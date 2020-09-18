«В УЕФА хотят проверить «Динамо» на полиграфе. Там не верят, что это футбольный клуб»

17 сентября наш футбол пощупал очередное дно. «Динамо» вылетело из Лиги Европы, не успев начать там свой поход. Российский клуб был выбит худшей командой турнира по рейтингу – «Локомотивом» из Тбилиси. Спортивная общественность просто взорвалась от возмущения. Достиг ли российский футбол дна или ещё есть куда опускаться? Отвечают эксперты и соцсети.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы. Как такое могло случиться!? Ой!

Бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус назвал произошедшее колхозом: «Катастрофа «Динамо» случилась не то чтобы неожиданно. Еврокубковые игры в один раунд — это немного другой спорт. Чтобы в нём выигрывать, нужно быть предельно сконцентрированным, отмобилизованным, выставить на поле лучших, иметь план на игру и давить-давить-давить все 95 минут. По-другому матчи не выиграть. В общем, грусть. Такому колхозу мы проигрываем впервые. Но судя по общим тенденциям в нашем футболе теперь это обыденность, нужно привыкать»



Почётный динамовец Дмитрий Губерниев призывает игроков посмотреть в глаза Дзержинскому. «Я почётный динамовец, у меня есть удостоверение с, прости господи, изображением Дзержинского. Жизнь становится слишком хорошая, когда я подхожу и смотрю в глаза Феликсу. А сегодня нужно всей команде в глаза Феликсу посмотреть».

Грузия обвиняла Россию и отказывалась играть в Москве. Когда футбол = политика А сегодня у «Динамо» матч в Тбилиси. Первый для нашего клуба в Грузии за 23 года.

Один из самых известных болельщиков «Динамо» Лев Лещенко просто не находил слов после произошедшего. «Кроме стыда ничего не чувствую. Это даже не позор — позорище. «Локомотив» Тбилиси — будто любительская команда: у них нет бюджета, ничего нет. Но даже на их фоне «Динамо» выглядело ещё хуже».

Фото: РИА Новости

Сергей Кирьяков был жёстким и сказал, что Кириллу Новикову не хватило яиц: ««Позор? Я бы пожёстче слово придумал. Позор — самое мягкое, что приходит в голову. При всём уважении к грузинскому футболу, эта команда уровня ПФЛ. Нельзя играть с таким настроем, в таком темпе, когда игроки толком не вступают в борьбу, теряют простые мячи. Один человек для меня это стабильно минус один на поле. «Динамо» на протяжении последнего времени играет вдесятером. Футболист, который просто пешочком передвигается по полю. Пора бы уже называть вещи своими именами. Хватит ходить вокруг да около и сдувать с некоторых пылинки. Филипп — это просто… Его надо было менять ещё в середине первого тайма, но для этого надо иметь яйца, потому что явно бросалось в глаза, что играл минус один игрок».



А вот депутат Госдумы и бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев смотрит глубже: «Возможно, клубам стоит поднять вопрос об отставке Прядкина. Рыба гниёт с головы, глава РФС сменился, а что изменилось? Ничего. Футбол как был дном, так и остался. Глубинные причины нужно искать. Уйдёт Прядкин номер один — придёт Прядкин номер два. Подготовка, отношение и лимит не изменятся. Так же как и посещаемость».

Александр Мостовой просто в шоке: «Я ошарашен. Не могу поверить. Команда впервые за долгие годы выходит, потрачено за последнее время было чуть ли не 60 млн — и тбилисский «Локомотив»… Многие, думаю, не знают, что есть такая команда. Все знают, что есть «Динамо» Тбилиси. Сейчас многим скажут про результат, а они и не поймут – будут думать, что проиграли «Динамо» Тбилиси. Хочу посмотреть статистику «Локомотива», кто там играл. Для них это подвиг, они герои. А «Динамо» – это безобразие. Как бы они ни играли, это шок».

Реакция соцсетей

В соцсетях после матча тоже было много интересного. Есть вот такой вариант развития событий.

Игрок «Динамо» Лесовой, наверное, испытал вьетнамские флэшбеки.

Есть версия, что всему виной жеребьёвка.

Так или иначе – это конец.