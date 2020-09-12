В «Локомотив» может приехать топ-форвард. Клуб ведёт переговоры с Манджукичем

«Локомотив» продолжает искать форварда. В руководстве московского клуба понимают, что он необходим команде. За последние несколько недель «Локо» вёл переговоры сразу с несколькими кандидатами. Василий Кикнадзе подтверждал интерес к нападающему «Сельты» Санти Мине. По нашей же информации, «Локомотив» пытался договориться с нападающим «Кристал Пэлас» Кристианом Бентеке, но финансовые условия потянуть не смогли. К тому же, по нашим данным, прямо сейчас клуб ведёт переговоры с нападающим «Порту» Тикиньо Соарешом. Но есть и ещё один вариант – Марио Манджукич.
Манджукич летом расторг контракт с катарским клубом. Сейчас он свободный агент
В декабре 2019 года Марио оказался не нужен Маурицио Сарри в «Ювентусе», хотя забивал голы за итальянский клуб. Нападающий подался в экзотику и уехал в катарский «Аль-Духаиль». Правда, там тоже у Манджукича не пошло. Он провёл за клуб всего семь матчей и забил один гол. В июле он расторг контракт с катарским клубом и сейчас является свободным агентом. Именно в июле появились первые слухи о «Локомотиве», но потом эти разговоры затихли. Но сейчас, по нашей информации, переговоры активизировались.
К Марио сейчас проявляют интерес итальянские клубы, но Манджукич готов рассмотреть вариант с «Локомотивом»
В последнее время слухи отправляли Манджукича, то в «Рому», то в «Милан». Но пока до конкретики дело не дошло. Зато «Локомотив» уже вступил в переговоры с хорватом. Причём, по нашей информации, если в июле Марио просил для себя зарплату в размере около 4 млн евро в год, что не очень подъёмно для «Локо», то сейчас хорват готов поумерить свои аппетиты. Манджукич действительно серьёзно рассматривает для себя вариант с московским клубом и этот трансфер может состояться, если в ближайшее время стороны придут к компромиссу.
34-летний хорват имеет богатый послужной список. Марио играл за такие известные клубы, как «Вольфсбург», «Бавария», «Атлетико» и «Ювентус». Естественно, балканский форвард собрал обширную коллекцию трофеев.
Выступая за «Баварию», Манджукич стал двукратным чемпионом Германии и двукратным победителем Кубка, и что гораздо важнее, поднял над головой трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, Марио завоевал суперкубок УЕФА.
В составе «Ювентуса» Манджукич пять раз становился победителем чемпионата Италии и трижды — Кубка страны. В сезоне-2016/17 форвард добрался до финала Лиги чемпионов, где отметился потрясающим результативным ударом. Впрочем, завоевать трофей туринцам так и не удалось, чему поспособствовал «Реал».
В 2018 году Марио успешно выступил в составе сборной Хорватии на чемпионате мира в России. Балканская команда дошла до финала (по пути обыграв сборную Черчесова), где не смогла ничего противопоставить французам. А сам Манджукич снова отметился голом в финале и даже двумя. Правда, один из них он забил в ворота своей команды.
- 12 сентября 2020
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