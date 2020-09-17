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«Динамо» возвращается в Европу спустя 5 лет. Где сейчас участники матчей с «Наполи»

Сегодня московское «Динамо» спустя пять лет вновь сыграет в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде турнира соперником бело-голубых будет «Локомотив» из Тбилиси. Последний раз «Динамо» играло в еврокубках в сезоне-2014/2015. Тогда московский клуб вышел из группы с первого места, обыграл в 1/16 финала бельгийский «Андерлехт», а на стадии 1/8 сразился с итальянским «Наполи» (проиграл по сумме двух матчей — 1:3, 0:0). Вспоминаем лидеров той команды, которые выходили на поле против клуба из Неаполя. Игорь Денисов пропускал обе игры из-за конфликта с главным тренером бело-голубых Станиславом Черчесовым, который чуть позже отправил футболиста в дубль. Ему посвятили отдельный текст.

Был капитаном сборной, скандалил везде, где играл, резко исчез. Куда пропал Игорь Денисов Ругался с Карпиным, Радимовым, Это'О, Черчесовым… Да с кем он только не ругался!

Владимир Габулов Фото: «Чемпионат»

После завершения карьеры в 2018 году Габулов начал работать спортивным функционером: полгода возглавлял владикавказскую «Аланию» в качестве президента, а с февраля этого года стал председателем совета директоров футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный».

Алексей Козлов Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

33-летний Козлов до сих пор играет в РПЛ — в составе «Ростова». В команде Валерия Карпина Алексей закрепил за собой роль основного правого защитника и в этом сезоне провёл уже семь матчей.

Томаш Губочан Фото: «Чемпионат»/omonoiafc.com

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» встречает 35-летие в кипрской «Омонии». Вчера Губочан вместе с командой прошёл сербскую «Црвену Звезду» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Словак ушёл с поля в концовке матча, а «Омония» смогла выиграть в серии пенальти.

Александер Бюттнер Фото: «Чемпионат»/Getty Images

После ухода из «Динамо» Бюттнер играл у Леонида Слуцкого в «Витессе». В ноябре прошлого года подписал контракт с клубом MLS «Нью-Инглэнд Революшн». В этом сезоне 31-летний защитник сыграл уже в девяти матчах и отдал две голевые передачи.

Кристофер Самба Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Конголезец завершил карьеру в «Астон Вилле» в 2018 году. До недавнего времени он проходил стажировку в Футбольной ассоциации Ирландии, по окончании которой должен был получить тренерскую лицензию.

Юрий Жирков Фото: «Чемпионат»

37-летний Жирков продолжает играть футбол на высочайшем уровне и даже не собирается завершать карьеру. В конце июля бронзовый призёр Евро-2008 продлил контракт с «Зенитом» ещё на год. Важной фигурой Юрий остаётся и в сборной.

Роман Зобнин Фото: «Чемпионат»

После ухода из «Динамо» в «Спартак» в 2016 году Зобнин стал одним из лидеров полузащиты красно-белых и чемпионом России. В этом сезоне Роман сыграл во всех семи матчах от первой до последней минуты и отдал одну голевую передачу в домашней игре против «Сочи».

Матьё Вальбуэна Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Летом прошлого года 35-летний француз присоединился к греческому «Олимпиакосу», с которым не дал «Краснодару» выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В минувшем сезоне Вальбуэна помог клубу из Пирея в 45-й раз стать чемпионом Греции.

Вильям Ванкёр Фото: «Чемпионат»/Getty Images

С лета Ванкёр является свободным агентом. Последним клубом 31-летнего француза был турецкий «Антальяспор», который отправлял опорного полузащитника в аренду в «Монако» и «Тулузу». Теперь Вильям находится в поиске новой команды.

Балаж Джуджак Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Последние четыре сезона венгерский футболист работает в ОАЭ. В начале этого года Джуджак сменил третий эмиратский клуб, подписав контракт с «Аль-Айном». В феврале 33-летний полузащитник отличился за новую команду в дебютном матче, забив гол в ворота бывшего клуба — «Аль-Иттихад».

Александр Кокорин Фото: «Чемпионат» / spartak.com

За пять лет жизнь Кокорина радикально поменялась. В 2016 году он перешёл в «Зенит», потом год отсидел в тюрьме, вышел на свободу, поиграл в аренде в «Сочи», а теперь перешёл в московский «Спартак». Александр дебютировал за новый клуб в проигранном дерби против ЦСКА, так и не сумев поразить ворота непримиримого соперника.

Кевин Кураньи Фото: «Чемпионат»/instagram.com/kuranyi.k

Автор единственного мяча в ворота «Наполи» завершил карьеру в марте 2017 года и занялся агентской деятельностью. Кевин основал в Штутгарте футбольное агентство под названием «22 Sportmanagement». Но и Россию немец не забывает: регулярно приезжает на Кубок Легенд в Москву.

Алексей Ионов Фото: «Чемпионат»

С лета 2017 года 31-летний полузащитник выступает за «Ростов» и регулярно вызывается в сборную России. В этом сезоне Ионов сыграл во всех семи матчах РПЛ, результативных действий пока не совершал.

Станислав Черчесов Фото: «Чемпионат»

После «Динамо» Черчесов один сезон практиковал в Польше, став чемпионом страны вместе с варшавской «Легией». Летом 2016 года Станислав Саламович возглавил сборную России и добился прекрасного результата на домашнем чемпионате мира, дойдя до четвертьфинала. 57-летний тренер и поныне возглавляет главную команду страны.