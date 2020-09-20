Один эффектный гол и один очень смешной.

Максименко исправился за дерби! «Спартак» был хорош в Казани и догнал «Зенит»

«Спартак» вдесятером одержал непростую победу над «Рубином» в Казани. Команда Доменико Тедеско снова наверху – делит первое место с «Зенитом», набрав 17 очков. Уже через тур, 3 октября, красно-белые и сине-бело-голубые сыграют в Москве!

Главные события матча в Казани:

— Тедеско почти полностью повторил состав на матч с ЦСКА, несмотря на поражение в дерби. Отсутствовал, как и в кубковой игре с «Родиной», только Самуэль Жиго. По словам Шамиля Газизова, у французского защитника микротравма.

— В заявке «Рубина» второй тур подряд не оказалось простудившегося голкипера Юрия Дюпина. Его снова заменил Никита Медведев. Зато Хвича Кварацхелия избежал серьёзной травмы, так что смог сыграть со «Спартаком».

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— Начало игры в Казани – огонь! Уже на 1-й минуте Александр Максименко спас «Спартак», когда «Рубин» создал изоляцию для Кварацхелии и тот легко обыграл один в один Павла Маслова. Через четыре минуты красно-белые ответили быстрым голом. За счёт смещений к флангу Алекса Крала и Зелимхана Бакаева спартаковцы разбили прессинг, дошли до ворот хозяев, а Джордан Ларссон очень удачно попал в верхний угол. Десять из десяти на заказ так не забить.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Второй гол «Спартака» – подарок Медведева. Давно не имевший стабильной практики вратарь «Рубина» грубо ошибся на выходе: мяч от его руки попал в ногу Михаилу Меркулову, и получился автогол. Но вопросы у Леонида Слуцкого по этому эпизоду будут и к фланговым игрокам, которые позволили Бакаеву беспрепятственно навесить слева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— Хотя по статистике первый тайм по ударам выиграл «Рубин» – 8-4 (в створ – 1-1), эпизодами по игре всё выглядело так, словно машина переехала невнимательного пешехода. «Спартак» за счёт давления, начинавшегося с двух форвардов, сковывал двух центральных защитников и малоподвижных полузащитников хозяев. В обороне у казанцев возникали проблемы из-за того, что плохо помогали игроки группы атаки. Вдобавок Максименко был хорош – вытащил ещё и непростой мяч от Дениса Макарова.

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— Что вряд ли понравилось Тедеско, так это то, насколько быстро команда входила в игру. «Спартак» едва не пропустил на первой минуте второго тайма, как и в начале первого: Макаров накрутил Георгия Джикию, однако «чужая» правая нога подвела в завершении. Потом ещё случился момент, когда Макаров требовал пенальти за фол Айртона. Но судья, пожалуй, принял верное решение – бразилец не бил по ноге вингера казанцев.

— Ход игры изменило удаление Маслова за вторую жёлтую карточку. Кварацхелии наконец-то удался дриблинг: грузинский вингер красиво разобрался с Кралом и Романом Зобниным, а молодой центральный защитник «Спартака» сыграл неаккуратно и сфолил на Хвиче. К судье снова вопросов нет – заслуженный «горчичник». Тедеско опоздал с заменой Маслова на Илью Гапонова, так что вынужден был убирать с поля Ларссона.

— В большинстве «Рубин» наступал всеми силами. Заканчивал матч с тремя защитниками и парой форвардов Деспотович – Игнатьев. Казанцы нанесли во втором тайме 15 ударов против двух у москвичей (в створ – 6:0). Тем не менее по-настоящему опасных моментов команда Слуцкого до последних минут создавала мало, а когда было совсем горячо, выручал блестяще сыгравший Максименко.