10 игроков, которые раскрылись после ухода из «Реала»

Продолжаем цикл материалов о футболистах, раскрывшихся после ухода из топ-клубов. Следом за «Челси» и «Барселоной» рассмотрим в этом контексте мадридский «Реал». Точнее – игроков, которым расставание с «королевским клубом» пошло только на пользу.
Самуэль Это’О (1998 – 2000) 7 матчей, 0 голов.
Фото: Phil Cole/Getty Images
Камерунец попал в «Реал» в 17 лет. Пробиться в основу в столь нежном возрасте парню было крайне сложно, поэтому Это’О трижды отправляли в аренду («Леганес», «Эспаньол», «Мальорка»). На островах Самуэль провёл полгода, забил 6 мячей в 13 матчах. «Мальорка» выкупила права на талантливого форварда – и не прогадала. За четыре сезона Это’О забил 67 голов и помог команде выиграть Кубок Испании.
Понятно, что обыграть «Реал» было для Самуэля делом чести – что в «Мальорке», что в «Барселоне», куда Это’О перешёл летом 2004 года. Камерунец выходил против своего бывшего клуба 20 раз (10 побед, 5 ничьих, 5 поражений), забил 11 мячей и оформил 5 ассистов. Самуэль поиграл также за «Интер», «Анжи», «Челси» и множество других команд. После отъезда из Мадрида камерунец выиграл множество трофеев и личных наград. На общем фоне выделяются три победы в Лиге чемпионов (две с «Барсой», одна с «Интером) и четыре титула лучшего игрока Африки (2003, 2004, 2005, 2010).
Эстебан Камбьяссо (2002 – 2004) 67 матчей, 1 гол, 6 ассистов.
Фото: Martin Rose/Getty Images
В звёздном «Реале» не смог заиграть и Камбьяссо. В полузащите «королевского клуба» заправляли Гути, Консейсау, Бекхэм, Макелеле, поэтому по окончании контракта Эстебан и принял предложение «Интера». «У меня не было шанса преуспеть в «галактикос». В руководстве клуба тогда сделали акцент на звёздах и воспитанниках академии. Ни под один из этих критериев я не подходил», – заявил хавбек спустя много лет.
Зато в «Интере» Камбьяссо стал одним из лидеров команды, которая выиграла пять чемпионских титулов подряд (с 2006 по 2010 годы). Эстебан занимает 11-е место в истории клуба по количеству проведённых матчей (431). В 2010 году Камбьяссо, как и Это’О, был частью «Интера», покорившего Лигу чемпионов.
Роберто Сольдадо (2005 – 2008) 27 матчей, 4 гола.
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Сольдадо – выпускник академии «Реала», долгое время играл за вторую команду «сливочных». В сезоне-2005/06 он стал вторым бомбардиром Сегунды (19 голов), после чего был отдан в аренду в «Осасуну», где тоже преуспел (12 мячей в Ла Лиге). Сезон-2007/08 Роберто провёл в «Реале», но почти не выходил на поле – всего 8 матчей, 2 из которых в стартовом составе.
Летом 2008 года Сольдадо перешёл в «Хетафе», где забил 33 гола в 66 матчах. Лучший этап карьеры Роберто пришёлся на сезоны, проведённые в «Валенсии»: 141 матч, 82 гола, 15 ассистов. С 2012 по 2013 годы Сольдадо регулярно играл за сборную Испании. «Я не был готов психологически к тому, чтобы играть за «Реал», – как-то признался Роберто. – Оглядываюсь назад и думаю: «Каким же ребёнком я был!». Я хотел бы вернуться в то время и использовать свой шанс на все 100%». Может быть, карьера Сольдадо сложилась бы ещё более успешно, не перейди он в «Тоттенхэм».
Арьен Роббен (2007 – 2009) 65 матча, 13 голов, 15 ассистов.
Фото: Jasper Juinen/Getty Images
Голландец перешёл в «Реал» после нескольких лет в «Челси». Первый сезон Роббена в Мадриде получился не слишком удачным – 28 матчей, 5 голов и 5 ассистов. Арьен не всегда выходил в стартовом составе из-за высокой конкуренции. На второй год Роббен выглядел куда лучше (37 матчей, 8 голов, 10 результативных передач), и тем более неожиданной оказалась его продажа в «Баварию».
«Мне было комфортно, я хорошо играл, но Перес вернулся на пост президента и купил Роналду, Кака, Бензема и Алонсо. «Реал» потратил очень много денег, и им было нужно кого-нибудь продать», – рассуждает Арьен. Вряд ли сам Роббен жалеет, что ему пришлось уйти из «Реала». За 10 лет в «Баварии» голландец стал ключевым игроком команды, выиграл множество титулов, в том числе Лигу чемпионов в 2013 году.
Альваро Негредо (2004 – 2007, 2009) 0 матчей.
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Негредо приходил в «Реал» дважды. После двух сезонов в «Кастилье» форвард перешёл в «Альмерию», но «королевский клуб» вернул его спустя два года. Альваро отлично проявил себя в скромной «Альмерии» – 73 матча, 31 гол, 9 ассистов. Но, как оказалось, «сливочные» вернули Негредо только ради того, чтобы выгодно продать. «Реал» имел право первоочередного выкупа, чем и воспользовался, заплатив «Альмерии» за своего же воспитанника 5 млн евро. Уже через месяц Негредо отправился в «Севилью» за 15 млн евро.
