-
16:01
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
15:03
-
14:53
-
14:41
-
14:34
-
14:20
-
14:13
-
14:13
-
13:52
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
12:56