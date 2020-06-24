10 игроков, которые раскрылись после ухода из «Реала»

Продолжаем цикл материалов о футболистах, раскрывшихся после ухода из топ-клубов. Следом за «Челси» и «Барселоной» рассмотрим в этом контексте мадридский «Реал». Точнее – игроков, которым расставание с «королевским клубом» пошло только на пользу.

10 футболистов, которые раскрылись после ухода из «Челси» Команда, составленная из этих игроков, смогла бы выиграть Лигу чемпионов.

10 футболистов, раскрывшихся после ухода из «Барселоны» Почти все оказались в АПЛ.

Самуэль Это’О (1998 – 2000) 7 матчей, 0 голов.

Фото: Phil Cole/Getty Images

Камерунец попал в «Реал» в 17 лет. Пробиться в основу в столь нежном возрасте парню было крайне сложно, поэтому Это’О трижды отправляли в аренду («Леганес», «Эспаньол», «Мальорка»). На островах Самуэль провёл полгода, забил 6 мячей в 13 матчах. «Мальорка» выкупила права на талантливого форварда – и не прогадала. За четыре сезона Это’О забил 67 голов и помог команде выиграть Кубок Испании.



Понятно, что обыграть «Реал» было для Самуэля делом чести – что в «Мальорке», что в «Барселоне», куда Это’О перешёл летом 2004 года. Камерунец выходил против своего бывшего клуба 20 раз (10 побед, 5 ничьих, 5 поражений), забил 11 мячей и оформил 5 ассистов. Самуэль поиграл также за «Интер», «Анжи», «Челси» и множество других команд. После отъезда из Мадрида камерунец выиграл множество трофеев и личных наград. На общем фоне выделяются три победы в Лиге чемпионов (две с «Барсой», одна с «Интером) и четыре титула лучшего игрока Африки (2003, 2004, 2005, 2010).

Эстебан Камбьяссо (2002 – 2004) 67 матчей, 1 гол, 6 ассистов.

Фото: Martin Rose/Getty Images

В звёздном «Реале» не смог заиграть и Камбьяссо. В полузащите «королевского клуба» заправляли Гути, Консейсау, Бекхэм, Макелеле, поэтому по окончании контракта Эстебан и принял предложение «Интера». «У меня не было шанса преуспеть в «галактикос». В руководстве клуба тогда сделали акцент на звёздах и воспитанниках академии. Ни под один из этих критериев я не подходил», – заявил хавбек спустя много лет.



Зато в «Интере» Камбьяссо стал одним из лидеров команды, которая выиграла пять чемпионских титулов подряд (с 2006 по 2010 годы). Эстебан занимает 11-е место в истории клуба по количеству проведённых матчей (431). В 2010 году Камбьяссо, как и Это’О, был частью «Интера», покорившего Лигу чемпионов.

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Роберто Сольдадо (2005 – 2008) 27 матчей, 4 гола.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Сольдадо – выпускник академии «Реала», долгое время играл за вторую команду «сливочных». В сезоне-2005/06 он стал вторым бомбардиром Сегунды (19 голов), после чего был отдан в аренду в «Осасуну», где тоже преуспел (12 мячей в Ла Лиге). Сезон-2007/08 Роберто провёл в «Реале», но почти не выходил на поле – всего 8 матчей, 2 из которых в стартовом составе.



Летом 2008 года Сольдадо перешёл в «Хетафе», где забил 33 гола в 66 матчах. Лучший этап карьеры Роберто пришёлся на сезоны, проведённые в «Валенсии»: 141 матч, 82 гола, 15 ассистов. С 2012 по 2013 годы Сольдадо регулярно играл за сборную Испании. «Я не был готов психологически к тому, чтобы играть за «Реал», – как-то признался Роберто. – Оглядываюсь назад и думаю: «Каким же ребёнком я был!». Я хотел бы вернуться в то время и использовать свой шанс на все 100%». Может быть, карьера Сольдадо сложилась бы ещё более успешно, не перейди он в «Тоттенхэм».

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Арьен Роббен (2007 – 2009) 65 матча, 13 голов, 15 ассистов.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Голландец перешёл в «Реал» после нескольких лет в «Челси». Первый сезон Роббена в Мадриде получился не слишком удачным – 28 матчей, 5 голов и 5 ассистов. Арьен не всегда выходил в стартовом составе из-за высокой конкуренции. На второй год Роббен выглядел куда лучше (37 матчей, 8 голов, 10 результативных передач), и тем более неожиданной оказалась его продажа в «Баварию».



«Мне было комфортно, я хорошо играл, но Перес вернулся на пост президента и купил Роналду, Кака, Бензема и Алонсо. «Реал» потратил очень много денег, и им было нужно кого-нибудь продать», – рассуждает Арьен. Вряд ли сам Роббен жалеет, что ему пришлось уйти из «Реала». За 10 лет в «Баварии» голландец стал ключевым игроком команды, выиграл множество титулов, в том числе Лигу чемпионов в 2013 году.

Альваро Негредо (2004 – 2007, 2009) 0 матчей.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Негредо приходил в «Реал» дважды. После двух сезонов в «Кастилье» форвард перешёл в «Альмерию», но «королевский клуб» вернул его спустя два года. Альваро отлично проявил себя в скромной «Альмерии» – 73 матча, 31 гол, 9 ассистов. Но, как оказалось, «сливочные» вернули Негредо только ради того, чтобы выгодно продать. «Реал» имел право первоочередного выкупа, чем и воспользовался, заплатив «Альмерии» за своего же воспитанника 5 млн евро. Уже через месяц Негредо отправился в «Севилью» за 15 млн евро.



