5 звёзд, которые больше не нужны своим клубам. И продать их — проблема

Ровно через месяц в Европе закроется трансферное окно. Клубы постепенно избавляются от ненужных игроков. Среди них есть звёзды, которые никак не могут найти себе новую команду в европейском чемпионате. Ими интересуются в МЛС и на Ближнем Востоке, а вот в Европе они никому не интересны. Собрали пять топовых футболистов, которые столкнулись с такой проблемой.

Зинедин Зидан и Гарет Бэйл Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Валлиец стал главным разочарованием прошедшего сезона. Гарет испортил отношения с Зиданом. Главный тренер «Реала» стал оставлять его на скамейке запасных, а позже объяснил, что Бэйл предпочёл не играть в последних матчах сезона. Год назад мадридцы отказались продавать 31-летнего валлийца в Китай. Тогда он был близок к подписанию трёхлетнего контракта с «Цзянсу Сунин» на 22 млн евро в год, но «сливочные» заблокировали трансфер. Теперь «Реал» хочет избавиться от нападающего, но предложения по нему так и не поступают. Всё из-за большой трансферной стоимости и высоких запросов футболиста по зарплате. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Бэйла в 28 млн евро. Сам Гарет недавно заявил, что если варианты ухода из мадридского клуба всё же появятся, то он готов их рассмотреть. Несмотря на невзрачный сезон, главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз вызвал звёздного валлийца на матчи Лиги наций. Но уже в перерыве матча против Финляндии заменил Бэйла на Харри Уилсона.

Бэйл притворяется спящим и дразнит журналистов. Что всё это значит? «Реал» хочет расторгнуть с ним контракт.

Самуэль Юмтити Фото: Eric Alonso/Getty Images

По информации испанской прессы, новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман уже сообщил французу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Каталонский клуб хочет продать Юмтити или отдать его в аренду, но пока «Барса» не получала конкретных предложений по игроку. Вчера издание Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER сообщило, что руководство сине-гранатовых даже рассматривает возможность расторжения контракта с французским защитником. Если это произойдёт, то Самуэль вслед за Луисом Суаресом и Артуро Видалем может стать третьим игроком «Барсы», которому разрешат уйти бесплатно. Сам француз не хочет покидать каталонский клуб. Нынешний контракт 26-летнего футболиста действует до июня 2023 года, а Transfermarkt оценивает Юмтити в 32 млн евро.

Месут Озил и Микель Артета Фото: Julian Finney/Getty Images

Самый высокооплачиваемый футболист в истории «Арсенала» провёл худший сезон в карьере. В АПЛ-2019/2020 немец сыграл только в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Сам Озил в интервью The Athletic заявил, что разочарован тем, что по ходу сезона Артета редко выпускал его в старте. В июле Месут отклонил предложение «Фенербахче», а накануне, по информации турецкого издания Fanatik, «Аль-Наср» предложил 31-летнему футболисту контракт с зарплатой в 20 млн долларов за сезон. Озил не горит желанием уходить из «Арсенала», так как получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю или примерно 20 млн евро за сезон. Он хочет остаться в Лондоне и отработать свой контракт, который истекает в июне следующего года. Видимо, «Арсеналу» так и не удастся продать немца в другой клуб, а сам Озил уйдёт от «канониров» свободным агентом. Сейчас Transfermarkt оценивает Месута всего лишь в 12 млн евро.

Тома Лемар — 70-миллионное приобретение «Атлетико» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В 2018 году «матрасники» заплатили за Лемара 70 млн евро. Но за два сезона француз так и не оправдал заплаченных за него денег. В прошедшем сезоне Ла Лиги Тома не сделал ни одного результативного действия. Теперь Симеоне хочет продать 24-летнего полузащитника. Как сообщает Marca со ссылкой на FootMercato, на днях Лемар отказался от перехода в «Порту». Сам француз хочет продолжить карьеру в АПЛ или Лиге 1, но предложений по нему оттуда пока не поступало. Контракт футболиста с «Атлетико» действует аж до июня 2023 года, а Transfermarkt оценивает Лемара в 24 млн евро. Наверняка руководство «матрасников» потребует за француза гораздо большую сумму.

Игрок за 70 млн не сделал ни одного результативного действия. Провальный сезон Тома Лемара Он не оправдал ожиданий Симеоне и уже этим летом может покинуть клуб из Мадрида.

Гонсало Игуаин покинет «Ювентус» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Новый главный тренер туринцев Андреа Пирло публично заявил, что в это межсезонье пути клуба и игрока разойдутся. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» работает над расторжением контракта с аргентинским нападающим. Игуаин должен будет получить компенсацию за разрыв соглашения, которое действует до июня следующего года. Эту информацию подтвердил брат и агент Гонсало Николас Игуаин. Как сообщает Football Italia со ссылкой на TyC Sports, аргентинский форвард продолжит карьеру в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами», с которым уже якобы согласовал контракт на два года. Недавно туда переехал бывший одноклубник Игуаина Блез Матюиди.