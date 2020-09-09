«Ему надо было родиться русским». Бобо Лекхето — первый топ-легионер «Локомотива»

12 лет назад его не стало.

Есть в истории нашего футбола в хорошем смысле слова обрусевшие иностранцы. Те, которые, даже не играя за сборную России, стали здесь своими. В «Спартаке» — Робсон, в ЦСКА — Вагнер, в «Локомотиве» — Лекхето.

Робсон был первым бразильцем в «Спартаке». Он забивал «Арсеналу» и стал своим после пьянки Один из самых запомнившихся легионеров в истории красно-белых.

Джейкоб Лекхето – левый защитник, в начале 2001 года перешедший в «Локомотив» из южноафриканского «Морока Свэллоуз» — первый представитель Черного континента, блеснувший в составе «железнодорожников» (ок, в том же «Локо» выступал и нигериец Джеймс Обиора, но к нему, талантливому симулянту, совсем другое отношение).

Тренер Виктор Бондаренко, у которого Лекхето играл в ЮАР, в интервью «Спорт-Экспрессу» вспоминал: «Он вырос в Соуэто, предместье Йоханнесбурга, где самый высокий уровень преступности во всей Южной Африке. Лекхето прошел богатую жизненную школу, и ему пришлось преодолеть немало трудностей. Но у него была цель — выбиться в люди. По характеру — как Чапай. Смелый, решительный, надежный».

Добродушный и не заносчивый в быту, пахарь и боец на поле — этот парень с косичками сразу полюбился болельщикам «Локомотива», которые стали называть его Бобо или Яша.

Сергей Овчинников дал африканцу короткую, но всеобъемлющую характеристику: «Ему надо было родиться белым и русским».

Игорь Чугайнов рассказывал: «По человеческим качествам Бобик вне конкуренции из легионеров. В первый же день выхватил у администратора сетку с мячами: «Сэр! Дайте, я понесу». Единственный легионер, который таскал мячи».

Чётвертая победа «Локомотива» в Кубке. Джейкоб Лекхето, посол ЮАР, Юрий Сёмин и Джеймс Обиора. 2001 Фото: Из архива Сёмина

С Лекхето в составе «Локомотив» дебютировал в Лиге чемпионов. И выиграл первое золото РПЛ. После чего Бобо исполнил памятный перфоманс – забрался с кубком на крышу клубной базы в Баковке. Руслан Пименов вспоминал: «Лекхето втихаря туда залез, никого не предупредив. В курсе были только журналисты. Мы потом в газетах фотографии увидели: «Ого!».

«Георгич легко мог пару человек заживо съесть». История последнего золотого матча в РПЛ Газзаев до сих пор уверен, что титул чемпиона в 2002 году должен был достаться его ЦСКА, а не «Локомотиву».

Юрий Дроздов в интервью «Чемпионату» поделился другой историей: «Бобо Лекхето быстрее всех иностранцев в «Локомотиве» адаптировался: мог и пошутить, и посмеяться, и пивка с нами выпить. По-русски своим грудным голосом смешно говорил, но хотя бы пытался. Помню, в Мадриде неудачно сыграли, 0:4 получили. Лекхето, Обиора, Вучичевич, Обрадович решили после матча развеяться. Вызвали такси и сорвались в ночной клуб. А Палыч их увидел из окна, по клубным костюмам вычислил. В Москве выходим на тренировку, Сёмин обращается к Лекхето: «Бобо, в 2 часа ночи рестораны и музеи закрыты. Куда ездили?». Бобо глазами хлопает: «Coach, I don’t understand». Палыч к Вучичевичу: «Неман, куда ездили?». Тот: «Палыч, по-русски плохо понимать». Палыч плюнул и пошёл».

Думаю, многим болельщикам тех лет памятен культовый скетч «О.С.П.-Студии» — пародия на матч ЦСКА – «Локомотив». Кабанов играет Семина, Шац — Газзаева. «Семин» выбегает к бровке, и, известный своей особенностью путать-коверкать имена футболистов, кричит: «Жакоб, назад, назад! Тьфу, черт нерусский!».

