«Сити» получил пять мячей. Дома! Что это было, Пеп?

«Манчестер Сити» начал новый сезон с большими потерями в составе. К Агуэро, Бернарду Силве, Жоау Канселу и Гюндогану на днях присоединился Жесус. Несмотря на это, команде Гвардиолы до сих пор удавалось побеждать: три заработанных очка против «Вулверхэмптона» и проход «Борнмута» в Кубке английской лиги.

«Лестер» тоже подошёл к матчу с травмированными игроками, но Брендану Роджерсу не пришлось ломать голову, кем заменить отсутствующих футболистов.

Пушечный выстрел Мареза

Из-за травм форвардов на острие атаки у «Манчестер Сити» вышел Рахим Стерлинг. «Горожане» резво начали матч и повели уже на 4-й минуте. После углового удара мяч отскочил Марезу, и тот пушечным выстрелом отправил его в дальнюю девятку ворот Шмейхеля. Спасти команду киперу было невозможно. Большие вопросы есть к защитникам «Лестера», оставившим бывшего партнёра по команде одного в штрафной площади.

«Сити» играл первым номером, совершил 406 передач в первом тайме, нанёс три удара в створ, создал 42 опасные атаки, но не смог все эти статистические данные превратить в забитые мячи. Команда Гвардиолы высоко встречала «Лестер» и на 36-й минуте поплатилось за это.



Барнс прошёл через центр, отдал в штрафную на Варди, который заработал пенальти, получив по ногам от Уолкера. Нападающий сборной Англии без проблем реализовал одиннадцатиметровый.

Гости нанесли лишь один удар по воротам в первом тайме, но всё равно смогли уйти на перерыв с ничейным результатом.

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Хет-трик Варди и три пенальти

Вторые 45 минут матча стартовали с небольшим преимуществом «Сити»: игроки больше владели мячом и старались через фланги создавать опасные моменты у ворот Шмейхеля. Пока «горожане» раздумывали, как повести в счёте, Варди оформил хет-трик. На 54-й минуте Кастань нашёл во вратарской 33-летнего нападающего, который пяткой поразил ворота Эдерсона.

Спустя четыре минуты Джейми нашёл лазейку между двумя защитниками «Сити» и заработал второй пенальти, на этот раз получив по ногам от Эрика Гарсии. Эдерсон угадал направление удара, но не смог спасти свою команду.

«Манчестер Сити» пытался вернуться в игру: на 63-й минуте Дэлоп мог сократить отставание в счёте, но «со второго этажа» попал в перекладину. «Лестер» продолжал играть в свой футбол и довёл счёт до разгрома. Никто не удосужился встретить Мэдисона на подходе к дуге штрафной площади, и он отправил мяч в дальнюю девятку.



«Сити» искал подходы к воротам гостей, заработал опасный штрафной на 84-й минуте, но Стерлинг пробил в стенку и заработал угловой. После него гостям всё-таки удалось забить — Натан Аке выпрыгнул выше всех в штрафной площади «Лестера».

Хозяева не смогли сохранить разницу в два мяча и на 87-й минуте получили третий пенальти в свои ворота. Менди сбил Мэдисона, а Тилеманс развёл мяч и Эдерсона по углам, установив на табло разгромный счёт.

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«Лестер» набирает девять очков после трёх матчей и возглавляет турнирную таблицу. «Манчестер Сити» имеет в активе одну победу и одно поражение.