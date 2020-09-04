Что кричит Дзюба после гола. У футбола без зрителей есть один плюс — всё слышно

По пути на «ВТБ-Арену» даже не верилось, что сборные России и Сербии сыграют без зрителей, настолько все успели привыкнуть, что даже в коронавирусную пору в РПЛ люди ходят на футбол. Но реальность всё-таки оказалось суровой. На игру были допущены только те, кто был необходим для её проведения, и журналисты. В коридорах и пресс-центрах бродили делегаты УЕФА, а охранники грозно предупреждали и постоянно просили натянуть маску выше носа. Объясняли это тем, что даже за приспущенную маску от УЕФА может прилететь.

Шикарный гол Караваева затмил дубль Дзюбы. Крутое возвращение сборной России! Наша национальная команда стартовала в Лиге наций с победы над Сербией.

Внутри самой арены за час до матча было устрашающе тихо.

«Да что я сделал? Он так же меня пихает весь матч»

289 дней сборная России не играла матчи. Тем удивительнее, что за этот период команда почти не изменилась. На фланге всё тот же Жирков, который, кстати, обогнал Черчесова в рейтинге самых возрастных игроков сборных. В центре защиты Джикия и Семёнов, в нападении капитан Дзюба. Из интересного: выбор в пользу Шунина на позицию голкипера и место левого защитника занял Вячеслав Караваев, которому гораздо привычнее играть на противоположном фланге.

Единственным плюсом пустых трибун можно назвать возможность чётко слышать, что и как кричат друг другу футболисты и тренеры. В этом плане сербы были гораздо более активны. Вратарь наших соперников Дмитрович вообще был самым громким игроком на поле. Постоянно подсказывал своим игрокам, кричал «Браво!» и шумно хлопал в ладоши.

Сборную России ждёт Лига наций. Напоминаем, что это за турнир и зачем он нужен Розыгрыш начнётся в обновлённом формате.

Наши в этом плане вели себя довольно скромно. На первых минутах подсказ был абсолютно рабочим. Только Черчесов временами заводился на бровке и покрикивал на футболистов, когда они не выполняли его установку.

Из весёлого и интересного: было забавно наблюдать, как Семёнов после довольно грубого фола в центре поля начал спорить и кричать на шотландского судью на чистом русском: «Да что я сделал? Он так же меня пихает весь матч» с примесью матных выражений. Интересно, понял ли что-то судья из этого спича.

«Помоги ему, помоги!», «Дзю, я здесь»

Во втором тайме и сборная заиграла в более яркий футбол, и подсказ на поле стал громким и постоянным. Над полем «ВТБ-Арены» то и дело раздавалось: «Помоги ему, помоги!», «Дзю, я здесь», «Бака, оставь, пропусти».

Черчесов во втором тайме был ещё эмоциональнее, чем в первом. В одном из моментов, когда ему не понравилось решение рефери, он в ярости пнул бутылку и громко закричал. За это наш главный тренер даже получил жёлтую карточку. В ответ он разыграл мини-сцену, показав, что раскаивается и принимает это решение судьи.

Сборная же играла в приятный футбол, постоянно пресинговала сербов и по делу выигрывала на протяжении всего второго тайма. Когда Митрович сделал счёт 1:2, появилась нервозность, но Артём Дзюба подкараулил ошибку Максимовича и поставил точку. «Бамоооооос» (vamos — идём — в переводе с испанского) в исполнении Артёма разнеслось по всему пустому стадиону.

Сборная России начинает в Лиге наций с победы. Следующий матч — 6 сентября в Будапеште с венграми.