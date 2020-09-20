Максименко исправился за дерби! «Спартак» был хорош в Казани и догнал «Зенит»

«Спартак» вдесятером одержал непростую победу над «Рубином» в Казани. Команда Доменико Тедеско снова наверху – делит первое место с «Зенитом», набрав 17 очков. Уже через тур, 3 октября, красно-белые и сине-бело-голубые сыграют в Москве!
Главные события матча в Казани:
— Тедеско почти полностью повторил состав на матч с ЦСКА, несмотря на поражение в дерби. Отсутствовал, как и в кубковой игре с «Родиной», только Самуэль Жиго. По словам Шамиля Газизова, у французского защитника микротравма.
— В заявке «Рубина» второй тур подряд не оказалось простудившегося голкипера Юрия Дюпина. Его снова заменил Никита Медведев. Зато Хвича Кварацхелия избежал серьёзной травмы, так что смог сыграть со «Спартаком».
— Начало игры в Казани – огонь! Уже на 1-й минуте Александр Максименко спас «Спартак», когда «Рубин» создал изоляцию для Кварацхелии и тот легко обыграл один в один Павла Маслова. Через четыре минуты красно-белые ответили быстрым голом. За счёт смещений к флангу Алекса Крала и Зелимхана Бакаева спартаковцы разбили прессинг, дошли до ворот хозяев, а Джордан Ларссон очень удачно попал в верхний угол. Десять из десяти на заказ так не забить.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.
— Второй гол «Спартака» – подарок Медведева. Давно не имевший стабильной практики вратарь «Рубина» грубо ошибся на выходе: мяч от его руки попал в ногу Михаилу Меркулову, и получился автогол. Но вопросы у Леонида Слуцкого по этому эпизоду будут и к фланговым игрокам, которые позволили Бакаеву беспрепятственно навесить слева.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.
— Хотя по статистике первый тайм по ударам выиграл «Рубин» – 8-4 (в створ – 1-1), эпизодами по игре всё выглядело так, словно машина переехала невнимательного пешехода. «Спартак» за счёт давления, начинавшегося с двух форвардов, сковывал двух центральных защитников и малоподвижных полузащитников хозяев. В обороне у казанцев возникали проблемы из-за того, что плохо помогали игроки группы атаки. Вдобавок Максименко был хорош – вытащил ещё и непростой мяч от Дениса Макарова.
— Что вряд ли понравилось Тедеско, так это то, насколько быстро команда входила в игру. «Спартак» едва не пропустил на первой минуте второго тайма, как и в начале первого: Макаров накрутил Георгия Джикию, однако «чужая» правая нога подвела в завершении. Потом ещё случился момент, когда Макаров требовал пенальти за фол Айртона. Но судья, пожалуй, принял верное решение – бразилец не бил по ноге вингера казанцев.
— Ход игры изменило удаление Маслова за вторую жёлтую карточку. Кварацхелии наконец-то удался дриблинг: грузинский вингер красиво разобрался с Кралом и Романом Зобниным, а молодой центральный защитник «Спартака» сыграл неаккуратно и сфолил на Хвиче. К судье снова вопросов нет – заслуженный «горчичник». Тедеско опоздал с заменой Маслова на Илью Гапонова, так что вынужден был убирать с поля Ларссона.
— В большинстве «Рубин» наступал всеми силами. Заканчивал матч с тремя защитниками и парой форвардов Деспотович – Игнатьев. Казанцы нанесли во втором тайме 15 ударов против двух у москвичей (в створ – 6:0). Тем не менее по-настоящему опасных моментов команда Слуцкого до последних минут создавала мало, а когда было совсем горячо, выручал блестяще сыгравший Максименко.
- 20 сентября 2020
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:35
-
17:30
-
17:24
-
17:07
-
17:06
-
16:52
-
16:50
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:09
-
16:08
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:41
-
15:26
-
15:26
-
15:17
-
15:07
-
14:49
-
14:44