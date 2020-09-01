10 главных трансферов лета в Европе. «Ман Сити» больше зарабатывает, чем тратит. Пока…

В этом году сроки летнего трансферного окна в европейских чемпионатах были изменены из-за коронавируса. Например, в Англии регистрационный период открылся в тот день, когда сезон в АПЛ завершился – 25 июля. В Германии окно открылось 15 июля, а в Испании — 4 августа. В Италии регистрировать новых игроков можно будет только с сегодняшнего дня. А вот досрочно завершившейся сезон в Лиге 1 начал проворачивать локальные трансферы уже 8 июля. Крайним сроком, когда европейским клубам можно будет подписывать новых футболистов, называют 5 октября. Мы же собрали топ-10 летних трансферов в Европе.

Лерой Сане (из «Манчестер Сити» в «Баварию»)

Сумма: 60 млн евро с учётом бонусов.

Лерой Сане Фото: fcbayern.com

Спустя четыре года Лерой Сане вернулся в Германию, подписав пятилетний контракт с «Баварией». За день до объявления о трансфере фотографии немца в футболке нового клуба появились на арабской версии сайта мюнхенцев, которые сразу же принесли извинения «Манчестер Сити». С Хансом-Дитером Фликом 24-летнего футболиста связывают хорошие отношения. Они знакомы ещё со времён выступления Сане за сборную Германии U21. Кстати, недавно Лерой рассказал, что мог перейти в «Баварию», ещё будучи игроком «Шальке». Но из-за высокой конкуренции в лице Франка Рибери и Арьена Роббена немецкий вингер решил отложить переезд в Мюнхен. После официального перехода Сане выбрал себе 10-й номер и заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» уже в следующем сезоне.

Тимо Вернер (из «Лейпцига» в «Челси»)

Сумма: 53 млн евро.

Тимо Вернер Фото: Steve Bardens/Getty Images

Сага о переходе Тимо Вернера в лондонский клуб длилась довольно долго. На 24-летнего футболиста претендовал «Ливерпуль», но в последний момент всё же отказался от немца из-за кризиса, вызванного коронавирусом. А вот «Челси» добился своего, подписав Вернера на пять лет. Тимо назвал Фрэнка Лэмпарда главной причиной своего перехода в лондонский клуб. Футболист уже заявил, что хочет стать частью новой эры в истории «Челси». На днях он даже забил первый гол в своём первом матче за синих, поразив в товарищеской игре ворота «Брайтона» уже на 4-й минуте.

Мауро Икарди (из «Интера» в «ПСЖ»)

Сумма: 58 млн евро с учётом бонусов.

Мауро Икарди Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Французский клуб сделал выбор между Икарди и Кавани в пользу аргентинского нападающего. Парижане выкупили Мауро у «Интера» после годичной аренды. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 Икарди провёл 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи. Теперь он подписал контракт на четыре года с зарплатой в 8 млн евро. 27-летний аргентинец назвал переход в «ПСЖ» шагом вперёд к завоеванию трофеев. Футболист взял себе девятый номер, под которым ранее играл Эдинсон Кавани.

Артур (из «Барселоны» в «Ювентус»)

Сумма: 82 млн евро с учётом бонусов.

Артур Фото: juventus.com

Бразилец ушёл из каталонского клуба со скандалом. В конце июня «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона. Но до этого момента он должен был доиграть с клубом сезон в Лиге чемпионов, чего не сделал. Президент Жозеп Бартомеу заявил, что 24-летний футболист позвонил ему и сказал, что остаётся в Бразилии. А уже перед отъездом в Турин полузащитник вляпался в неприятную историю: попал в ДТП в нетрезвом состоянии на своём «Феррари». Несмотря на скандалы и уход Маурицио Сарри, новый главный тренер “Юве” Андреа Пирло заявил, что Артур будет полезен «Ювентусу», так как способен сыграть на нескольких позициях в полузащите.

Миралем Пьянич (из «Ювентуса» в «Барселону»)

Сумма: 65 млн с учётом бонусов.

Миралем Пьянич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В обратном направлении отправился полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич. Босниец подписал контракт с каталонским клубом на четыре года с суммой отступных в 400 млн евро. В отличие от Артура 30-летний футболист доиграл сезон в Лиге чемпионов и трогательно попрощался с туринскими болельщиками. Пьянич заявил, что мог покинуть «Ювентус» только ради такого клуба, как «Барселона». Он даже организовал приватную вечеринку по случаю перехода в каталонский клуб. Там Миралем не смог сдержать слёз счастья и расплакался прямо на плече у отца.

