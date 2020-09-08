Анчелотти провалил концовку сезона. Но уже получил двух знакомых топ-игроков

Прошлым летом «Эвертон» накупил футболистов на 120 млн евро – а закончил сезона на 12-м месте. Это худший результат для клуба за 15 лет. Не помогло даже увольнение Марку Силвы посреди сезона.

С начала сезона «Эвертон» топово прессинговал, постоянно владел мячом, но играл почти без моментов. Плохое сочетание: команду наказывали контратаками аутсайдеры и переигрывали лидеры. Одновременно Силве радикально не везло: поражения от «Астон Виллы», «Борнмута», «Шеффилда» и «Бёрнли» случились при явном преимуществе «Эвертона», который, даже с учётом всех недостатков, создавал для победы более, чем достаточно. То есть Анчелотти пришёл в команду, которая даже по качеству игры заслуживала более высокого места.

Анчелотти будет получать £21 в минуту. Но это не рекорд Итальянец возглавил «Эвертон» за час до игры с «Арсеналом».

Анчелотти сразу добавил команде несколько своих узнаваемых черт. «Эвертон» забросил высокий прессинг (даже в матчах с аутсайдерами, вроде «Брайтона» и «Ньюкасла», он был эпизодическим, а не системным) и перешёл на более прямолинейные вертикальные атаки. Тут же раскрылся Доминик Калверт-Льюин: после увольнения Силвы и смены стиля он забил 10 голов в 13 матчах. Ришарлисон с фланга атаки переместился в центр – стал вторым нападающем при типичной для позднего Анчелотти схеме 4-4-2 и на этой позиции забил несколько голов, хотя всё-таки на левом краю атаки он выглядел эффективнее.

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«Эвертон» набрал 17 очков в первых девяти турах с Анчелотти (больше было только у «Ливерпуля») и даже вскочил на девятое место (это много, если учесть что Карло принял команду на 15-м), но забыл вернуться с карантина после возобновления чемпионата. Всего три победы в девяти матчах (не помогла даже смена схемы), ужасная форма Калверта-Льюина (ни одного гола после рестарта) и пара ошибок Пикфорда отбросили команду обратно в нижнюю половину турнирной таблицы. Летний «Эвертон» — команда уровня борьбы за выживание.

В итоге, в прошлом сезоне «Эвертон» успел впечатлить, разочаровать и провалиться, но так и не показал хотя бы минимальной стабильности. Причин можно назвать достаточно – например, после рестарта команда уже не имела никаких турнирных задач – но это не отменяет того, что итоговое 12-е место – провал. В том числе, Анчелотти. Тем не менее клуб провёл под него трансферную кампанию.

Аллан и Хамес – великолепные трансферы

У новичков «Эвертона» есть кое-что общее: оба играли с Анчелотти, и играли здорово. Их нельзя сравнить с трансферами прошлых лет, когда боссы клуба просто покупали засветившихся игроков без учёта их качеств и стиля. Аллан и Хамес должны вписаться именно в ту команду, которую строит Анчелотти.

Аллан – опорник с агрессивной манерой игры с мячом и без мяча. С дриблингом и качественным продвижением мяча из глубины. И крайне неприятный для соперников: при Анчелотти он совершал в среднем восемь оборонительных действий за 90 минут –потрясающие цифры. Это редкий игрок, который, раскрывшись при Маурицио Сарри, с его уходом не сбавил, а сохранил уровень. Смена стиля (после ухода Сарри «Наполи» стал больше защищаться за линией мяча) пошла ему на пользу. В «Эвертоне» он найдёт команду, которая играет в подходящем стиле, и которой нужен разрушитель в центр поля.

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Анчелотти точно доволен его переходом: «Аллан – отлично играет и с мячом, и без него. Его энергия помогает всей команде, он точно усилит нашу полузащиту». Точечный трансфер, который заодно развяжет руки тому же Сигурдссону и даст ему больше свободы. Но Аллан сможет играть и опорника в 4-2-3-1 – этот вариант нельзя исключать, учитывая трансфер Хамеса.