Такой момент легко можно представить и в реальном матче. Но без каких-либо последствий и обид. У Лекхето никогда не было проблем с Палычем. Даже намека на выяснение отношений. Он всегда работал на совесть и был абсолютно командным игроком. А Семин в своих футболистах ценил, прежде всего, эти качества.

3,5 сезона в России, 2 чемпионства, Кубок и Суперкубок, 116 матчей во всех турнирах, 5 мячей. Еще один факт, характеризующий класс Бобо — он дважды забивал в Лиге чемпионов. В важнейших отборочных матчах с австрийцами — в 2001-м «Тиролю», а через год ГАКу.

В 2001-м Лекхето стал вторым после Тчуйсе африканцем, попавшим в список 33-х лучших игроков чемпионата России, а потом два года подряд признавался лучшим левым защитником первенства.

«Дали паспорт, а он испугался». Почему спартаковец Тчуйсе отказался от сборной России Личным указом Путина он получил российский паспорт, но в итоге выбрал Камерун.

Свой последний матч за «Локо» Бобо сыграл 22 мая 2004 года – все 90 минут в Самаре против «Крыльев». Этот матч станет последним в его клубной карьере (20 июня он проведет еще полную игру за сборную ЮАР против Ганы в отборе ЧМ-2006).

Россию Лекхето покинул быстро и таинственно. До сих пор существуют несколько версий случившегося. Вот две основные. Первоначальная – он был вынужден вернуться на родину и завершить карьеру вследствие тяжёлой болезни жены, которая заразилась туберкулёзом или СПИДом. Вторая (и главная) — самому Лекхето был поставлен диагноз «СПИД».

Летом 2004-го Сёмин так прокомментировал уход защитника: «Мы не имеем права удерживать Лекхето. Мы благодарны ему за всё, что он сделал для команды. Он стал родным для нас, расставаться очень жаль, но благополучие семьи превыше контрактных обязательств».

Руслан Нигматуллин недавно вспомнил, каким получилось расставание африканца с «Локо»: «Он резко сорвался, расторг контракт и уехал. Все были удивлены. Позже, конечно, стало понятно, почему так произошло».

Мнение многолетнего врача «Локомотива» Савелия Мышалова: «Игроков в Москве регулярно проверяли на ВИЧ, но у Лекхето анализы были отрицательные. Лишь после его отъезда пришла информация из ЮАР, что Лекхето болен. Где он подцепил эту гадость, не представляю».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чугайнов вспоминал: «Между собой мы говорили: «Мартышка эта его заразила, подцепила у себя в ЮАР». Жена! До чего парня жалко!».

Бондаренко: «Он сначала жену похоронил, у которой тоже был СПИД. Сам Лекхето резко сдал в последний год, исхудал сильно. Меня всегда вспоминал добрым словом за то, что рекомендовал в «Локомотив»: «Мистер, если б не вы, я бы так и жил в нищете».

«А у тебя СПИД, и значит мы…» 6 футболистов, умерших от ВИЧ Во Всемирный день борьбы со СПИДом вспоминаем о Лекхето, Изиборе и других игроках, ставшими жертвами «чумы XX века».

В 2007 году некоторые российские СМИ сообщили о том, что Лекхето погиб в автокатастрофе, и Сёмин с Овчинниковым собираются лететь на похороны в Южную Африку. Позднее выяснится, что эта информация не соответствует действительности.

Есть такое поверье — когда человека раньше смерти хоронят, он долго живет. Но с Лекхето оно не сработало. Ровно 12 лет назад — 9 сентября 2008 года — Джейкоба не стало. Писали, что из-за последствий СПИДа, но в ЮАР эту информацию не подтвердили.

Лекхето, которому было всего 34 года, похоронен на окраине Йоханнесбурга в родном Соуэто. Мы помним, Бобо.