Виллиан (в «Арсенал» как свободный агент)

Виллиан Фото: arsenal.com

Бразилец так и не смог договориться с «Челси» по поводу нового контракта. Руководство синих предлагало двухлетний контракт, но Виллиан хотел остаться в клубе на более длительный срок. В начале августа у 32-летнего полузащитника появился вариант с лондонским «Арсеналом», и он решил уйти из «Челси» в качестве свободного агента. Уже через несколько недель Виллиан подписал контракт с «канонирами» на три года. По информации Daily Mail, бразилец будет получать в новом клубе 220 тыс. фунтов в неделю. Сам футболист рассказал, что Артета решил подписать его, так как хочет в ближайшие три года выиграть Лигу чемпионов.

Виктор Осимхен (из «Лилля» в «Наполи»)

Сумма: около 80 млн евро с учётом бонусов.

Виктор Осимхен Фото: sscnapoli.it

Нигерийский нападающий провёл добротный сезон в составе «Лилля», забив 18 мячей в 38 матчах. Уже летом им заинтересовались ведущие европейские клубы, но только «Наполи» готов был раскошелиться на сумму в 80 млн евро. Вполне возможно, что трансфер Осимхена в «Наполи» станет самым дорогим среди африканцев. Сейчас этот рекорд принадлежит ивуарийскому нападающему «Арсенала» Николя Пепе. С неаполитанцами Виктор подписал контракт на пять лет с зарплатой в 4,5 млн евро в год. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью Corriere dello Sport рассказал, что его клуб проявлял интерес к Сердару Азмуну, но выбор решили сделать всё же в пользу Осимхена.

Ашраф Хакими (из «Реала» в «Интер»)

Сумма: 40 млн евро.

Ашраф Хакими Фото: twitter.com/Inter

Воспитанник «Реала» так и не смог заиграть в родном клубе (всего 17 матчей за первую команду сливочных). Последние два сезона Хакими провёл в аренде в дортмундской «Боруссии». Именно там марокканский футболист сумел раскрыться и привлечь внимание к своей персоне. Немецкий клуб всё же решил не выкупать игрока, а вот у «Интера» намерения были более серьёзные. Они предложили Ашрафу контракт на пять лет с зарплатой в 5 млн евро в год, что устроило Хакими. После перехода в миланский клуб агент футболиста Алехандро Камано пояснил, почему его клиент ушёл из «Реала». Оказывается, Зидан никогда не был заинтересован в Хакими и даже не обсуждал с ним его будущее по телефону. Поэтому марокканец отправился в Италию и присоединился к команде Антонио Конте.

Дани Парехо (в «Вильярреал» как свободный агент)

Дани Парехо Фото: villarrealcf.es

Для многих фанатов уход Дани Парехо из «Валенсии» стал неожиданностью. Испанский полузащитник играл за «летучих мышей» девять лет, был лидером и капитаном команды. Но финансовый кризис в клубе вынудил президента Питера Лима устроить распродажу и разгрузить зарплатную ведомость. Парехо нашёл себе новое место работы совсем неподалёку — в «Вильярреале», который базируется в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия. Испанский полузащитник перешёл в «жёлтую субмарину» вместе с одноклубником Франсисом Кокленом.

Ферран Торрес (из «Валенсии» в «Манчестер Сити»)

Сумма: 27 млн евро с учётом бонусов.

Ферран Торрес Фото: mancity.com

Ещё одним футболистом, ушедшим из «Валенсии», стал Ферран Торрес. Однако за него руководство «летучих мышей» смогло выручить приличные деньги. «Манчестер Сити» купил 20-летнего испанца в качестве замены ушедшему в «Баварию» Лерою Сане. Торрес подписал контракт с «горожанами» на пять лет и рассыпался в комплиментах в адрес Хосепа Гвардиолы. Молодой испанец заявил, что всегда мечтал, чтобы главный тренер «Ман Сити» наблюдал за его развитием в команде. Теперь Ферран должен доказать тренерскому штабу, что он действительно сможет заменить Сане.