Хамес провёл настолько скомканные последние сезоны (меньше 2000 минут на поле за два года), что можно было забыть, что это за игрок. А игрок выдающийся. Хамес – это конвейер опасных моментов, приём он почти одинаково эффективен и на правом фланге, и на любимой позиции в центре. Где бы и сколько бы он ни играл, он сохраняет два ключевых показателя (даже в «Реале» прошедшем сезоне): 0,4 (или выше) xА на 90 минут и 3,5 (или больше) ключевых пасов на 90 минут.

Для сравнения: лучший по количеству ключевым пасов в прошлом сезоне у «Эвертона» — Люка Динь, у которого из 2,1. В полтора раза меньше, но у Диня они ещё и не так опасны: свой объём пасов под удар Люка набирает навесами, которые не приводят к ударам из опасных ситуаций, поэтому ожидаемых голевых передач у него всего 0,19 на 90 минут. То есть Хамес не только часто пасует под удар, но и его передачи выводят партнёров на действительно опасные позиции, в которых высока вероятность гола.

Такого игрока сильно не хватало «Эвертону» в прошлом сезоне – в первую очередь, Калверту-Льюину, но и Ришарлисон станет эффективнее в штрафной. Хамес даст, во-первых, навесы другого качества, чем сейчас, а во-вторых, тонкие пасы между игроками, которые до сих пор некому было отдать (по идее, это работа Сигурдссона, но он разочаровал). И он сам может здорово пробить: начиная с 2013 года он в каждом сезоне забивал ударами из-за штрафной. Единственное исключение – последний сезон, в котором колумбиец почти не играл.

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Хамес сможет закрыть правый фланг полузащиты в основной схеме Анчелотти – 4-4-2, переходящей в 4-2-4. Ришарлисон будет играть в штрафной, а Бернард и Хамес разрывать фланги и смещаться в центр. Но он может сыграть и десятку в 4-2-3-1 – при такой схеме Ришарлисон вернётся на фланг (где он в большом порядке), а оборонительная структура команды не изменится.

Ни в «Реале» при Зидане, ни в «Баварии» Хамес не получал главного – свободы передвижения. Всегда находились игроки, которые важнее, под которых приходилось подстраиваться. «Эвертон» попроще, тут подстраиваться будут уже под него. Хамес сказал, что фигура тренера стала ключевым фактором при выборе клуба. «Я хорошо знаю Анчелотти вместе мы способны на большие дела». Как минимум, он не боится ответственности – наоборот, он хочет играть важную роль.

Единственное опасение – травмы. В последние сезоны Хамес стабильно пропускает по три месяца из-за повреждения связок колена и других проблем.

Ожидания от сезона

«Эвертон» не оправдывает ожидания уже несколько лет. Анчелотти, в общем, тоже: плохо ушёл из «Баварии», ненадолго задержался в «Наполи». Это вызывает искушение отмахнуться от их странного союза, как заранее обречённого. Но умные точечные покупки знакомых тренеру игроков показывают, что клуб учится на ошибках. Как минимум, он даёт итальянцу правильные условия для работы.

Анчелотти никогда не строит сложных систем. Его лучшие команды, в том числе, выигравшие ЛЧ «Милан» и «Реал», были устроены довольно просто: лучшие игроки получали максимум свободы и творили, остальные их прикрывали. Поэтому для него критически важны отношения с лидерами. В «Баварии» они не сложились – и Карло не доработал сезон.

В «Эвертоне» отношения с лидерами в порядке. При нём уже вышел на новый уровень Калверт-Льюин, а с Ришарлисоном они обмениваются комплиментами в прессе. Ришарлисон говорит, что гордится работать под руководством итальянца: «Он тренировал великих, Роналду, Шевченко, а теперь говорит, что я в топ-10 форвардов, с которыми он работал. Чувствую гордость». Сам Анчелотти говорит, что бразилец может забить 30 голов в чемпионате. Хамес только усилит позиции тренера в раздевалке – на поле он игрок, который закроет главную проблему команды в прошлом сезоне – дефицит последнего паса.

Есть все предпосылки для мощного сезона. Если всё сложится, «Эвертон» не превратится в модный концептуальный проект и не будет лучше всех прессинговать или защищаться – зато будет зрелищной командой, которая может обыграть кого угодно.