В «Севилье» Негредо заиграл ничуть не хуже, чем в «Альмерии» – 180 матчей, 85 голов и 27 ассистов. В 2012 году Негредо стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а через год переехал в Англию, где выступал за «Манчестер Сити». Выступая в Севилье, Альваро заявил: «Я ни за что не вернусь в «Реал». Там мне ясно дали понять, что я им не нужен».

Уэсли Снейдер (2007 – 2009) 66 матчей, 11 голов, 12 ассистов.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Снейдер был одним из многочисленных голландцев на «Бернабеу» в 2006-08 годах. В отличие от того же Роббена, Уэсли редко выпадал из основы, но проблемы у двух соотечественников были схожи: «Меня выжили из «Реала», потому что в команду пришёл Хаби Алонсо. Не считаю, что я играл хуже него».



Из «Реала» голландец перешёл в «Интер», с которым выиграл Серию А и Лигу чемпионов в сезоне-2009/10. Вместе со сборной Уэсли дошёл до финала ЧМ-2010, где голландцы уступили Испании в компенсированное время. В том же году Снейдер стал лучшим полузащитником по версии УЕФА, а также попал в символическую сборную. «Не скажу, что ненавижу «Реал», но туда я точно не вернусь», – заметил как-то игрок.

Эсекьель Гарай (2008 – 2011) 31 матч, 1 гол, 3 ассиста.

Фото: Sandra Behne/Getty Images

Уже в «Ньюэллс Олд Бойс» Гарай котировался достаточно высоко. В 2005 году Эсекьель стал чемпионом мира среди юношей за компанию с Месси, Агуэро и Сабалетой, а через год Гарай переехал в Европу. Сантандер стал промежуточной остановкой на пути молодого защитника в «Реал». «Королевский клуб» заплатил за аргентинца 10 млн евро.



Большую часть карьеры в «Реале» Эсекьель скучал на скамейке запасных. Помешали травмы и конкуренция, ведь за место в основе пришлось бороться с Пепе, Рамосом и Раулем Альбиолем. В полной мере Гарай раскрылся только в «Бенфике», а в «Зените» только подтвердил свой высокий класс. «Реал», кстати, подумывал вернуть Гарая в 2015 году – его рассматривали как возможную замену Рамосу, который долго не мог продлить контракт с клубом. Но так и не надумал. А Рамос до сих пор в «Реале».

Хосе Кальехон (2011 – 2013) 77 матчей, 20 голов, 7 ассистов.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

В начале 2010-х «Реал» немного изменил трансферную политику. Вместо готовых звёзд а-ля Роналду и Кака «сливочные» стали покупать менее дорогих, но перспективных игроков, в том числе и из Испании: Педро Леон, Серхио Каналес, Хосе Кальехон. Именно Кальехон проявил себя лучше всех из тройки новичков. Тем не менее, и он покинул Мадрид. «Я был счастлив в «Реале», но чувствовал, что должен сделать шаг вперёд в своей карьере. Не колебался ни секунды, когда появился вариант с «Наполи». Рафаэль Бенитес многому меня научил, я очень ему благодарен», – заявил Кальехон.

В «Наполи» испанец играл гораздо чаще, чем в «Реале», а со временем превратился в лидера команды. Из неаполитанского клуба Кальехон получил вызов в сборную Испании. Сейчас Хосе занимает пятое место в истории «Наполи» по количеству проведённых матчей (338).

Мартин Эдегор (2015 – по н.в.) 2 матча.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Уже в 15 лет Эдегор дебютировал во взрослой сборной Норвегии. В борьбе за вундеркинда «Реал» опередил «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Конечно, Мартина брали на перспективу: сначала его отправили в аренду в «Херенвен», затем в «Витесс», а сейчас хавбек выступает за «Реал Сосьедад». По-прежнему по аренде от «Реала».



В текущем сезоне Мартин совершил прорыв (30 матчей, 7 голов и 8 ассистов), и его трансферная стоимость возросла до 45 млн евро. Летом 2020 года истекает срок его аренды в Сан-Себастьяне, но, по слухам, Эдегор ещё на год останется в «Сосьедаде». Получит ли он шанс в «королевском клубе» – большой вопрос, поэтому Мартин и не спешит возвращаться в «Реал».

Эдегор уже сейчас готов к «Реалу». Он оставляет в дураках Бускетса и Рамоса 90 минут из жизни лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре.

Ашраф Хакими (2017 – по н.в.) 17 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ещё одно открытие сезона в европейском футболе. Зинедин Зидан заметил Хакими ещё в 2018 году и протестировал в Примере, пока был травмирован Карвахаль. Когда Дани восстановился, Ашраф снова сел в запас, после чего ушёл в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

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Сейчас Хакими – один из самых ярких игроков Бундеслиги. Он активно подключается к атакам, на его счету 9 голов и 10 результативных передач в сезоне. К марокканцу проявляют интерес многие топ-клубы. По информации испанской прессы, «Реал» готов продать Ашрафа не менее чем за 60 млн евро. Летом 2020 года за Хакими намечается серьёзная борьба. В свою очередь «Боруссия» надеется продлить аренду защитника ещё на год.