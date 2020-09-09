10 самых дорогих легионеров в истории «Рубина». Где они сейчас

«Рубин» пока воздерживается от крупных покупок в это трансферное окно: ищет перспективных игроков и берёт точечно. Но в истории казанского клуба бывали дорогостоящие (и даже очень) легионеры. Мы выяснили, где они сейчас.

Жонатас, € 7 млн

Период в «Рубине» был одним из лучших в карьере нападающего — 35 матчей, 15 голов. Подобную результативность он показывал в «Брешии», «Латине» и «Эльче» (после «Рубина»). В сентябре 2019 года бразилец мог вернуться в Россию. Жонатасом интересовались «Динамо» и ЦСКА.

В конце августа бразилец переехал в ОАЭ, где будет выступать за «Аль-Шарджу». Жонатас тяжело переболел коронавирусом в марте, но сейчас у него всё хорошо. «Я почувствовал жар, мне было очень плохо, — рассказал нападающий. — Но я думал, что это просто мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром я поговорил с врачом, и он сказал мне, что нужно пройти тест на коронавирус, так как у меня были симптомы. Результат оказался положительным. Я не мог тренироваться, моё тело было слабым. Особенно сильно я страдал в первые три дня. У меня не было сил ни на что. Когда я пошёл в душ, чуть не потерял сознание. Это была очень сильная боль, я никогда не чувствовал ничего подобного. Этот вирус не шутка. Сейчас мне получше, я снова начал заниматься спортом. Но я спортсмен, а мне было очень больно, только представьте себе, что чувствуют пожилые люди. Некоторые не понимают, насколько серьёзен этот вирус».

Гёкдениз Карадениз, € 8,7 млн

До приезда в Россию Карадениз провёл 11 сезонов в «Трабзонспоре». В Казани турецкий футболист стал легендой: сыграл 300 матчей, выиграл два чемпионства, два Суперкубка России и Кубок России. Вместе с «Рубином» Карадениз обыграл «Барселону» на «Камп Ноу», забив на 73-й минуте победный гол. Огорчал Гёк и прочих грандов — «Интер», «Атлетико». В ноябре 2014 года легенда казанского клуба сделал татуировку — надпись на правом бицепсе «ФК Рубин Казань», а в мае 2018-го завершил игровую карьеру, отыграв 21 сезон.

В ноябре Карадениз вернулся в Турцию, предварительно получив тренерскую лицензию категории A. По словам Гёкдениза, семья намного быстрее его самого перестроилась на привычную для себя среду обитания. «Свою роль сыграло то, что мы приехали жить не в Трабзон, а в Стамбул, — объясняет он. — До этого я жил в Казани десять лет, а это сильно изменило меня».

Сейчас Карадениз готовится стать тренером и в скором времени может приехать в Казань – на открытие мечети в селе Калинино, строительство которой он проспонсировал.

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Хосе Саломон Рондон, € 9 млн

Пик карьеры венесуэльского футболиста пришёлся на период после «Рубина». В Казани Рондон сыграл 56 матчей и забил 24 матча. Затем форвард перешёл в «Зенит» за € 17 млн. В Санкт-Петербурге венесуэлец стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Из России нападающий уехал в Англию, где выступал за «Вест Бромвич» (120 матчей, 28 голов) и «Ньюкасл» (33 матча, 12 голов). Сейчас Рондон играет за китайский клуб «Далянь Про», который тренирует Рафаэль Бенитес.

Фото: dlyffc.com

Обафеми Мартинс, € 9 млн

Нигерийский нападающий перешёл в «Рубин» в 2010 году, после чемпионата мира в ЮАР. В казанском клубе Мартинс был призван заменить ушедшего в «Зенит» Александра Бухарова. Несмотря на всего пятёрку голов в России, Обафеми выиграл Кубок и Суперкубок России, а также бронзовые медали чемпионата страны. Выйти на прежний уровень, какой он демонстрировал в «Интере» и «Ньюкасле», Мартинс не смог.

Зато форвард запомнился в положительном свете вне поля: участвовал в различных социальных проектах и акциях, посещал воспитанников детского дома Советского района города Казани.

После «Рубина» Мартинс выступал за «Леванте», «Сиэтл» (43 гола в 84 матчах) и с 2016 года за «Шанхай Шэньхуа» (с перерывом в полтора года).

