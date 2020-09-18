«Спартак» снова не выиграет, ЦСКА выскочит на второе место? Что ждёт нас в 8-м туре РПЛ

7-й тур РПЛ получился крайне непредсказуемым. Наши участники совокупно набрали только 14 баллов на троих, а журналисты уступили первую строчку экспертам.

Александр Мостовой принёс в копилку специалистов 8 очков, угадав счёт матча «Зенит» — «Арсенал» и разницу голов в игре «Ростов» — «Локомотив».



Читатель Тимофей Симоненко угадал разницу в матче «Зенит» — «Арсенал» и исход встречи «Урал» — «Химки». Это 4 балла.



Журналист «Чемпионата» Евгений Марков получил только 2 очка — верно предсказал исходы игр «Зенит» — «Арсенал» и «Урал» — «Химки».



Таблица после 7-го тура



Специалисты — 74



Журналисты — 72



Читатели — 55



Играем дальше.

Прогноз специалистов

Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака:



«Краснодар» — «Химки» — 3:0



«Быки» выглядят сильнее по всем параметрам: по составу, по игре. Думаю, без проблем возьмут три очка.

Шапи не забивает и не отдаёт голевые с ноября 2019-го. Что с ним случилось? Тревожно за одного из самых ярких талантов российского футбола.

«Урал» — «Зенит» — 0:1



Команды решают разные задачи. «Зенит», как обычно, борется за первое место. Если оценивать состав и игру, то «Урал», несмотря на родные стены, всё равно уступит.



«Арсенал» — «Сочи» — 1:0



«Арсенал» — симпатичная команда и явно находится не на своём месте. Несмотря на вторую позицию «Сочи», туляки должны победить. Деваться уже некуда.

«Уфа» — ЦСКА — 1:2



«Уфа» пока не впечатляет. ЦСКА, наоборот, во втором тайме против «Спартака» выглядел прилично. Ожидаю победу гостей с разницей в один мяч.



«Рубин» — «Спартак» — 1:1



Очень интересный матч. «Спартаку» всегда тяжело в Казани. У Слуцкого сейчас очень хорошая команда, поэтому, думаю, будет ничья.



«Локомотив» — «Тамбов» — 2:0



«Железнодорожники» неудачно стартовали и располагаются на непривычном для себя месте. Кровь из носу, за счёт родных стен, нужно побеждать.

«С удовольствием вернусь в «Локомотив». Геркус выиграл у Кикнадзе в суде А потом задел Василия в интервью. Вспоминаем все нюансы этого дела.

«Динамо» — «Ахмат» — 2:1



Бело-голубые хорошо играют на домашней арене. «Ахмат» с приходом Талалаева показывает интересный футбол. Думаю, фактор своего поля сыграет роль.

Прогноз читателей

Артём Ли (Казань):



«Краснодар» — «Химки» — 2:0



«Краснодар» не слишком удачно стартовал и во встрече не с самым сильным соперником должен одержать победу.



«Урал» — «Зенит» — 0:1



«Урал» даст бой «Зениту» и может даже зацепиться за ничью. Но это вряд ли. Сине-бело-голубые набрали хороший ход и скорее победят на классе.

Бывший капитан «Зенита» и экс-тренер «Локо» поработают в Англии. Иванович и в 36 нарасхват Собирался к Анчелотти, а попал к Биличу.

«Арсенал» — «Сочи» — 1:1



Матч будет трудным для обеих команд. «Сочи» набрал хорошую форму, Нобоа — лучший бомбардир. Но в Туле южане довольствуются ничьей.



«Уфа» — ЦСКА — 1:2



ЦСКА одержал очень важную победу в дерби и обыграет «Уфу», чтобы не отстать от «Зенита». В этом сезоне защита «Уфы» не так надёжна, и Влашич этим воспользуется.

Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке Круто стартовал в ЦСКА!

«Рубин» — «Спартак» — 1:1



«Рубин смотрится неплохо в последних матчах. Слуцкий строит симпатичную команду, поэтому «Спартаку» точно будет нелегко.



«Локомотив» — «Тамбов» — 1:0



«Локомотив» не впечатляет. Учитывая потерю Миранчука и проблемы в атаке, голов будет немного, но «железнодорожникам» это не помешает забить единственный мяч и взять долгожданные три очка.



«Динамо» — «Ахмат» — 1:1



Видится победа «Динамо», но «Ахмат» неуступчив и даст бой, поэтому ничья.

«Динамо» возвращается в Европу спустя 5 лет. Где сейчас участники матчей с «Наполи» В Новогорске из этой компании не осталось никого.

Прогноз журналистов

Павел Прохоров, корреспондент «Чемпионата»:



«Краснодар» — «Химки» — 2:0



«Краснодар» медленно входит в сезон. «Быки» порадуют болельщиков стабильной игрой перед двухматчевым противостоянием в Лиге чемпионов.



«Урал» — «Зенит» — 1:0



Несмотря на качественный футбол «Зенита», поставлю на «Урал». Екатеринбуржцы до сих пор ни разу в истории не обыграли сине-бело-голубых. Когда-то же они должны прервать неудачную серию.

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«Арсенал» — «Сочи» — 1:0



Уж слишком всё гладко складывается для «Сочи»: второе место, 15 очков в семи матчах, ни одного поражения. «Арсенал» проиграл три матча подряд и именно в этом матче не позволит отправить в отставку Сергея Подпалого.



«Уфа» — ЦСКА — 1:1



Команда Вадима Евсеева пока не нашла полноценной замены ушедшим лидерам, поэтому играет нестабильно. «Уфа» находится не на том месте, на которое рассчитывала перед стартом чемпионата. Одержать победу вряд ли удастся, но за ничью хозяева зацепятся.



«Рубин» — «Спартак» — 2:2



«Рубин» набрал хорошую форму: три победы в четырёх последних матчах. «Спартак» после поражения в дерби обязан реабилитироваться. Боевая результативная ничья.



«Локомотив» — «Тамбов» — 0:0



«Локомотив» на протяжении пяти матчей не может одержать победу. Не станет исключением и эта игра.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы. Как такое могло случиться!? Ой!

«Динамо» — «Ахмат» — 3:0



После позорного вылета из Лиги Европы бело-голубые обязаны брать три очка.