В «Севилье» Негредо заиграл ничуть не хуже, чем в «Альмерии» – 180 матчей, 85 голов и 27 ассистов. В 2012 году Негредо стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а через год переехал в Англию, где выступал за «Манчестер Сити». Выступая в Севилье, Альваро заявил: «Я ни за что не вернусь в «Реал». Там мне ясно дали понять, что я им не нужен».
Уэсли Снейдер (2007 – 2009) 66 матчей, 11 голов, 12 ассистов.
Фото: Jasper Juinen/Getty Images
Снейдер был одним из многочисленных голландцев на «Бернабеу» в 2006-08 годах. В отличие от того же Роббена, Уэсли редко выпадал из основы, но проблемы у двух соотечественников были схожи: «Меня выжили из «Реала», потому что в команду пришёл Хаби Алонсо. Не считаю, что я играл хуже него».
Из «Реала» голландец перешёл в «Интер», с которым выиграл Серию А и Лигу чемпионов в сезоне-2009/10. Вместе со сборной Уэсли дошёл до финала ЧМ-2010, где голландцы уступили Испании в компенсированное время. В том же году Снейдер стал лучшим полузащитником по версии УЕФА, а также попал в символическую сборную. «Не скажу, что ненавижу «Реал», но туда я точно не вернусь», – заметил как-то игрок.
Эсекьель Гарай (2008 – 2011) 31 матч, 1 гол, 3 ассиста.
Фото: Sandra Behne/Getty Images
Уже в «Ньюэллс Олд Бойс» Гарай котировался достаточно высоко. В 2005 году Эсекьель стал чемпионом мира среди юношей за компанию с Месси, Агуэро и Сабалетой, а через год Гарай переехал в Европу. Сантандер стал промежуточной остановкой на пути молодого защитника в «Реал». «Королевский клуб» заплатил за аргентинца 10 млн евро.
Большую часть карьеры в «Реале» Эсекьель скучал на скамейке запасных. Помешали травмы и конкуренция, ведь за место в основе пришлось бороться с Пепе, Рамосом и Раулем Альбиолем. В полной мере Гарай раскрылся только в «Бенфике», а в «Зените» только подтвердил свой высокий класс. «Реал», кстати, подумывал вернуть Гарая в 2015 году – его рассматривали как возможную замену Рамосу, который долго не мог продлить контракт с клубом. Но так и не надумал. А Рамос до сих пор в «Реале».
Хосе Кальехон (2011 – 2013) 77 матчей, 20 голов, 7 ассистов.
Фото: Denis Doyle/Getty Images
В начале 2010-х «Реал» немного изменил трансферную политику. Вместо готовых звёзд а-ля Роналду и Кака «сливочные» стали покупать менее дорогих, но перспективных игроков, в том числе и из Испании: Педро Леон, Серхио Каналес, Хосе Кальехон. Именно Кальехон проявил себя лучше всех из тройки новичков. Тем не менее, и он покинул Мадрид. «Я был счастлив в «Реале», но чувствовал, что должен сделать шаг вперёд в своей карьере. Не колебался ни секунды, когда появился вариант с «Наполи». Рафаэль Бенитес многому меня научил, я очень ему благодарен», – заявил Кальехон.
В «Наполи» испанец играл гораздо чаще, чем в «Реале», а со временем превратился в лидера команды. Из неаполитанского клуба Кальехон получил вызов в сборную Испании. Сейчас Хосе занимает пятое место в истории «Наполи» по количеству проведённых матчей (338).
Мартин Эдегор (2015 – по н.в.) 2 матча.
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Уже в 15 лет Эдегор дебютировал во взрослой сборной Норвегии. В борьбе за вундеркинда «Реал» опередил «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Конечно, Мартина брали на перспективу: сначала его отправили в аренду в «Херенвен», затем в «Витесс», а сейчас хавбек выступает за «Реал Сосьедад». По-прежнему по аренде от «Реала».
В текущем сезоне Мартин совершил прорыв (30 матчей, 7 голов и 8 ассистов), и его трансферная стоимость возросла до 45 млн евро. Летом 2020 года истекает срок его аренды в Сан-Себастьяне, но, по слухам, Эдегор ещё на год останется в «Сосьедаде». Получит ли он шанс в «королевском клубе» – большой вопрос, поэтому Мартин и не спешит возвращаться в «Реал».
Ашраф Хакими (2017 – по н.в.) 17 матчей, 2 гола, 1 ассист.
Фото: Alex Caparros/Getty Images
Ещё одно открытие сезона в европейском футболе. Зинедин Зидан заметил Хакими ещё в 2018 году и протестировал в Примере, пока был травмирован Карвахаль. Когда Дани восстановился, Ашраф снова сел в запас, после чего ушёл в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.
Сейчас Хакими – один из самых ярких игроков Бундеслиги. Он активно подключается к атакам, на его счету 9 голов и 10 результативных передач в сезоне. К марокканцу проявляют интерес многие топ-клубы. По информации испанской прессы, «Реал» готов продать Ашрафа не менее чем за 60 млн евро. Летом 2020 года за Хакими намечается серьёзная борьба. В свою очередь «Боруссия» надеется продлить аренду защитника ещё на год.
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