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Сальваторе Боккетти, € 9,5 млн

Итальянский защитник перебрался в «Рубин» в августе 2010 года. В казанском клубе Боккетти выиграл Кубок и Суперкубок России и стал бронзовым призёром страны. Жизнь в Казани продлилась два с половиной года, а в январе 2013 года Сальваторе перешёл в «Спартак». За шесть с половиной лет в Москве Боккетти стал чемпионом, выиграл Суперкубок страны, сыграл более 100 матчей, а главное нашёл свою любовь — российскую девушку Екатерину.

Летом 2019 года Сальва вернулся в Италию и за год в «Вероне» провёл лишь пять матчей. В мае этого года Боккетти заявил, что вернётся в «Спартак», и необязательно в качестве футболиста.

Рубен Рочина, € 10 млн

Летом 2016 года испанский полузащитник перешёл в «Рубин», который заплатил сумму отступных, прописанную в контракте футболиста. В России Рочина отыграл лишь один полноценный сезон и отправился в аренду в «Леванте», за который выступает до сих пор.

Полузащитника не устроило качество жизни в России, на что он пожаловался после отъезда из «Рубина»: «Время, которое я провёл в России, рассматриваю для себя как очередной опыт. Понятно, что в России нет такого качества жизни, как здесь, в Испании, но и там есть свои плюсы».

Сезон-2019/2020 стал одним из лучшим в карьере испанца: 29 матчей, пять голов и столько же голевых передач.

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Максим Лестьенн, € 10 млн

Покатавшись по арендам в «Дженоа» и ПСВ (выиграл чемпионат и Суперкубок), бельгийский вингер перешёл в «Рубин». Карьера в Татарстане была непродолжительной — полтора года, 28 матчей, шесть голов и три ассиста.

Сезон-2017/2018 Лестьенн начал в «Рубине», но вторую половину доигрывал в «Малаге». Летом 2018 года Максим перешёл в «Стандард», где выступает до сих пор, являясь игроком основы.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Янн М’Вила, € 12 млн

Французский полузащитник больше времени выступал в аренде, нежели в «Рубине». За казанский клуб М’Вила провёл 80 матчей, но сполна завидный контракт (€ 3 млн в год) не оправдал. Как только Янну представилась возможность перейти в клуб АПЛ, он сразу же ею воспользовался.

«Я очень рад, что перешёл в «Сандерленд». Мне понравилось тренироваться с этой командой. Мне все были рады, и мне было приятно работать с этими игроками. Так что я с нетерпением жду старта сезона. Кроме того, я уже очень давно хотел поиграть в английской Премьер-лиге. Так что я очень доволен этим трансфером», – сказал М’Вила.

С 2018 года французский опорник выступает за «Сент-Этьен». Выступления во Франции, России, Италии и Англии не принесли ему ни одного трофея. Зато заработал хорошо.

Роман Ерёменко, € 12,9 млн

Ерёменко — единственный игрок в нашей десятке, который и сейчас на виду у российских болельщиков. «Рубин» стал первым клубом для финна в России, и он сразу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Высокая результативность и незаурядные организаторские способности Романа привлекли внимание «Атлетико», но казанский клуб отказался отпускать своего лидера. После трёх сезонов в «Рубине» Ерёменко в одностороннем порядке разорвал контракт и перешёл в ЦСКА, с которым стал чемпионом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат

В январе 2019 года Ерёменко транзитом через «Спартак» переехал в «Ростов», где за полтора года дошёл до должности вице-капитана.

Ерёменко разорвал контракт с «Рубином» ради ЦСКА. Спустя 6 лет мы узнали, как это было Малоизвестные подробности перехода.

Карлос Эдуардо, € 20 млн

По некоторым данным, за пять лет до перехода в «Рубин» за Эдуардо следили скауты «Реала», но в итоге отказались от идеи его приглашения. И не ошиблись.

В Россию Эдуардо приехал в 2010 году для участия в Лиге чемпионов после трёхлетнего отрезка в «Хоффенхайме». Немногим ранее игроком интересовался «Зенит», но немецкий клуб был не готов с ним расставаться. Самый дорогой трансфер в истории «Рубина» не оправдал себя: из-за травм бразилец сыграл всего 62 матча и забил семь голов. Правда, выиграл Кубок и Суперкубок России.

В июне этого года бразилец заявил о желании вернуться в «Рубин», но через несколько дней перешёл в «Жувентуде» (клуб из бразильской Серии B). Эдуардо считает Россию крутой страной, а Путина — «очень правильным мужиком».